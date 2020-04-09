WS TakeStop AutoPilot

WS TakeStop AutoPilot은 포지션이 열리는 즉시 TP, SL, 그리고 브레이크이븐(BE)을 자동으로 설정하고 싶은 트레이더를 위해 설계된, 가볍고 안정적인 자동 리스크 관리 도구입니다.

이 유틸리티는 포지션을 열지 않습니다.

이 도구는 계좌의 오픈 포지션을 감지하고, 새로운 포지션이 열리면 즉시 미리 설정해 둔 TP / SL / BE 값을 적용합니다.

주요 기능

✔ 포지션 오픈 시 자동 TP / SL 적용

✔ 선택형 브레이크이븐 기능 (트리거 및 오프셋 설정 가능)

✔ 모든 상품 지원 : 지수, 외환, 주식, 암호화폐, 원자재

✔ 매우 빠르고 가벼운 구조 (타이머 기반)

✔ 포지션만 관리 — 진입 기능 없음

✔ 현재 차트 상품만 또는 계좌 전체 상품 관리 가능

✔ 규율, 일관성, 자동 보호를 원하는 트레이더에게 완벽

적합한 사용자

TP/SL 설정을 자주 잊는 수동 트레이더

즉각적인 리스크 보호가 필요한 사용자

외부 신호 또는 수동 진입을 사용하는 트레이더

리스크 관리 자동화를 원하는 사용자

중요 사항

이 유틸리티는 진입 또는 청산을 하지 않습니다.

기존 포지션만 수정합니다.

MetaTrader 5의 네팅 / 헤징 계좌 모두 지원합니다.