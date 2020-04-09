WS TakeStop AutoPilot
- Utilitys
- Wemerson Santana Brigido
- Version: 1.3
- Aktivierungen: 10
WS TakeStop AutoPilot ist ein leichtgewichtiges und zuverlässiges Dienstprogramm für das Risikomanagement, das für Händler entwickelt wurde, die eine vollständige Automatisierung der TP/SL- und Break-Even-Levels wünschen, ohne sich auf Expert Advisors zur Eröffnung von Geschäften zu verlassen.
Dieses Tool führt keine Eingaben aus.
Es überwacht lediglich Ihre offenen Positionen und wendet Ihre vordefinierten TP-, SL- und optionalen Break-Even-Levels sofort und präzise an.
Hauptmerkmale
-
✔ Setzt TP und SL automatisch, sobald ein Handel eröffnet wird
-
✔ Optionaler Break-Even mit Trigger und Offset-Konfiguration
-
✔ Funktioniert mit jedem Symbol: Indizes, Forex, Aktien, Krypto, Rohstoffe
-
✔ Extrem schnell und leichtgewichtig (Timer-basierte Engine)
-
✔ Funktioniert nur auf Positionen - keine automatischen Eingaben
-
✔ Option, Positionen nur im aktuellen Chart oder in allen Symbolen zu verwalten
-
✔ Perfekt für Trader, die Disziplin, Konsistenz und Schutz wünschen
Für wen ist dies geeignet?
-
Manuelle Trader, die vergessen, TP/SL zu setzen
-
Trader, die sofortigen Schutz wünschen
-
Händler, die externe Systeme oder Signale verwenden, um Aufträge zu eröffnen
-
Jeder, der ein einfaches, sauberes und effizientes Risiko-Automatisierungs-Tool sucht
Wichtig
Mit diesem Tool werden keine Geschäfte eröffnet oder geschlossen - es ändert nur bestehende Positionen.
Vollständig kompatibel mit MetaTrader 5 Hedging- und Netting-Konten.