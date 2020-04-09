WS TakeStop AutoPilot

WS TakeStop AutoPilot ist ein leichtgewichtiges und zuverlässiges Dienstprogramm für das Risikomanagement, das für Händler entwickelt wurde, die eine vollständige Automatisierung der TP/SL- und Break-Even-Levels wünschen, ohne sich auf Expert Advisors zur Eröffnung von Geschäften zu verlassen.

Dieses Tool führt keine Eingaben aus.
Es überwacht lediglich Ihre offenen Positionen und wendet Ihre vordefinierten TP-, SL- und optionalen Break-Even-Levels sofort und präzise an.

Hauptmerkmale

  • ✔ Setzt TP und SL automatisch, sobald ein Handel eröffnet wird

  • ✔ Optionaler Break-Even mit Trigger und Offset-Konfiguration

  • ✔ Funktioniert mit jedem Symbol: Indizes, Forex, Aktien, Krypto, Rohstoffe

  • ✔ Extrem schnell und leichtgewichtig (Timer-basierte Engine)

  • ✔ Funktioniert nur auf Positionen - keine automatischen Eingaben

  • ✔ Option, Positionen nur im aktuellen Chart oder in allen Symbolen zu verwalten

  • ✔ Perfekt für Trader, die Disziplin, Konsistenz und Schutz wünschen

Für wen ist dies geeignet?

  • Manuelle Trader, die vergessen, TP/SL zu setzen

  • Trader, die sofortigen Schutz wünschen

  • Händler, die externe Systeme oder Signale verwenden, um Aufträge zu eröffnen

  • Jeder, der ein einfaches, sauberes und effizientes Risiko-Automatisierungs-Tool sucht

Wichtig

Mit diesem Tool werden keine Geschäfte eröffnet oder geschlossen - es ändert nur bestehende Positionen.
Vollständig kompatibel mit MetaTrader 5 Hedging- und Netting-Konten.


