WS TakeStop AutoPilot es una herramienta ligera y confiable de gestión automática de riesgo, diseñada para traders que desean aplicar TP, SL y Break-Even de forma instantánea, sin depender de Asesores Expertos que abran operaciones.

Este utilitario no abre operaciones.

Simplemente monitoriza tus posiciones abiertas y aplica tus niveles configurados de TP/SL y Break-Even en el mismo momento en que se detecta una nueva posición.

Características Principales

✔ Aplica automáticamente TP y SL al abrir una operación

✔ Break-Even opcional con gatillo y desplazamiento personalizable

✔ Funciona con cualquier símbolo : índices, forex, acciones, criptomonedas, materias primas

✔ Muy rápido y ligero (basado en temporizador)

✔ Opera únicamente sobre posiciones — no ejecuta entradas

✔ Puede gestionar solo posiciones del gráfico actual o de todos los símbolos

✔ Ideal para traders que buscan disciplina, consistencia y protección automática

Ideal Para

Traders manuales que suelen olvidar TP/SL

Quienes desean protección instantánea

Quienes utilizan señales, sistemas externos o abren posiciones manualmente

Traders que quieren automatizar la disciplina en su gestión de riesgo

Importante

Este utilitario no abre ni cierra operaciones — solo modifica posiciones existentes.

Compatible con cuentas netting y hedging en MetaTrader 5.