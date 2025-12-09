WS TakeStop AutoPilot

WS TakeStop AutoPilot, işlem açılır açılmaz TP, SL ve Break-Even seviyelerini otomatik olarak uygulamak isteyen traderlar için tasarlanmış, hafif ve güvenilir bir otomatik risk yönetimi aracıdır.
Bu araç işlem açmaz.

Araç, hesabınızdaki açık pozisyonları izler ve yeni bir pozisyon tespit edildiği anda önceden belirlediğiniz TP / SL / BE seviyelerini anında uygular.

Temel Özellikler

  • ✔ Pozisyon açıldığında otomatik TP ve SL

  • ✔ İsteğe bağlı Break-Even (tetikleme ve offset ayarlanabilir)

  • Her enstrümanla çalışır: endeksler, forex, hisseler, kripto, emtia

  • ✔ Çok hafif ve hızlı (zamanlayıcı tabanlı)

  • ✔ Sadece pozisyonları yönetir — işlem açma kapama yapmaz

  • ✔ Sadece mevcut grafikteki enstrümanı veya tüm enstrümanları yönetme seçeneği

  • ✔ Disiplin, tutarlılık ve otomatik koruma isteyen traderlar için ideal

Kimler İçin Uygun?

  • TP/SL koymayı unutan manuel traderlar

  • Pozisyonlarını anında korumak isteyenler

  • Sinyal, dış sistemler veya manuel giriş kullananlar

  • Risk yönetimini otomatikleştirmek isteyen herkes

Önemli

Bu araç işlem açmaz veya kapatmaz — yalnızca mevcut pozisyonları değiştirir.
MetaTrader 5 netting ve hedging hesaplarıyla uyumludur.


Yazarın diğer ürünleri
WS Result Panel Fast Trade HUD
Wemerson Santana Brigido
Yardımcı programlar
WS Trade Result HUD is a lightweight and fast utility that displays essential information about your open trade directly on the chart: current profit/loss, lot/contract size, and TP/SL values automatically converted into points. It is perfect for traders who want clarity and speed without cluttering the chart with heavy dashboards. The HUD works on any MetaTrader 5 instrument — including Forex, Crypto, Indices, Stocks and Futures — and updates in real time with every tick. You can customize corn
FREE
WS Brasil Index EA
Wemerson Santana Brigido
Uzman Danışmanlar
WS B3 FiveYears 360 EA — A Brazilian EA Built for Those Who Don’t Rely on Brazil While the Brazilian market reacts to political noise, WS B3 FiveYears 360 EA operates purely on statistics and recurring price behavior . Developed from 5 years of real Mini Index (WIN) market data , the EA was designed to operate in conditions where many traditional strategies tend to fail: — high volatility — political noise — heavy government influence — cycles of fear and euphoria Instead of relying on forecasts
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt