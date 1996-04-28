MTF Trend Dashboard MT5
- Индикаторы
- Vincent Jose Proenca
- Версия: 1.0
- Активации: 5
MTF TREND DASHBOARD – Многофреймовый анализатор тренда
Мощная визуальная панель, отображающая направление тренда одновременно на 7 таймфреймах (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1).
=== ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ===
-
Мгновенное определение тренда на нескольких таймфреймах с помощью пересечения EMA
-
Значения RSI с цветовой индикацией перекупленности/перепроданности
-
Динамические индикаторы силы тренда
-
Общий рыночный сигнал (Strong Buy/Sell, Bias, Weak, Neutral)
-
Онлайн-отображение спреда, ATR, Bid/Ask
-
Современная тёмная тема с настраиваемыми неоновыми цветами
-
Масштабируемая панель (50–200%)
-
Возможность перемещения в любой угол графика
=== СИГНАЛЫ ===
BUY: Быстрая MA > Медленной MA + RSI > 50
SELL: Быстрая MA < Медленной MA + RSI < 50
Сила сигнала основана на соотношении MA/ATR
=== НАСТРОЙКИ ===
-
Периоды быстрой/медленной MA
-
Период RSI
-
Период ATR
-
Все цвета панели
-
Позиция и масштаб панели
=== РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ===
Идеально для трендовых стратегий. Используйте подтверждение на старших таймфреймах (4+ совпадающих сигналов) для более сильных входов. Работает на всех символах и таймфреймах.
Без перерисовки. Лёгкий. Обновление каждые 500 мс.