WS TakeStop AutoPilot
- Utilitários
- Wemerson Santana Brigido
- Versão: 1.3
- Ativações: 10
WS TakeStop AutoPilot é um utilitário leve e confiável de gestão automática de risco, criado para traders que desejam definir TP, SL e Break-Even de forma instantânea — sem depender de robôs que abrem operações.
Este utilitário não abre operações.
Ele apenas monitora suas posições e aplica seus níveis configurados de TP/SL e Break-Even no mesmo instante em que uma ordem é detectada.
Principais Recursos
-
✔ Define automaticamente TP e SL assim que uma operação abre
-
✔ Break-Even opcional com gatilho e offset personalizável
-
✔ Funciona em qualquer ativo: índices, forex, ações, cripto, commodities
-
✔ Extremamente leve e rápido (baseado em timer)
-
✔ Atua somente nas posições — não realiza entradas
-
✔ Pode agir apenas no símbolo atual ou em todos os símbolos da conta
-
✔ Ideal para traders que buscam disciplina, consistência e proteção
Indicado Para
-
Traders manuais que às vezes esquecem TP/SL
-
Quem quer proteção instantânea em todas as operações
-
Quem usa sinais, robôs externos ou abre ordens manualmente
-
Quem busca automatizar a disciplina no gerenciamento de risco
Importante
Este utilitário não abre nem fecha operações — ele apenas modifica posições já existentes.
Compatível com contas hedge e netting no MetaTrader 5.