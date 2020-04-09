WS TakeStop AutoPilot — это лёгкий и надёжный инструмент автоматического управления рисками, созданный для трейдеров, которым нужно мгновенно устанавливать TP, SL и Break-Even после открытия позиции, без использования роботов для входа в рынок.

Этот инструмент не открывает сделки.

Он просто отслеживает открытые позиции и сразу устанавливает заранее заданные уровни TP/SL и Break-Even.

Основные функции

✔ Автоматическая установка TP и SL при открытии сделки

✔ Опциональный Break-Even с настраиваемым триггером и смещением

✔ Работает с любым символом : индексы, форекс, акции, криптовалюты, сырьевые товары

✔ Очень лёгкий и быстрый (таймер-ориентированная архитектура)

✔ Управляет только позициями — не открывает и не закрывает сделки

✔ Может работать только с символом графика или со всеми символами аккаунта

✔ Идеален для трейдеров, стремящихся к дисциплине и стабильной защите

Подходит для

Тех, кто забывает установить TP/SL вручную

Трейдеров, которым нужна мгновенная защита

Пользующихся сигналами, внешними системами или ручным входом

Всех, кто хочет автоматизировать управление рисками

Важно

Инструмент не открывает и не закрывает сделки — он только модифицирует существующие позиции.

Совместим с режимами netting и hedging в MetaTrader 5.