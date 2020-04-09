WS TakeStop AutoPilot

WS TakeStop AutoPilot은 포지션이 열리는 즉시 TP, SL, 그리고 브레이크이븐(BE)을 자동으로 설정하고 싶은 트레이더를 위해 설계된, 가볍고 안정적인 자동 리스크 관리 도구입니다.
이 유틸리티는 포지션을 열지 않습니다.

이 도구는 계좌의 오픈 포지션을 감지하고, 새로운 포지션이 열리면 즉시 미리 설정해 둔 TP / SL / BE 값을 적용합니다.

주요 기능

  • ✔ 포지션 오픈 시 자동 TP / SL 적용

  • ✔ 선택형 브레이크이븐 기능 (트리거 및 오프셋 설정 가능)

  • 모든 상품 지원: 지수, 외환, 주식, 암호화폐, 원자재

  • ✔ 매우 빠르고 가벼운 구조 (타이머 기반)

  • ✔ 포지션만 관리 — 진입 기능 없음

  • ✔ 현재 차트 상품만 또는 계좌 전체 상품 관리 가능

  • ✔ 규율, 일관성, 자동 보호를 원하는 트레이더에게 완벽

적합한 사용자

  • TP/SL 설정을 자주 잊는 수동 트레이더

  • 즉각적인 리스크 보호가 필요한 사용자

  • 외부 신호 또는 수동 진입을 사용하는 트레이더

  • 리스크 관리 자동화를 원하는 사용자

중요 사항

이 유틸리티는 진입 또는 청산을 하지 않습니다.
기존 포지션만 수정합니다.
MetaTrader 5의 네팅 / 헤징 계좌 모두 지원합니다.


WS Result Panel Fast Trade HUD
Wemerson Santana Brigido
유틸리티
WS Trade Result HUD is a lightweight and fast utility that displays essential information about your open trade directly on the chart: current profit/loss, lot/contract size, and TP/SL values automatically converted into points. It is perfect for traders who want clarity and speed without cluttering the chart with heavy dashboards. The HUD works on any MetaTrader 5 instrument — including Forex, Crypto, Indices, Stocks and Futures — and updates in real time with every tick. You can customize corn
FREE
WS Brasil Index EA
Wemerson Santana Brigido
Experts
WS B3 FiveYears 360 EA — “브라질을 믿지 않는 투자자”를 위한 브라질 자동매매 로봇 브라질 시장이 정치로 움직인다면, WS B3 FiveYears 360 EA는 순수한 통계로 움직입니다. 미니 지수(WIN) 5년간의 실제 데이터를 기반으로 구축되었으며, 전통적인 펀드와 운용사들이 가장 실패하는 환경에서 최고의 성능을 보이도록 설계되었습니다: — 높은 변동성 — 정치적 잡음 — 정부 개입 — 공포와 탐욕의 반복 이 로봇은 연설, 약속, 브라질리아의 결정에 의존하지 않으며, 1,200건 이상의 테스트 거래에서 검증된 반복적 가격 행동 만으로 운용됩니다。 성과 하이라이트 2020–2025 기간 동안 로봇은 약： +360% 순수익 (노출 자본 기준) 과도한 레버리지 없음 마틴게일 없음 그리드 전략 없음 하루 1회 거래만 진행 즉： ️ 낮은 시장 노출 ️ 낮은 규제 리스크 ️ 정치 뉴스 영향 최소화 ️ 장기 안정성 향상 브라질 멀티마켓 펀드가 월 1%도 어
