WS TakeStop AutoPilot
- Utilità
- Wemerson Santana Brigido
- Versione: 1.3
- Attivazioni: 10
WS TakeStop AutoPilot è un’utilità leggera e affidabile per la gestione automatica del rischio, progettata per i trader che desiderano applicare TP, SL e Break-Even immediatamente dopo l’apertura di una posizione — senza dipendere da Expert Advisor che eseguono entrate.
Questo strumento non apre operazioni.
Monitora semplicemente le posizioni aperte e applica istantaneamente i livelli predefiniti di TP/SL e Break-Even.
Funzionalità Principali
-
✔ Impostazione automatica di TP e SL all’apertura della posizione
-
✔ Break-Even opzionale con trigger e offset configurabili
-
✔ Funziona con qualsiasi strumento: indici, forex, azioni, crypto, materie prime
-
✔ Estremamente leggero e veloce (basato su timer)
-
✔ Gestisce solo posizioni — non apre né chiude trade
-
✔ Può operare solo sul simbolo del grafico o su tutti i simboli dell’account
-
✔ Perfetto per chi cerca disciplina, consistenza e protezione automatica
Ideale per
-
Trader manuali che dimenticano spesso TP/SL
-
Chi desidera protezione immediata
-
Chi utilizza segnali, sistemi esterni o entra manualmente
-
Chi vuole automatizzare la gestione del rischio
Importante
Questo strumento non apre né chiude posizioni — modifica solo quelle esistenti.
Compatibile con account MetaTrader 5 in modalità hedging e netting.