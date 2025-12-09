WS TakeStop AutoPilot

WS TakeStop AutoPilot est un utilitaire léger et fiable de gestion automatique du risque, conçu pour les traders souhaitant appliquer automatiquement leurs niveaux de TP, SL et Break-Even dès qu’une position est ouverte — sans utiliser un Expert Advisor pour entrer au marché.

Cet utilitaire n’ouvre aucune position.
Il surveille simplement vos positions ouvertes et applique instantanément vos niveaux prédéfinis de TP/SL et Break-Even dès qu’une nouvelle position est détectée.

Fonctionnalités Principales

  • ✔ Définition automatique du TP et SL à l’ouverture d’une position

  • ✔ Break-Even optionnel avec déclencheur et offset configurables

  • ✔ Fonctionne avec tout instrument : indices, forex, actions, crypto, matières premières

  • ✔ Très léger et rapide (structure basée sur un timer)

  • ✔ Ne gère que les positions — aucune entrée automatique

  • ✔ Peut gérer uniquement le symbole du graphique ou tous les symboles du compte

  • ✔ Parfait pour les traders recherchant discipline, cohérence et protection automatique

Idéal Pour

  • Traders manuels oubliant le TP/SL

  • Ceux qui veulent une protection immédiate de leurs positions

  • Traders utilisant signaux, systèmes externes ou entrées manuelles

  • Toute personne souhaitant automatiser sa gestion du risque

Important

Cet utilitaire n’ouvre ni ne ferme de positions — il modifie uniquement celles déjà ouvertes.
Compatible avec les comptes hedging et netting de MetaTrader 5.


WS Result Panel Fast Trade HUD
Wemerson Santana Brigido
Utilitaires
WS Trade Result HUD is a lightweight and fast utility that displays essential information about your open trade directly on the chart: current profit/loss, lot/contract size, and TP/SL values automatically converted into points. It is perfect for traders who want clarity and speed without cluttering the chart with heavy dashboards. The HUD works on any MetaTrader 5 instrument — including Forex, Crypto, Indices, Stocks and Futures — and updates in real time with every tick. You can customize corn
FREE
WS Brasil Index EA
Wemerson Santana Brigido
Experts
WS B3 FiveYears 360 EA — A Brazilian EA Built for Those Who Don’t Rely on Brazil While the Brazilian market reacts to political noise, WS B3 FiveYears 360 EA operates purely on statistics and recurring price behavior . Developed from 5 years of real Mini Index (WIN) market data , the EA was designed to operate in conditions where many traditional strategies tend to fail: — high volatility — political noise — heavy government influence — cycles of fear and euphoria Instead of relying on forecasts
