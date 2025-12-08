WS Brasil Index EA

WS B3 FiveYears 360 EA - Ein brasilianischer EA für alle, die sich nicht auf Brasilien verlassen

Während der brasilianische Markt auf politisches Rauschen reagiert, operiert der WS B3 FiveYears 360 EA rein auf Basis von Statistiken und wiederkehrendem Kursverhalten.

Der EA wurde auf der Grundlage von 5 Jahren realer Mini-Index (WIN)-Marktdaten entwickelt und ist so konzipiert, dass er unter Bedingungen funktioniert, unter denen viele traditionelle Strategien versagen:

- hohe Volatilität
- politisches Rauschen
- starker staatlicher Einfluss
- Zyklen von Angst und Euphorie

Anstatt sich auf Prognosen, Nachrichten oder wirtschaftliche Erwartungen zu verlassen, verwendet der EA ein regelbasiertes Muster, das in mehr als 1.200 ausgewerteten Trades erkannt wurde.

📈 Backtest-Highlights (2020-2025)

(Beschreibende historische Daten aus dem Backtest - keine Vorhersage oder Garantie für zukünftige Ergebnisse)

✔ Verwendung des gleichen festen Volumens (1 Kontrakt)

Der historische Test zeigte ungefähr:
+360% relatives Wachstum über das getestete Kapital

✔ Mit progressiver Skalierung bei Verdoppelung des Eigenkapitals

(ein natürlicher Aufzinsungsansatz - ohne Martingale und ohne Raster)

Der langfristige Backtest wurde übertroffen:
+1000% während des analysierten Zeitraums

Diese Art der Skalierung spiegelt einfach wider, wie sich der Saldo entwickeln würde, wenn die Positionsgröße nur bei einer Verdoppelung des Eigenkapitals steigt und eine konservative Aufzinsungsstruktur verfolgt wird.

Operative Merkmale

  • Nur 1 Handel pro Tag

  • Kontrollierte Einstiegszeit

  • Fester Stop und Ziel

  • Kein Martingal

  • Kein Raster

  • Kein Halten von Verlustpositionen

  • Minimales tägliches Marktengagement

🇧🇷 Warum der brasilianische Mini-Index (WIN)?

Der brasilianische Mini-Index ist einer der weltweit volatilsten für den Einzelhandel handelbaren Werte.
Diese Volatilität ist für traditionelle Fonds eine Herausforderung, aber für eine Strategie, die sich auf wiederkehrende Kursmuster konzentriert, von Vorteil.

Der WS B3 FiveYears 360 EA wurde entwickelt, um eine konsistente Verhaltensstruktur zu erfassen, die auch während des gesamten Zeitraums bestehen bleibt:

  • die Pandemie

  • Wahlen

  • internationale Krisen

  • Zeiten starker wirtschaftlicher Instabilität

🔒 Betriebliche Sicherheit

  • einfache und robuste Logik

  • auch für kleine Konten geeignet

  • kein längeres Engagement

  • keine hochriskanten Techniken

  • vollständig regelbasierter Ansatz

🌎 F ür wen ist dieser EA geeignet?

✔ Trader, die statistische und regelbasierte Strategien bevorzugen
✔ Diejenigen, die sich auf dem brasilianischen Markt engagieren wollen, ohne sich auf politische Stimmungen zu verlassen
✔ Trader, die Systeme mit geringem Risiko bevorzugen (1 Handel pro Tag)
✔ Diejenigen, die langfristige Backtest-Konsistenz schätzen

