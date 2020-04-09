WS TakeStop AutoPilot
- ユーティリティ
- Wemerson Santana Brigido
- バージョン: 1.3
- アクティベーション: 10
WS TakeStop AutoPilot は、ポジションが開かれた瞬間に自動で TP、SL、ブレークイーブンを設定したいトレーダーのために設計された、軽量で信頼性の高いリスク管理ユーティリティです。
本ツールは EA のようにエントリーを行いません。
このユーティリティは エントリーを行いません。
開いているポジションを監視し、新規ポジションが検出されると、事前に設定した TP / SL / BE を即座に適用します。
主な特徴
-
✔ ポジションが開かれた瞬間に TP・SL を自動設定
-
✔ ブレークイーブン（BE）機能を搭載（トリガー・オフセット調整可）
-
✔ すべての銘柄に対応：指数、FX、株式、暗号資産、コモディティ
-
✔ 非常に高速で軽量（タイマー方式）
-
✔ ポジションのみを管理 — エントリーは一切行いません
-
✔ 現在のチャート銘柄のみ、またはすべてのポジションを管理可能
-
✔ 規律性・一貫性・自動保護を求めるトレーダーに最適
対象ユーザー
-
TP/SL を設定し忘れがちな手動トレーダー
-
即時にリスクを保護したい方
-
外部シグナルや手動エントリーを使用する方
-
リスク管理を自動化したい方
重要
本ユーティリティは エントリーもクローズも行いません。
既存ポジションを修正するのみです。
MetaTrader 5 のヘッジ／ネッティング両方のアカウントで使用可能です。