MTF Trend Dashboard MT5

MTF TREND DASHBOARD – Многофреймовый анализатор тренда

Мощная визуальная панель, отображающая направление тренда одновременно на 7 таймфреймах (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1).

=== ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ===

  • Мгновенное определение тренда на нескольких таймфреймах с помощью пересечения EMA

  • Значения RSI с цветовой индикацией перекупленности/перепроданности

  • Динамические индикаторы силы тренда

  • Общий рыночный сигнал (Strong Buy/Sell, Bias, Weak, Neutral)

  • Онлайн-отображение спреда, ATR, Bid/Ask

  • Современная тёмная тема с настраиваемыми неоновыми цветами

  • Масштабируемая панель (50–200%)

  • Возможность перемещения в любой угол графика

=== СИГНАЛЫ ===

BUY: Быстрая MA > Медленной MA + RSI > 50
SELL: Быстрая MA < Медленной MA + RSI < 50
Сила сигнала основана на соотношении MA/ATR

=== НАСТРОЙКИ ===

  • Периоды быстрой/медленной MA

  • Период RSI

  • Период ATR

  • Все цвета панели

  • Позиция и масштаб панели

=== РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ===

Идеально для трендовых стратегий. Используйте подтверждение на старших таймфреймах (4+ совпадающих сигналов) для более сильных входов. Работает на всех символах и таймфреймах.

Без перерисовки. Лёгкий. Обновление каждые 500 мс.


