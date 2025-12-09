WS TakeStop AutoPilot est un utilitaire léger et fiable de gestion automatique du risque, conçu pour les traders souhaitant appliquer automatiquement leurs niveaux de TP, SL et Break-Even dès qu’une position est ouverte — sans utiliser un Expert Advisor pour entrer au marché.

Cet utilitaire n’ouvre aucune position.

Il surveille simplement vos positions ouvertes et applique instantanément vos niveaux prédéfinis de TP/SL et Break-Even dès qu’une nouvelle position est détectée.

Fonctionnalités Principales

✔ Définition automatique du TP et SL à l’ouverture d’une position

✔ Break-Even optionnel avec déclencheur et offset configurables

✔ Fonctionne avec tout instrument : indices, forex, actions, crypto, matières premières

✔ Très léger et rapide (structure basée sur un timer)

✔ Ne gère que les positions — aucune entrée automatique

✔ Peut gérer uniquement le symbole du graphique ou tous les symboles du compte

✔ Parfait pour les traders recherchant discipline, cohérence et protection automatique

Idéal Pour

Traders manuels oubliant le TP/SL

Ceux qui veulent une protection immédiate de leurs positions

Traders utilisant signaux, systèmes externes ou entrées manuelles

Toute personne souhaitant automatiser sa gestion du risque

Important

Cet utilitaire n’ouvre ni ne ferme de positions — il modifie uniquement celles déjà ouvertes.

Compatible avec les comptes hedging et netting de MetaTrader 5.