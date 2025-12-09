WS TakeStop AutoPilot

WS TakeStop AutoPilot è un’utilità leggera e affidabile per la gestione automatica del rischio, progettata per i trader che desiderano applicare TP, SL e Break-Even immediatamente dopo l’apertura di una posizione — senza dipendere da Expert Advisor che eseguono entrate.

Questo strumento non apre operazioni.
Monitora semplicemente le posizioni aperte e applica istantaneamente i livelli predefiniti di TP/SL e Break-Even.

Funzionalità Principali

  • ✔ Impostazione automatica di TP e SL all’apertura della posizione

  • ✔ Break-Even opzionale con trigger e offset configurabili

  • ✔ Funziona con qualsiasi strumento: indici, forex, azioni, crypto, materie prime

  • ✔ Estremamente leggero e veloce (basato su timer)

  • ✔ Gestisce solo posizioni — non apre né chiude trade

  • ✔ Può operare solo sul simbolo del grafico o su tutti i simboli dell’account

  • ✔ Perfetto per chi cerca disciplina, consistenza e protezione automatica

Ideale per

  • Trader manuali che dimenticano spesso TP/SL

  • Chi desidera protezione immediata

  • Chi utilizza segnali, sistemi esterni o entra manualmente

  • Chi vuole automatizzare la gestione del rischio

Importante

Questo strumento non apre né chiude posizioni — modifica solo quelle esistenti.
Compatibile con account MetaTrader 5 in modalità hedging e netting.


Altri dall’autore
WS Result Panel Fast Trade HUD
Wemerson Santana Brigido
Utilità
WS Trade Result HUD is a lightweight and fast utility that displays essential information about your open trade directly on the chart: current profit/loss, lot/contract size, and TP/SL values automatically converted into points. It is perfect for traders who want clarity and speed without cluttering the chart with heavy dashboards. The HUD works on any MetaTrader 5 instrument — including Forex, Crypto, Indices, Stocks and Futures — and updates in real time with every tick. You can customize corn
FREE
WS Brasil Index EA
Wemerson Santana Brigido
Experts
WS B3 FiveYears 360 EA — Un robot brasiliano per chi non si fida del Brasile Se il mercato brasiliano vive di politica, il WS B3 FiveYears 360 EA vive di pura statistica. Costruito su 5 anni di analisi reale del Mini Indice (WIN), è progettato per funzionare proprio dove fondi e gestori tradizionali falliscono: — alta volatilità — rumore politico — interferenza governativa — cicli di paura ed euforia Invece di dipendere da discorsi, promesse o decisioni di Brasília, il WS B3 FiveYears 360 EA ope
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione