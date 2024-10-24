G Spikes Trade Assistant

Enjoy 30% off until 21th december 2025,



EINFÜHRUNG

G-SPIKES ASISTANT- Ihr ultimativer Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung vereinfacht und verbessert. Entwickelt von Kwaku Bondzie Ghartey,

Dieses leistungsstarke Tool bietet intuitive Steuerungen und Automatisierungen, um Trades effizient auszuführen und Risiken effektiv zu verwalten. Egal, ob Sie Anfänger oder professioneller Trader sind, dieses Tool ist so konzipiert, dass es sich an Ihre Handelsbedürfnisse anpasst.

Unterstützung: Regelmäßige Updates und Support durch den Entwickler Machofxgh, mit einfachem Zugang zur Community über Telegram.

Hauptmerkmale:

Anpassbares Risikomanagement: Bietet flexible Risikoberechnungsmodi, einschließlich Fixed Lots, zur Anpassung an Ihre bevorzugte Handelsstrategie.

Ermöglicht Ihnen die automatische Festlegung von Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) auf der Grundlage vordefinierter Risikokennzahlen. Erweiterte Orderausführung: Unterstützt sowohl Kauf- als auch Verkaufsaufträge für schnelle Markteintritte.

Verfügt über eine einzigartige Schaltfläche "Alle schließen" zum sofortigen Schließen aller Positionen, mit Optionen zur Änderung von SL und TP direkt im Panel. Intelligente Handelsmodifikation: Ändern Sie SL- und TP-Levels mit einer einfachen Drag-and-Drop-Funktion, so dass Sie die volle Kontrolle über Ihr Handelsmanagement haben.

Enthält Optionen zur teilweisen Schließung, um Gewinne zu sichern und gleichzeitig den Handel für weitere Gewinne offen zu halten. Umfassende Anzeigeoptionen: Anpassbare Oberfläche zum Ein- und Ausblenden von Elementen, einschließlich separater Schaltflächen für das Schließen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen und Optionen für schwebende Aufträge.

Einstellbare Schriftgröße für bessere Sichtbarkeit. Verbesserte Funktionalität: Eingebaute Bid/Ask-Referenz für präzise Preisberechnungen.

Asynchroner Auftragsoperationsmodus für eine schnellere Handelsausführung ohne Verzögerungen. Benutzerfreundliches Interface: Ein übersichtliches und intuitives Layout hilft Ihnen, Ihre Trades mühelos zu verwalten.

Anpassbare Handelskommentare für persönliche Notizen und eine bessere Organisation.

Warum G-SPIKES ASISTANT wählen?