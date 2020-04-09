WS TakeStop AutoPilot
- Utilidades
- Wemerson Santana Brigido
- Versión: 1.3
- Activaciones: 10
WS TakeStop AutoPilot es una herramienta ligera y confiable de gestión automática de riesgo, diseñada para traders que desean aplicar TP, SL y Break-Even de forma instantánea, sin depender de Asesores Expertos que abran operaciones.
Este utilitario no abre operaciones.
Simplemente monitoriza tus posiciones abiertas y aplica tus niveles configurados de TP/SL y Break-Even en el mismo momento en que se detecta una nueva posición.
Características Principales
-
✔ Aplica automáticamente TP y SL al abrir una operación
-
✔ Break-Even opcional con gatillo y desplazamiento personalizable
-
✔ Funciona con cualquier símbolo: índices, forex, acciones, criptomonedas, materias primas
-
✔ Muy rápido y ligero (basado en temporizador)
-
✔ Opera únicamente sobre posiciones — no ejecuta entradas
-
✔ Puede gestionar solo posiciones del gráfico actual o de todos los símbolos
-
✔ Ideal para traders que buscan disciplina, consistencia y protección automática
Ideal Para
-
Traders manuales que suelen olvidar TP/SL
-
Quienes desean protección instantánea
-
Quienes utilizan señales, sistemas externos o abren posiciones manualmente
-
Traders que quieren automatizar la disciplina en su gestión de riesgo
Importante
Este utilitario no abre ni cierra operaciones — solo modifica posiciones existentes.
Compatible con cuentas netting y hedging en MetaTrader 5.