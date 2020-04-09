WS TakeStop AutoPilot

WS TakeStop AutoPilot é um utilitário leve e confiável de gestão automática de risco, criado para traders que desejam definir TP, SL e Break-Even de forma instantânea — sem depender de robôs que abrem operações.

Este utilitário não abre operações.
Ele apenas monitora suas posições e aplica seus níveis configurados de TP/SL e Break-Even no mesmo instante em que uma ordem é detectada.

Principais Recursos

  • ✔ Define automaticamente TP e SL assim que uma operação abre

  • ✔ Break-Even opcional com gatilho e offset personalizável

  • ✔ Funciona em qualquer ativo: índices, forex, ações, cripto, commodities

  • ✔ Extremamente leve e rápido (baseado em timer)

  • ✔ Atua somente nas posições — não realiza entradas

  • ✔ Pode agir apenas no símbolo atual ou em todos os símbolos da conta

  • ✔ Ideal para traders que buscam disciplina, consistência e proteção

Indicado Para

  • Traders manuais que às vezes esquecem TP/SL

  • Quem quer proteção instantânea em todas as operações

  • Quem usa sinais, robôs externos ou abre ordens manualmente

  • Quem busca automatizar a disciplina no gerenciamento de risco

Importante

Este utilitário não abre nem fecha operações — ele apenas modifica posições já existentes.
Compatível com contas hedge e netting no MetaTrader 5.


