WS TakeStop AutoPilot

WS TakeStop AutoPilot は、ポジションが開かれた瞬間に自動で TP、SL、ブレークイーブンを設定したいトレーダーのために設計された、軽量で信頼性の高いリスク管理ユーティリティです。
本ツールは EA のようにエントリーを行いません。

このユーティリティは エントリーを行いません
開いているポジションを監視し、新規ポジションが検出されると、事前に設定した TP / SL / BE を即座に適用します。

主な特徴

  • ✔ ポジションが開かれた瞬間に TP・SL を自動設定

  • ✔ ブレークイーブン（BE）機能を搭載（トリガー・オフセット調整可）

  • すべての銘柄に対応：指数、FX、株式、暗号資産、コモディティ

  • ✔ 非常に高速で軽量（タイマー方式）

  • ✔ ポジションのみを管理 — エントリーは一切行いません

  • ✔ 現在のチャート銘柄のみ、またはすべてのポジションを管理可能

  • ✔ 規律性・一貫性・自動保護を求めるトレーダーに最適

対象ユーザー

  • TP/SL を設定し忘れがちな手動トレーダー

  • 即時にリスクを保護したい方

  • 外部シグナルや手動エントリーを使用する方

  • リスク管理を自動化したい方

重要

本ユーティリティは エントリーもクローズも行いません
既存ポジションを修正するのみです。
MetaTrader 5 のヘッジ／ネッティング両方のアカウントで使用可能です。


