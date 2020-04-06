JPY Trend EA ProTrading MT4
- Experten
- Flora Rosa Seeholzer
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
USDJPY Trend EA ProTrading (Optimiert für USDJPY)
JPY Trend EA ProTrading ist ein professionellerUSDJPY-Trendfortsetzungs-Expert Advisor für MetaTrader 5 und MetaTrader 4, der entwickelt wurde, um saubere Ausbruchsbewegungen während etablierter bullischer Bedingungen zu erfassen.
Dieser EA konzentriert sich aufhochwahrscheinliche Trendfortsetzungs-Setups mit strukturiertem Risiko und einem regelbasierten Ausführungsprozess. Er wurdefür USDJPY auf H1 optimiert und für Händler entwickelt, die einen disziplinierten, automatisierten Ansatz mit klaren Einstellungen und vorhersehbarem Verhalten wünschen.
Wichtigste Highlights
-
Optimiert für USDJPY (H1)
-
Ausschließliche Long-Trend-Strategie
-
Breakout-Entrys mit Pending Orders bei wichtigen Levels
-
Volatilitätsangepasster Stop Loss
-
Eingebaute optimierte Ausstiegslogik
-
ATR-basierte Gewinnabsicherung
-
Risikobasierte Positionsgrößenbestimmung
-
Übersichtliches, benutzerfreundliches Kontrollpanel
Backtested Performance (2015-2025)
Historische Testergebnisse zeigen stabile langfristige Leistungsmerkmale:
-
+380% Gesamtrendite
-
1,66 Gewinn-Faktor
-
3,88 Sharpe-Ratio
-
18,64% Maximaler Rücksetzer
-
555 Trades
-
100% historische Qualität
Backtests sind historische Simulationen. Reale Ergebnisse können aufgrund von Spreads, Slippage, Liquidität und Ausführungsbedingungen abweichen.
Strategie-Übersicht
Der EA wurde entwickelt, umdie Trendfortsetzung im USDJPY zu handeln, indem:
-
Erkennung einer zinsbullischen Trendausrichtung auf H1
-
Identifizierung vonwichtigen Ausbruchszonen
-
Platzierung vonausstehenden Buy Stop-Orders
-
Verwendung einervolatilitätsadaptiven Risikokontrolle
-
Verwaltung der Position mit einemoptimierten Take-Profit-Ziel und einem dynamischen ATR-basierten Schutz
Dieser Ansatz zielt aufstrukturierte, regelbasierte Einstiege anstelle von reaktiven Marktaufträgen ab und trägt dazu bei, impulsive oder späte Einstiege während schneller Bewegungen zu reduzieren.
Benutzereinstellungen (Einfach & Transparent)
Sie können das Handelsverhalten mithilfe der verfügbaren Eingaben anpassen:
Strategie-Modus
-
Signalempfindlichkeit: Hoch / Normal / Niedrig
Steuern Sie, wie selektiv der Einstiegsfilter ist.
-
Stop-Loss-Modus: Eng / Normal / Weit
Passen Sie die Risikotoleranz an die Volatilitätsbedingungen an.
-
Ordergültigkeit: Schnell / Standard / Erweitert
Legen Sie fest, wie lange schwebende Aufträge aktiv bleiben.
-
Haltedauer: Kurz / Standard / Lang
Steuert das Zeitverhalten in Szenarien, in denen die Zeitmanagementlogik angewendet wird.
Risiko-Einstellungen
-
Risiko pro Handel (%)
-
Saldomodus:
-
Kontostand
-
Fester Saldo
-
-
Fester Saldo ( wenn ausgewählt)
Andere
-
Magische Zahl ( für Multi-EA-Setups)
-
Panel anzeigen
Empfohlenes Setup
-
Symbol: USDJPY
-
Zeitrahmen: H1
-
Risiko: 1-2% pro Handel
-
Mindestguthaben: $200+
-
Geeignet für Händler, die einenstrukturierten USDJPY-Trend-EA ohne Martingale oder Grid-Verhalten suchen.
Für wen dieser EA geeignet ist
-
Händler, dietrendfolgende Systeme mit logischen Ausbruchsmöglichkeiten bevorzugen
-
Anwender, die eineeinfache Konfiguration mit professionellen Risikokontrollen wünschen
-
Jeder, der einen speziellenUSDJPY EA sucht, der auf H1 optimiert ist