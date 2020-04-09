WS TakeStop AutoPilot
- Утилиты
- Wemerson Santana Brigido
- Версия: 1.3
- Активации: 10
WS TakeStop AutoPilot — это лёгкий и надёжный инструмент автоматического управления рисками, созданный для трейдеров, которым нужно мгновенно устанавливать TP, SL и Break-Even после открытия позиции, без использования роботов для входа в рынок.
Этот инструмент не открывает сделки.
Он просто отслеживает открытые позиции и сразу устанавливает заранее заданные уровни TP/SL и Break-Even.
Основные функции
-
✔ Автоматическая установка TP и SL при открытии сделки
-
✔ Опциональный Break-Even с настраиваемым триггером и смещением
-
✔ Работает с любым символом: индексы, форекс, акции, криптовалюты, сырьевые товары
-
✔ Очень лёгкий и быстрый (таймер-ориентированная архитектура)
-
✔ Управляет только позициями — не открывает и не закрывает сделки
-
✔ Может работать только с символом графика или со всеми символами аккаунта
-
✔ Идеален для трейдеров, стремящихся к дисциплине и стабильной защите
Подходит для
-
Тех, кто забывает установить TP/SL вручную
-
Трейдеров, которым нужна мгновенная защита
-
Пользующихся сигналами, внешними системами или ручным входом
-
Всех, кто хочет автоматизировать управление рисками
Важно
Инструмент не открывает и не закрывает сделки — он только модифицирует существующие позиции.
Совместим с режимами netting и hedging в MetaTrader 5.