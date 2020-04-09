WS TakeStop AutoPilot
- 实用工具
- Wemerson Santana Brigido
- 版本: 1.3
- 激活: 10
WS TakeStop AutoPilot 是一款轻量、安全且可靠的自动风险管理工具，适用于希望在开仓后立即自动设置止盈（TP）、止损（SL）和保本（Break-Even）的交易者，而无需依赖自动交易机器人开单。
此工具 不会开仓。
它只会监控账户中的持仓，并在检测到新持仓时立即设置您预先配置的 TP / SL 和保本参数。
主要功能
-
✔ 开仓后自动设置 止损 SL 和 止盈 TP
-
✔ 可选 保本功能（触发点与偏移可自定义）
-
✔ 支持 所有品种：指数、外汇、股票、加密货币、大宗商品
-
✔ 极其轻量且快速（基于定时器运行）
-
✔ 只管理已有持仓 — 不进行开仓操作
-
✔ 可选择只管理当前图表品种或整个账户的所有品种
-
✔ 非常适合需要纪律性与自动风险保护的交易者
适用人群
-
经常忘记设置 TP/SL 的手动交易者
-
需要立即保护仓位的交易者
-
使用信号、外部系统或手动开仓的交易者
-
希望自动化风险管理流程的用户
重要说明
本工具 不会开仓或平仓 — 仅修改已有持仓。
兼容 MetaTrader 5 的 netting 和 hedging 账户模式。