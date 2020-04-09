WS TakeStop AutoPilot

WS TakeStop AutoPilot es una herramienta ligera y confiable de gestión automática de riesgo, diseñada para traders que desean aplicar TP, SL y Break-Even de forma instantánea, sin depender de Asesores Expertos que abran operaciones.

Este utilitario no abre operaciones.
Simplemente monitoriza tus posiciones abiertas y aplica tus niveles configurados de TP/SL y Break-Even en el mismo momento en que se detecta una nueva posición.

Características Principales

  • ✔ Aplica automáticamente TP y SL al abrir una operación

  • ✔ Break-Even opcional con gatillo y desplazamiento personalizable

  • ✔ Funciona con cualquier símbolo: índices, forex, acciones, criptomonedas, materias primas

  • ✔ Muy rápido y ligero (basado en temporizador)

  • ✔ Opera únicamente sobre posiciones — no ejecuta entradas

  • ✔ Puede gestionar solo posiciones del gráfico actual o de todos los símbolos

  • ✔ Ideal para traders que buscan disciplina, consistencia y protección automática

Ideal Para

  • Traders manuales que suelen olvidar TP/SL

  • Quienes desean protección instantánea

  • Quienes utilizan señales, sistemas externos o abren posiciones manualmente

  • Traders que quieren automatizar la disciplina en su gestión de riesgo

Importante

Este utilitario no abre ni cierra operaciones — solo modifica posiciones existentes.
Compatible con cuentas netting y hedging en MetaTrader 5.


