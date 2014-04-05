Enhanced EMA Scalper Pro

🔥 Hauptmerkmale ✔ EMA-Trendfilter Der Indikator verwendet einen anpassbaren EMA (Exponentieller gleitender Durchschnitt), um die aktuelle Trendrichtung zu erkennen. Preis kreuzt oberhalb des EMA → Kaufsignal Preis kreuzt unterhalb des EMA → Verkaufssignal ✔ Dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus Integrierte Hoch-/Tiefstruktur: Rote Linie → Höchstes Hoch der vorherigen N Bars (Widerstand) Grüne Linie → Niedrigstes Tief der vorherigen N Bars (Unterstützung) Diese Niveaus helfen, schwache Signale herauszufiltern und starke Ausbrüche zu identifizieren. ✔ Intelligenter ATR-Volatilitätsfilter Signale erscheinen nur, wenn die Marktvolatilität stark genug ist. Dies verhindert falsche Signale während Märkten mit geringem Volumen oder Seitwärtsbewegungen. ✔ Echtzeit- und bestätigte Signale Funktioniert sowohl auf der Live-Bar (Echtzeit) als auch beim Bar-Schluss. Warnungen erscheinen nur einmal pro Signal, um Spam zu vermeiden. ✔ Warnungen & Benachrichtigungen Wählen Sie, wie der Indikator Sie benachrichtigen soll: Bildschirmwarnungen Push-Benachrichtigungen Tonwarnungen Verpassen Sie nie wieder einen Handel. ✔ Sauber, einfach und effektiv Entwickelt nach professionellen Codierungsstandards: Anpassbare Farben EMA ausblenden oder anzeigen Unterstützung/Widerstand ausblenden oder anzeigen Signale ausblenden oder anzeigen Perfekt für Anfänger und fortgeschrittene Trader.

📌 So funktioniert die Strategie Der Markttrend wird mithilfe des EMA identifiziert. Der Preis kreuzt den EMA mit Momentum. Die Position des Preises relativ zu den dynamischen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus liefert eine Bestätigung. Ein Kauf- oder Verkaufspfeil wird im optimalen Moment gezeichnet. Diese Kombination schafft ein zuverlässiges Scalping-System mit minimaler Verzögerung und hoher Genauigkeit.

🎯 Am besten geeignet für Scalping (M1, M5, M15) Day-Trading Swing-Trading XAUUSD (Gold) Forex-Paare Indizes (US30, NAS100, DAX) Krypto (BTCUSD, ETHUSD)

📈 Eingaben & Anpassung EMA-Länge und Preistyp Hoch-/Tief-Lookback-Periode ATR-Filterung Sichtbarkeit des Pfeils Benachrichtigungstyp Volle visuelle Kontrolle

💡 Tipp Für die beste Leistung kombinieren Sie diesen Indikator mit Trendbestätigungswerkzeugen wie: Marktstruktur Volumen Sitzungen Multi-Timeframe-EMA ✔ Kein Repainting — 100% genaue und zuverlässige Signale


