WS TakeStop AutoPilot
- Utilitaires
- Wemerson Santana Brigido
- Version: 1.3
- Activations: 10
WS TakeStop AutoPilot est un utilitaire léger et fiable de gestion automatique du risque, conçu pour les traders souhaitant appliquer automatiquement leurs niveaux de TP, SL et Break-Even dès qu’une position est ouverte — sans utiliser un Expert Advisor pour entrer au marché.
Cet utilitaire n’ouvre aucune position.
Il surveille simplement vos positions ouvertes et applique instantanément vos niveaux prédéfinis de TP/SL et Break-Even dès qu’une nouvelle position est détectée.
Fonctionnalités Principales
-
✔ Définition automatique du TP et SL à l’ouverture d’une position
-
✔ Break-Even optionnel avec déclencheur et offset configurables
-
✔ Fonctionne avec tout instrument : indices, forex, actions, crypto, matières premières
-
✔ Très léger et rapide (structure basée sur un timer)
-
✔ Ne gère que les positions — aucune entrée automatique
-
✔ Peut gérer uniquement le symbole du graphique ou tous les symboles du compte
-
✔ Parfait pour les traders recherchant discipline, cohérence et protection automatique
Idéal Pour
-
Traders manuels oubliant le TP/SL
-
Ceux qui veulent une protection immédiate de leurs positions
-
Traders utilisant signaux, systèmes externes ou entrées manuelles
-
Toute personne souhaitant automatiser sa gestion du risque
Important
Cet utilitaire n’ouvre ni ne ferme de positions — il modifie uniquement celles déjà ouvertes.
Compatible avec les comptes hedging et netting de MetaTrader 5.