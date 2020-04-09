WS TakeStop AutoPilot は、ポジションが開かれた瞬間に自動で TP、SL、ブレークイーブンを設定したいトレーダーのために設計された、軽量で信頼性の高いリスク管理ユーティリティです。

本ツールは EA のようにエントリーを行いません。

このユーティリティは エントリーを行いません。

開いているポジションを監視し、新規ポジションが検出されると、事前に設定した TP / SL / BE を即座に適用します。

主な特徴

✔ ポジションが開かれた瞬間に TP・SL を自動設定

✔ ブレークイーブン（BE）機能を搭載（トリガー・オフセット調整可）

✔ すべての銘柄 に対応：指数、FX、株式、暗号資産、コモディティ

✔ 非常に高速で軽量（タイマー方式）

✔ ポジションのみを管理 — エントリーは一切行いません

✔ 現在のチャート銘柄のみ、またはすべてのポジションを管理可能

✔ 規律性・一貫性・自動保護を求めるトレーダーに最適

対象ユーザー

TP/SL を設定し忘れがちな手動トレーダー

即時にリスクを保護したい方

外部シグナルや手動エントリーを使用する方

リスク管理を自動化したい方

重要

本ユーティリティは エントリーもクローズも行いません。

既存ポジションを修正するのみです。

MetaTrader 5 のヘッジ／ネッティング両方のアカウントで使用可能です。