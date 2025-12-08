WS Brasil Index EA

Während der brasilianische Markt auf politisches Rauschen reagiert, operiert der WS B3 FiveYears 360 EA rein auf Basis von Statistiken und wiederkehrendem Kursverhalten.

Der EA wurde auf der Grundlage von 5 Jahren realer Mini-Index (WIN)-Marktdaten entwickelt und ist so konzipiert, dass er unter Bedingungen funktioniert, unter denen viele traditionelle Strategien versagen:

- hohe Volatilität

- politisches Rauschen

- starker staatlicher Einfluss

- Zyklen von Angst und Euphorie

Anstatt sich auf Prognosen, Nachrichten oder wirtschaftliche Erwartungen zu verlassen, verwendet der EA ein regelbasiertes Muster, das in mehr als 1.200 ausgewerteten Trades erkannt wurde.

📈 Backtest-Highlights (2020-2025)

(Beschreibende historische Daten aus dem Backtest - keine Vorhersage oder Garantie für zukünftige Ergebnisse)

✔ Verwendung des gleichen festen Volumens (1 Kontrakt)

Der historische Test zeigte ungefähr:

+360% relatives Wachstum über das getestete Kapital

✔ Mit progressiver Skalierung bei Verdoppelung des Eigenkapitals

(ein natürlicher Aufzinsungsansatz - ohne Martingale und ohne Raster)

Der langfristige Backtest wurde übertroffen:

+1000% während des analysierten Zeitraums

Diese Art der Skalierung spiegelt einfach wider, wie sich der Saldo entwickeln würde, wenn die Positionsgröße nur bei einer Verdoppelung des Eigenkapitals steigt und eine konservative Aufzinsungsstruktur verfolgt wird.

✔ Operative Merkmale

Nur 1 Handel pro Tag

Kontrollierte Einstiegszeit

Fester Stop und Ziel

Kein Martingal

Kein Raster

Kein Halten von Verlustpositionen

Minimales tägliches Marktengagement

🇧🇷 Warum der brasilianische Mini-Index (WIN)?

Der brasilianische Mini-Index ist einer der weltweit volatilsten für den Einzelhandel handelbaren Werte.

Diese Volatilität ist für traditionelle Fonds eine Herausforderung, aber für eine Strategie, die sich auf wiederkehrende Kursmuster konzentriert, von Vorteil.

Der WS B3 FiveYears 360 EA wurde entwickelt, um eine konsistente Verhaltensstruktur zu erfassen, die auch während des gesamten Zeitraums bestehen bleibt:

die Pandemie

Wahlen

internationale Krisen

Zeiten starker wirtschaftlicher Instabilität

🔒 Betriebliche Sicherheit

einfache und robuste Logik

auch für kleine Konten geeignet

kein längeres Engagement

keine hochriskanten Techniken

vollständig regelbasierter Ansatz

🌎 F ür wen ist dieser EA geeignet?

✔ Trader, die statistische und regelbasierte Strategien bevorzugen

✔ Diejenigen, die sich auf dem brasilianischen Markt engagieren wollen, ohne sich auf politische Stimmungen zu verlassen

✔ Trader, die Systeme mit geringem Risiko bevorzugen (1 Handel pro Tag)

✔ Diejenigen, die langfristige Backtest-Konsistenz schätzen