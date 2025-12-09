WS TakeStop AutoPilot, işlem açılır açılmaz TP, SL ve Break-Even seviyelerini otomatik olarak uygulamak isteyen traderlar için tasarlanmış, hafif ve güvenilir bir otomatik risk yönetimi aracıdır.

Bu araç işlem açmaz.

Araç, hesabınızdaki açık pozisyonları izler ve yeni bir pozisyon tespit edildiği anda önceden belirlediğiniz TP / SL / BE seviyelerini anında uygular.

Temel Özellikler

✔ Pozisyon açıldığında otomatik TP ve SL

✔ İsteğe bağlı Break-Even (tetikleme ve offset ayarlanabilir)

✔ Her enstrümanla çalışır : endeksler, forex, hisseler, kripto, emtia

✔ Çok hafif ve hızlı (zamanlayıcı tabanlı)

✔ Sadece pozisyonları yönetir — işlem açma kapama yapmaz

✔ Sadece mevcut grafikteki enstrümanı veya tüm enstrümanları yönetme seçeneği

✔ Disiplin, tutarlılık ve otomatik koruma isteyen traderlar için ideal

Kimler İçin Uygun?

TP/SL koymayı unutan manuel traderlar

Pozisyonlarını anında korumak isteyenler

Sinyal, dış sistemler veya manuel giriş kullananlar

Risk yönetimini otomatikleştirmek isteyen herkes

Önemli

Bu araç işlem açmaz veya kapatmaz — yalnızca mevcut pozisyonları değiştirir.

MetaTrader 5 netting ve hedging hesaplarıyla uyumludur.