WS Result Panel Fast Trade HUD

WS Trade Result HUD ist ein leichtgewichtiges und schnelles Dienstprogramm, das wichtige Informationen über Ihren offenen Handel direkt im Chart anzeigt: aktueller Gewinn/Verlust, Lot/Kontraktgröße und TP/SL-Werte, die automatisch in Punkte umgerechnet werden.
Es ist perfekt für Händler, die Klarheit und Schnelligkeit wünschen, ohne den Chart mit schweren Dashboards zu überladen.

Das HUD funktioniert mit jedem MetaTrader 5-Instrument - einschließlich Forex, Kryptowährungen, Indizes, Aktien und Futures - und wird in Echtzeit mit jedem Tick aktualisiert.
Sie können die Position der Ecken, die Abstände, die Schriftart und die Farben für eine saubere und individuelle Anzeige anpassen.


