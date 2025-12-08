WS Result Panel Fast Trade HUD
- Utilitys
- Wemerson Santana Brigido
- Version: 1.24
- Aktualisiert: 8 Dezember 2025
WS Trade Result HUD ist ein leichtgewichtiges und schnelles Dienstprogramm, das wichtige Informationen über Ihren offenen Handel direkt im Chart anzeigt: aktueller Gewinn/Verlust, Lot/Kontraktgröße und TP/SL-Werte, die automatisch in Punkte umgerechnet werden.
Es ist perfekt für Händler, die Klarheit und Schnelligkeit wünschen, ohne den Chart mit schweren Dashboards zu überladen.
Das HUD funktioniert mit jedem MetaTrader 5-Instrument - einschließlich Forex, Kryptowährungen, Indizes, Aktien und Futures - und wird in Echtzeit mit jedem Tick aktualisiert.
Sie können die Position der Ecken, die Abstände, die Schriftart und die Farben für eine saubere und individuelle Anzeige anpassen.