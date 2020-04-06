JPY Trend EA ProTrading MT4

USDJPY Trend EA ProTrading (Optimiert für USDJPY)

JPY Trend EA ProTrading ist ein professionellerUSDJPY-Trendfortsetzungs-Expert Advisor für MetaTrader 5 und MetaTrader 4, der entwickelt wurde, um saubere Ausbruchsbewegungen während etablierter bullischer Bedingungen zu erfassen.

Dieser EA konzentriert sich aufhochwahrscheinliche Trendfortsetzungs-Setups mit strukturiertem Risiko und einem regelbasierten Ausführungsprozess. Er wurdefür USDJPY auf H1 optimiert und für Händler entwickelt, die einen disziplinierten, automatisierten Ansatz mit klaren Einstellungen und vorhersehbarem Verhalten wünschen.

Wichtigste Highlights

  • Optimiert für USDJPY (H1)

  • Ausschließliche Long-Trend-Strategie

  • Breakout-Entrys mit Pending Orders bei wichtigen Levels

  • Volatilitätsangepasster Stop Loss

  • Eingebaute optimierte Ausstiegslogik

  • ATR-basierte Gewinnabsicherung

  • Risikobasierte Positionsgrößenbestimmung

  • Übersichtliches, benutzerfreundliches Kontrollpanel

Backtested Performance (2015-2025)

Historische Testergebnisse zeigen stabile langfristige Leistungsmerkmale:

  • +380% Gesamtrendite

  • 1,66 Gewinn-Faktor

  • 3,88 Sharpe-Ratio

  • 18,64% Maximaler Rücksetzer

  • 555 Trades

  • 100% historische Qualität

Backtests sind historische Simulationen. Reale Ergebnisse können aufgrund von Spreads, Slippage, Liquidität und Ausführungsbedingungen abweichen.

Strategie-Übersicht

Der EA wurde entwickelt, umdie Trendfortsetzung im USDJPY zu handeln, indem:

  1. Erkennung einer zinsbullischen Trendausrichtung auf H1

  2. Identifizierung vonwichtigen Ausbruchszonen

  3. Platzierung vonausstehenden Buy Stop-Orders

  4. Verwendung einervolatilitätsadaptiven Risikokontrolle

  5. Verwaltung der Position mit einemoptimierten Take-Profit-Ziel und einem dynamischen ATR-basierten Schutz

Dieser Ansatz zielt aufstrukturierte, regelbasierte Einstiege anstelle von reaktiven Marktaufträgen ab und trägt dazu bei, impulsive oder späte Einstiege während schneller Bewegungen zu reduzieren.

Benutzereinstellungen (Einfach & Transparent)

Sie können das Handelsverhalten mithilfe der verfügbaren Eingaben anpassen:

Strategie-Modus

  • Signalempfindlichkeit: Hoch / Normal / Niedrig
    Steuern Sie, wie selektiv der Einstiegsfilter ist.

  • Stop-Loss-Modus: Eng / Normal / Weit
    Passen Sie die Risikotoleranz an die Volatilitätsbedingungen an.

  • Ordergültigkeit: Schnell / Standard / Erweitert
    Legen Sie fest, wie lange schwebende Aufträge aktiv bleiben.

  • Haltedauer: Kurz / Standard / Lang
    Steuert das Zeitverhalten in Szenarien, in denen die Zeitmanagementlogik angewendet wird.

Risiko-Einstellungen

  • Risiko pro Handel (%)

  • Saldomodus:

    • Kontostand

    • Fester Saldo

  • Fester Saldo ( wenn ausgewählt)

Andere

  • Magische Zahl ( für Multi-EA-Setups)

  • Panel anzeigen

Empfohlenes Setup

  • Symbol: USDJPY

  • Zeitrahmen: H1

  • Risiko: 1-2% pro Handel

  • Mindestguthaben: $200+

  • Geeignet für Händler, die einenstrukturierten USDJPY-Trend-EA ohne Martingale oder Grid-Verhalten suchen.

Für wen dieser EA geeignet ist

  • Händler, dietrendfolgende Systeme mit logischen Ausbruchsmöglichkeiten bevorzugen

  • Anwender, die eineeinfache Konfiguration mit professionellen Risikokontrollen wünschen

  • Jeder, der einen speziellenUSDJPY EA sucht, der auf H1 optimiert ist


Empfohlene Produkte
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experten
Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
AI Trading System
Ramzi Abuwarda
Experten
AI TRADING SYSTEM für MT4 - Ihre ultimative KI-gestützte Profitmaschine! Entschlüsseln Sie die Zukunft des Handels mit dem AI TRADING SYSTEM , einem hochmodernen Expert Advisor (EA), der leistungsstarke KI-gestützte Strategien verwendet, um Gewinne über alle Währungspaare hinweg zu maximieren. Obwohl es für Vielseitigkeit konzipiert ist, liefert es eine herausragende Leistung bei wichtigen Paaren wie EUR/USD, GBP/USD und USD/JPY und hilft Ihnen, der Konkurrenz voraus zu sein. Mit zwei unterschie
EA Budak Ubat
Syarief Azman Bin Rosli
4 (3)
Experten
So funktioniert es Wenn der EA aktiv ist, analysiert er den Chart basierend auf dem Ausführungsmodus-Parameter. Wenn auf dem Chart keine offenen Positionen vorhanden sind, wird der EA eine Handelsposition basierend auf den Parametern eröffnen. Wenn der Trend bullisch ist, wird er eine Kaufposition eröffnen, und wenn er bärisch ist, wird er eine Verkaufsposition eröffnen. Zudem wird er eine Stop-Loss-Order in einem bestimmten Abstand vom Eröffnungspreis der Position platzieren, wenn die Stop-Lo
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Experten
Dabei handelt es sich um ein automatisches 24-Stunden-Handelssystem, das auf dem Algorithmus des kollektiven Verhaltens adaptiver Automaten (einer Art selbstlernender Algorithmen der künstlichen Intelligenz) basiert und kein manuelles Eingreifen erfordert und keine Indikatoren oder bekannten Handelsmethoden verwendet. Das Prinzip des EA besteht darin, sich jeden Schritt zu merken und ihn zu analysieren. Ein Schritt ist eine Kursbewegung um eine bestimmte Anzahl (BaseStep) von Punkten nach oben o
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experten
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Ist der Scalping Forex Expert Advisor für MT4 Arbeitet auf Timeframes (M5) Bestes Paar Empfohlen ist EU/UChf=0.4 Die Berechnung basiert auf dem Envelopes Indikator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Paar Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
Gold Angels
Hong Ling Mu
3.5 (4)
Experten
Willkommen bei dem Forex Gold Angel EA der ein sehr stabiler, gewinnbringender EA ist. Er ist sehr empfehlenswert. Die Logik hinter diesem EA ist einfach. Er verwendet den BAND-Indikator, der eine Flagge auslöst, wenn der Preis vom Band abweicht. Zu diesem Zeitpunkt geht er jedoch nicht in einen Handel ein. Stattdessen wird die Kursbewegung sorgfältig überwacht. Wenn der Kurs in das Band zurückkehrt und die Mittellinie berührt, wird ein Handel in Richtung des Trends eingeleitet. Diese Strategie
FREE
Wombat EA
Christian Schuerger
Experten
Der Wombat-EA basiert auf den Bollinger Bands & Envelopes Indikatoren. Es ist ein reiner Trend Follow Robot KEINE Verwendung von: ️ Grid ️ Doubling ️ Martingale ️ Averaging Empfohlene Paare sind: AUD/USD, AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/JPY, AUD/NZD Zeitrahmen H1 Hallo, Ich bin ein 51-jähriger, junggebliebener Trader, der seit 2009 aktiv am Handel teilnimmt. Am Anfang hatte ich viele verschiedene Strategien. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Ich gebe ehrlich zu, dass ich auch ein paar K
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experten
Ilan Geist Der Expert Advisor Ilan Spirit ist ein Analogon des Expert Advisors, mit dem Zusatz vieler zusätzlicher Logiken und Möglichkeiten für den Handel, mit den übrigen Einstellungen des Expert Advisors. Der Expert Advisor handelt nach dem Martingale-System mit der Erhöhung der nachfolgenden Lots in einer Reihe von Aufträgen, um diese zu mitteln. Die erste Order wird vom Roboter entsprechend den Signalen des eingebauten Indikators platziert. Der Expert Advisor hat auch die Möglichkeit, den H
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Experten
Green Hawk ist ein professioneller Scalping-Experte. Die Strategie basiert auf intelligenten Scalping-Algorithmen, die in bestimmten Marktperioden handeln. Das System verwendet keine riskanten Strategien wie Grid oder Martingale. Der Handel erfolgt auf der Grundlage der Preisrendite in kurzen Zeiträumen. Alle Trades werden innerhalb von Stunden geschlossen. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. FUNKTIONEN Die Option Mehrere Symbole in ein
MavericksProPlus
Langtha Prosanta Daudung
Experten
Der MaverickProPlus ist ein vollautomatischer EA für den Handel mit dem EURUSD-Paar. Es ist Design entlang des Trends zu handeln und auch den Handel während der Umkehrung. Er verwendet eine adaptive Grid-Strategie. Bei der adaptiven Grid-Strategie ist der Abstand zwischen den Trades nicht festgelegt, der Einstieg in den nächsten Trade basiert auf den günstigsten Marktbedingungen, um den Trade mit Gewinn abzuschließen. Das Risiko, das mit der normalen Grid/Martingale-Strategie verbunden ist, wir
Solemnity
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Expert Advisor erkennt den Beginn einer Wellenbewegung und beginnt entsprechend der Richtung der neuen Welle zu arbeiten. Er verwendet enge Stop Loss und Take Profit. Eingebauter Schutz gegen Spread-Ausweitung. Die Kontrolle des Gewinns wird durch die enge Trailing-Stop-Funktion durchgeführt. Die Losberechnung basiert auf dem Stop-Loss. Wenn der Stop-Loss beispielsweise 250 Punkte beträgt und MaxRisk = 10%, wird die Losgröße so berechnet, dass das Auslösen des Stop-Loss zu einem Verlust in H
AI Neural Nexus EA MT4
John Dickenson
Experten
Einführung in den AI Neural Nexus EA Ein hochmoderner Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) und GBPUSD. Dieses fortschrittliche System nutzt die Leistung von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit und Konsistenz liegt. Im Gegensatz zu traditionellen, risikoreichen Methoden setzt AI Neural Nexus auf risikoarme Strategien, die sich in Echtzeit an Marktschwankungen anpassen und so ein in
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experten
Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
Maya MT4
Manpreet Singh
Experten
MAYA ist ein intelligentes Handelssystem, das eine Rasterstrategie verwendet und seit vielen Jahren auf realen Konten gut funktioniert. Im Gegensatz zu anderen Systemen, die sich an vergangenen Daten orientieren, wurde Maya entwickelt, um reale, laufende Muster auf dem Markt zu nutzen. Es geht also nicht darum, nur zu raten und zu hoffen, dass man gewinnt. Es versteht tatsächlich, wie der Markt funktioniert und nutzt dies, um Geld zu verdienen. Es braucht nur eine einmalige Einrichtung und dann
Double Decker
Agus Santoso
Experten
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141534 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141535 Doppeldecker EA Präzise Einstiege mit Accelerator Oscillator + Envelopes Double Decker ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der den Accelerator Oscillator (AC) zur frühzeitigen Erkennung von Momentum mit dem Envelopes-Indikator zur Filterung von Trendrichtung und dynamischen Preisgrenzen kombiniert. Kernstrategie: Nutzt den Accelerator Oscillator , um Verschiebungen im Mar
Buy Sell Simultaneously
Danny Setyawijayanto
Experten
Dieser EA öffnet Kauf und Verkauf gleichzeitig, nachdem er an den Chart angehängt wurde. Es hat benutzerdefinierte Gruppierung Gitter Schritt und Los Multiplikator Gruppe. Bitte kontaktieren Sie mich , wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Bitte mögen, teilen und abonnieren Sie meinen Youtube-Kanal. Ich werde diesen EA kostenlos für alle, wenn es 2k Abonnenten auf meinem Youtube-Kanal , fragen Sie bitte Ihren Freund, weil abonnieren ist kostenlos :). Benötigt mindestens 10k Gleichgewicht (10k Cen
Hedge Hogg
Stefan Kueffner
Experten
Hedge Hogg ist keine klassische Hedge-Strategie, wie man sie oft sieht, bei der zwei Trades gleichzeitig eröffnet werden und sich von Anfang an gegenseitig absichern. Vielmehr handelt es sich um eine trendfolgende Hedge-Strategie, d.h. die Trades werden mit Hilfe eines bewährten dynamischen Gitteralgorithmus in Trendrichtung eröffnet und beginnen mit der Absicherung, sobald sich der Trend ändert. Der gesamte Korb wird geschlossen, sobald die Gewinnschwelle erreicht ist oder das nachgezogene Gewi
Vermont
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Arbeit des Beraters stützt sich auf die nachlaufenden Eigenschaften der Trendindikatoren. Wenn sich der Preis in den Konsolidierungszonen befindet und die Daten der technischen Indikatoren nicht mit den aktuellen Preisformationen übereinstimmen, entscheidet der Berater über den Einstieg in den Markt. Jede Transaktion hat einen festen Stop-Loss und Take-Profit. Jeder Handel wird durch einen Trailing-Stop kontrolliert. Empfohlene Handelsinstrumente: EURUSD 5m, GBPUSD 5m, USDJPY 5m. Einstellu
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experten
Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
Crusher
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Expert Advisor verwendet die Strategie der Dissonanzanalyse zwischen der Wellenbildung der Kursbewegung des unteren Niveaus und den Fraktalen zweier aufeinander folgender oberer Niveaus. Die Daten des Stochastik-Indikators sind bestätigend und ausschlaggebend für die Entscheidung, eine Transaktion einzugehen. Jede Handelsposition hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Gefährliche Handelsmethoden werden nicht verwendet. Der Expert Advisor verfügt über ein nicht-lineares Trailing-Stop-
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experten
Bar Boss   Der Expert   Advisor verwendet den FletBoxPush-Indikator, um den Markt zu analysieren und Handelssignale zu bestimmen. Der Indikator ist in den Expert Advisor integriert und seine zusätzliche Installation auf dem Chart ist nicht erforderlich. Der Handel findet beim Ausbruch der Levels statt, die als die Grenzen der Flat definiert sind. Es wird eine Verlustbegrenzung verwendet. Beschreibung der Beratereinstellungen TimeFrames - Chartperiode, Einstellung für den Indikator color - die F
Scalper Gold Reborn
Zahidin Zainal Zulkornain
Experten
Scalper Gold Reborn ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold entwickelt wurde, aber auch bei Währungen eingesetzt werden kann. Der Betrieb basiert auf der Eröffnung von Aufträgen mit dem Bolinger Band und Moving Average. Überwachung des Live-Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1805669 Empfehlungen Zeitrahmen : M1 Paare : GOLD/Währungen Einstellungen: Standard Lot : Verwenden Sie 0.01 für jede 10.000cents Hebelwirkung: 1:1000 oder höher Kontaktieren Sie mich privat für w
ForexEagle
Hadj Ahmed Slimani
Experten
ForexEagle - Erhöhen Sie Ihre Trading-Erfahrung auf neue Höhen! Sind Sie bereit, Ihr Trading-Spiel zu revolutionieren? Führen Sie ForexEagle ein, den ultimativen Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um die Märkte GBPUSD, AUDCAD und USDCAD auf dem M5-Zeitrahmen zu dominieren. Mit einer erfolgreichen Kombination aus einer fortschrittlichen Preisaktionsstrategie und einem Trenderkennungsalgorithmus ist ForexEagle Ihr ideales Werkzeug, um das volle Potenzial des GBPUSD-, AUDCAD- und USDC
Spiderbot GOLD
Petr Popov
Experten
Die Aufgabe des Händlers besteht darin, ein Muster zu finden und damit Geld zu verdienen. Beim klassischen Handel werden Muster in Form von grafischen Analysen verwendet - Candlestick-Muster, Niveaus, Trendlinien, grafische Figuren usw. Ihre Hauptschwierigkeit besteht darin, dass sie nicht eindeutig sind. Jeder Trader sieht alles anders. Vor dem Hintergrund dieser Zweideutigkeit ergeben sich eine Reihe weiterer Probleme: Psychologie ist der häufigste Grund für den Verlust einer Einlage, das Anl
Smart win mcp expert
PAVEL KARAKULOV
5 (1)
Experten
Expert Advisor für mehrere Währungen, der auf der Strategie des Durchbruchs von Niveaus und des Handels mit dem Trend basiert. Sie können ihn für Scalp mit kleinen Take Profits verwenden. Martingale und Averaging werden NICHT verwendet! Verwenden Sie ein Demokonto, um die Leistung des Experten zu überprüfen! Es ist notwendig, Tests für jedes Paar durchzuführen, bevor Sie eine Entscheidung treffen, es im Experten zu verwenden! Funktioniert nicht korrekt im Tester! Verwenden Sie ein Demokonto
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Experten
Verwendung des MACD-Werts als Richtungsindikator. Verwendung des RSI als Umkehrindikator. Verwendung der offenen Handelsstunde. (Empfohlen werden die Stunden 10, 11, 15 und 19: MT4-Time) Gegenhandel bei fehlgeschlagenem Signal. Cutloss Handel, wenn Signal fehlgeschlagen. Automatische Losberechnung basierend auf Zielgewinn und Take-Profit. Sie können den Wert für den Gegenhandel festlegen. Geeignet für Rohstoffe und Währungen. Zeitrahmen H1. Möglichkeit, ein offenes Limit zu setzen. Möglichkeit,
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experten
Advisor AW Double Grids MT4  – ist ein aggressiver, vollautomatischer Grid-Advisor mit einem Informationshandelspanel und einfacher Einrichtung. Die Strategie besteht aus gleichzeitiger Arbeit in beide Richtungen, wobei das Volumen einer Richtung multipliziert wird. Es sind integrierte automatische Lot-Berechnungen, verschiedene Variationen zur Erhöhung des Positionsvolumens und andere Funktionen implementiert. Anleitungen -> HIER  /  Problemlösung ->  HIER   / MT5 Version ->  HIER So handelt
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Experten
SNeox AI   ist ein automatisierter Multi-Währungs-Handelsroboter für stabiles, langfristiges Trading auf dem Forex-Markt. Der Berater wurde unter Verwendung bewährter Algorithmen zur Analyse von Marktpreisen und Volatilität entwickelt und konzentriert sich auf umsichtiges Trading mit kontrollierten Risiken. ACHTUNG!   Neujahrsaktion: Die ersten 15 Käufe kosten nur 99 $. Die nächsten 15 - 159 $ Endpreis: 229 $ Nutzen Sie dieses Angebot schnell! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Weitere Produkte dieses Autors
Market Sentiment MT4
Flora Rosa Seeholzer
Indikatoren
MT5-Version Das Verständnis der Marktstimmung ist ein entscheidender Aspekt des erfolgreichen Handels. Die Marktstimmung bezieht sich auf das allgemeine Gefühl oder die Einstellung von Händlern und Anlegern gegenüber einem bestimmten Finanzinstrument, z. B. einer Aktie, einem Währungspaar oder einer Kryptowährung. Es handelt sich um eine kollektive Wahrnehmung der Emotionen und Überzeugungen der Marktteilnehmer in Bezug auf die künftige Kursrichtung des Vermögenswerts. Die Marktstimmung kann bu
GaussChannelPro MT4
Flora Rosa Seeholzer
Indikatoren
MT5-Version GaussChannelPro ist ein leistungsstarker und innovativer Handelsindikator, der Ihre Handelsstrategie mit der Präzision von Gauß-basierten Kanälen verbessert. Dieser Indikator nutzt die Prinzipien der Gauß'schen (Normal-)Verteilung und erstellt einen einzigartigen Kanal auf Ihrem Preisdiagramm, der wertvolle Einblicke in Markttrends und potenzielle Wendepunkte bietet. Mithilfe einer fortschrittlichen statistischen Analyse berechnet GaussChannelPro die optimalen Kanalgrenzen auf der Gr
Order Blocks SMT MT4
Flora Rosa Seeholzer
Indikatoren
Order Blocks SMT ist nicht "nur ein weiterer Indikator". Es ist das Tool, mit dem Sie den institutionellen Orderflow lesen und Entscheidungen mit der gleichen Logik treffen können, die von Banken und Fonds verwendet wird - direkt im MetaTrader 5 (MT5 ). Was dieser MT5 Order Blocks-Indikator für Sie tut Mit Order Blocks SMT ( ein fortschrittlicher Smart Money / ICT Order Blocks Indikator für MT5) können Sie: Hören Sie auf, Angebot und Nachfrage zu erraten und beginnen Sie mit dem Handel auf klare
Gold Trend Breakout EA ProTrading MT4
Flora Rosa Seeholzer
Experten
Professionelles Trend-Erfassungssystem für XAUUSD Sind Sie auf der Suche nach einer zuverlässigen Strategie für den Goldhandel ohne gefährliche Glücksspielmethoden? Gold Trend Breakout EA ProTrading wurde entwickelt, um hochwahrscheinliche Volatilitätsbewegungen im XAUUSD zu erfassen, wobei eine ausgeklügelte Breakout-Logik in Kombination mit einem strengen Risikomanagement zum Einsatz kommt. Im Gegensatz zu riskanten Grid- oder Martingale-Systemen, die Konten sprengen, ist dieser EA auf Nachhal
Market Sentiment MT5
Flora Rosa Seeholzer
Indikatoren
MT4-Version Das Verständnis der Marktstimmung ist ein entscheidender Aspekt des erfolgreichen Handels. Die Marktstimmung bezieht sich auf das allgemeine Gefühl oder die Einstellung von Händlern und Anlegern gegenüber einem bestimmten Finanzinstrument, z. B. einer Aktie, einem Währungspaar oder einer Kryptowährung. Es handelt sich um eine kollektive Wahrnehmung der Emotionen und Überzeugungen der Marktteilnehmer in Bezug auf die künftige Kursrichtung des Vermögenswerts. Die Marktstimmung kann bul
GaussChannelPro MT5
Flora Rosa Seeholzer
Indikatoren
MT4-Version GaussChannelPro ist ein leistungsstarker und innovativer Handelsindikator, der Ihre Handelsstrategie mit der Präzision von Gauß-basierten Kanälen verbessert. Dieser Indikator nutzt die Prinzipien der Gauß'schen (Normal-)Verteilung und erstellt einen einzigartigen Kanal auf Ihrem Kurschart, der wertvolle Einblicke in Markttrends und potenzielle Wendepunkte bietet. Mithilfe einer fortschrittlichen statistischen Analyse berechnet GaussChannelPro die optimalen Kanalgrenzen auf der Grundl
Order Blocks SMT MT5
Flora Rosa Seeholzer
Indikatoren
Order Blocks SMT ist nicht "nur ein weiterer Indikator". Es ist das Tool, mit dem Sie den institutionellen Auftragsfluss lesen und Entscheidungen mit derselben Logik treffen können, die von Banken und Fonds verwendet wird - direkt im MetaTrader 5 (MT5) . Was dieser MT5 Order Blocks Indikator für Sie tut Mit Order Blocks SMT (ein fortschrittlicher Smart Money / ICT Order Blocks Indikator für MT5) können Sie: Hören Sie auf, Angebot und Nachfrage zu erraten und beginnen Sie mit dem Handel auf klare
Gold Trend Breakout EA ProTrading
Flora Rosa Seeholzer
Experten
Professionelles Trendfolgesystem für XAUUSD Sind Sie auf der Suche nach einer zuverlässigen Strategie für den Goldhandel ohne gefährliche Glücksspielmethoden? Gold Trend Breakout EA ProTrading wurde entwickelt, um hochwahrscheinliche Volatilitätsbewegungen im XAUUSD zu erfassen, indem eine ausgeklügelte Breakout-Logik mit einem strengen Risikomanagement kombiniert wird. Im Gegensatz zu riskanten Grid- oder Martingale-Systemen, die Konten sprengen, ist dieser EA auf Nachhaltigkeit und Wachstum a
JPY Trend EA ProTrading
Flora Rosa Seeholzer
Experten
USDJPY Trend EA ProTrading (Optimiert für USDJPY) JPY Trend EA ProTrading ist ein professioneller USDJPY-Trendfortsetzungs-Expert Advisor für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 , der entwickelt wurde, um saubere Ausbruchsbewegungen während etablierter bullischer Bedingungen zu erfassen. Dieser EA konzentriert sich auf hochwahrscheinliche Trendfortsetzungs-Setups mit strukturiertem Risiko und einem regelbasierten Ausführungsprozess. Er wurde für USDJPY auf H1 optimiert und für Händler entwickelt, die
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension