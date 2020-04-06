Tradzor AI EA MT4

KI-gestützte Handelsintelligenz, erweitert um Sprachmodelle der nächsten Generation

Tradzor AI ist ein hochentwickelter Trading Expert Advisor, der für GBPUSD, XAUUSD und AUDCAD entwickelt wurde. Er wurde mit einem starken Fokus auf Sicherheit, konstante Leistung und langfristige Rentabilität entwickelt. Im Gegensatz zu vielen EAs, die auf risikoreichen Ansätzen wie Grids oder Martingale beruhen, verwendet Tradzor AI ein diszipliniertes, präzisionsbasiertes Scalping-System, das auf neuronaler Intelligenz, Mustererkennung und moderner KI-Analytik basiert, die durch die neueste Sprachmodell-Technologie bereitgestellt wird - entwickelt, um Ihre Handelserfahrung auf ein professionelles Niveau zu heben.

Merkmale

  • Implementiert eine KI-verbesserte Scalping-Engine, die für Genauigkeit optimiert ist.
  • Integriert mit Sprachmodellen der nächsten Generation für adaptive Marktinterpretation.
  • Verbessert kontinuierlich seine Leistung durch maschinelles Lernen und Datenverarbeitung in Echtzeit.
  • Strenge Risikokontrollmaßnahmen, einschließlich vordefinierter Stop-Loss- und Take-Profit-Parameter zum Schutz des Kapitals und zur Sicherung der Gewinne.
  • Nutzt tiefgreifende Candlestick- und Preisaktionsanalysen, um hochwahrscheinliche Handels-Setups zu identifizieren.
  • Vollständig kompatibel mit den Handelsanforderungen von Prop-Firmen.
Promo-Preis: $599 für die ersten 5 Käufe | Nächster Preis: $799 | Endpreis: $3999

Empfehlungen

  • Mindestkapital: $900.
  • Zeitrahmen: Beliebig.
  • Empfohlene Paare: XAUUSD (Gold), GBPUSD, AUDCAD.
  • Makler: Am besten mit Brokern mit geringer Streuung wie ICMarkets, Tickmill, FPMarkets, RoboForex, etc.
  • VPS: Dringend empfohlen für einen unterbrechungsfreien Betrieb.
  • Einstellungen: Vorkonfiguriert und optimiert - keine manuelle Anpassung erforderlich. Einfach laden und handeln.

Über den Entwickler

Der Entwickler von Tradzor AI verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Devisen- und Metallhandel und hat Jahre damit verbracht, intelligente Handelssysteme zu entwickeln, die für Trader jeder Stufe geeignet sind. Sein Ziel ist es, automatisierte Lösungen zu entwickeln, die stabil, effizient und langfristig profitabel sind.

Risiko-Hinweis

Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Risiko und ist möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse von Tradzor AI sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Vergewissern Sie sich immer, dass Sie alle Handelsrisiken verstehen und nur Gelder investieren, deren Verlust Sie sich leisten können.

Tradzor AI EA MT5
Akshit Bhayana
Experten
KI-gestützte Handelsintelligenz, erweitert um Sprachmodelle der nächsten Generation Tradzor AI ist ein hochentwickelter Trading Expert Advisor, der für GBPUSD, XAUUSD und AUDCAD entwickelt wurde. Er wurde mit einem starken Fokus auf Sicherheit, konstante Leistung und langfristige Rentabilität entwickelt. Im Gegensatz zu vielen EAs, die auf risikoreichen Ansätzen wie Grids oder Martingale beruhen, verwendet Tradzor AI ein diszipliniertes, präzisionsbasiertes Scalping-System, das auf neuronaler I
