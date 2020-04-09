WS TakeStop AutoPilot 是一款轻量、安全且可靠的自动风险管理工具，适用于希望在开仓后立即自动设置止盈（TP）、止损（SL）和保本（Break-Even）的交易者，而无需依赖自动交易机器人开单。

此工具 不会开仓。

它只会监控账户中的持仓，并在检测到新持仓时立即设置您预先配置的 TP / SL 和保本参数。

主要功能

✔ 开仓后自动设置 止损 SL 和 止盈 TP

✔ 可选 保本功能 （触发点与偏移可自定义）

✔ 支持 所有品种 ：指数、外汇、股票、加密货币、大宗商品

✔ 极其轻量且快速（基于定时器运行）

✔ 只管理已有持仓 — 不进行开仓操作

✔ 可选择只管理当前图表品种或整个账户的所有品种

✔ 非常适合需要纪律性与自动风险保护的交易者

适用人群

经常忘记设置 TP/SL 的手动交易者

需要立即保护仓位的交易者

使用信号、外部系统或手动开仓的交易者

希望自动化风险管理流程的用户

重要说明

本工具 不会开仓或平仓 — 仅修改已有持仓。

兼容 MetaTrader 5 的 netting 和 hedging 账户模式。