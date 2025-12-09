WS TakeStop AutoPilot è un’utilità leggera e affidabile per la gestione automatica del rischio, progettata per i trader che desiderano applicare TP, SL e Break-Even immediatamente dopo l’apertura di una posizione — senza dipendere da Expert Advisor che eseguono entrate.

Questo strumento non apre operazioni.

Monitora semplicemente le posizioni aperte e applica istantaneamente i livelli predefiniti di TP/SL e Break-Even.

Funzionalità Principali

✔ Impostazione automatica di TP e SL all’apertura della posizione

✔ Break-Even opzionale con trigger e offset configurabili

✔ Funziona con qualsiasi strumento : indici, forex, azioni, crypto, materie prime

✔ Estremamente leggero e veloce (basato su timer)

✔ Gestisce solo posizioni — non apre né chiude trade

✔ Può operare solo sul simbolo del grafico o su tutti i simboli dell’account

✔ Perfetto per chi cerca disciplina, consistenza e protezione automatica

Ideale per

Trader manuali che dimenticano spesso TP/SL

Chi desidera protezione immediata

Chi utilizza segnali, sistemi esterni o entra manualmente

Chi vuole automatizzare la gestione del rischio

Importante

Questo strumento non apre né chiude posizioni — modifica solo quelle esistenti.

Compatibile con account MetaTrader 5 in modalità hedging e netting.