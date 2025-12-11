Dynamic Fibonacci Grid

Présentation de la dernière version du Dynamic Fibonacci Grid Dashboard pour MT5.
Désormais doté de nombreuses nouvelles fonctionnalités, ce tableau de bord transforme votre expérience de trading et vous permet de visualiser le marché et l’action des prix sous un angle totalement différent. Découvrez de nouvelles possibilités grâce à l’analyse simultanée de plusieurs périodes et de plusieurs symboles. Interface conviviale pour le trading manuel et la gestion des positions, avec une capacité étendue pour appliquer des stratégies automatisées prédéfinies. De plus, le DFG est désormais pleinement fonctionnel dans le Strategy Tester en tant que simulateur de trading, vous permettant de recréer différentes conditions de marché à l’aide de données historiques. Vous pouvez pratiquer le trading manuel en mode visuel et tester les stratégies automatisées en mode haute vitesse.

Principales fonctionnalités

• Analyse technique avancée de plusieurs périodes et symboles basée sur le concept des Dynamic Fibonacci Bands.
Découvrez une efficacité inégalée grâce à notre tableau de bord de surveillance du marché en temps réel. Nous synthétisons les données complexes des graphiques M1, M5, M15 et H1 en niveaux de grille facilement compréhensibles. Cette présentation unique permet aux traders de suivre l’action des prix de 10 symboles différents sur un seul écran sans dépendre des graphiques traditionnels. Le résultat : une prise de décision plus rapide et un environnement de trading plus propre et moins encombré.

• Interface personnalisable et conviviale avec les fonctionnalités essentielles.
Statut et informations du compte, boutons pour le trading manuel rapide et la gestion des positions, ainsi que boutons de contrôle des stratégies automatisées.

• Possibilité de créer des presets pour des stratégies semi-automatiques ou entièrement automatisées.
Possibilité de mettre en œuvre des stratégies directionnelles et contre-tendance complexes avec des grilles variables.

• Simulateur de trading fonctionnel dans le Strategy Tester.
Vous pouvez étudier le système en mode rapide, tester sa fonctionnalité et ses différentes caractéristiques, pratiquer le trading manuel avec des données historiques et effectuer des backtests de différentes stratégies automatisées et presets.

• Système d’alerte sonore intégré.
Fournit des signaux de trading potentiels sous forme d’alertes sonores et visuelles basées sur vos presets. Possibilité également d’envoyer les signaux sous forme de notifications push vers le terminal mobile de votre smartphone.

• Indicateur supplémentaire gratuit — DFG Chart.
Vous pouvez utiliser cet indicateur pour consulter l’historique des niveaux de grille pour chaque symbole et période, ainsi que l’historique de vos transactions.

Configuration requise

Le tableau de bord DFG peut être utilisé avec tout broker proposant MT5 et autorisant le trading automatisé via des conseillers experts (EA).

Le système est optimisé pour le trading des principales paires de devises. Cependant, il est également possible de travailler avec d’autres symboles. Vous devez d’abord les tester et, si nécessaire, ajuster les paramètres ou créer différents modèles pour différents groupes de symboles.

Selon les paramètres et les symboles, certaines stratégies automatisées peuvent nécessiter un solde de compte important ou un effet de levier plus élevé, ainsi qu’un compte Non-FIFO avec couverture activée.

Le support technique est disponible. Si vous avez des questions ou besoin d’aide pour la configuration, envoyez un message. Je tenterai de répondre dans les plus brefs délais.


