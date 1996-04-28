MTF Trend Dashboard MT5
- 指标
- Vincent Jose Proenca
- 版本: 1.0
- 激活: 5
MTF TREND DASHBOARD - 多周期趋势分析面板
强大的可视化仪表板，可同时显示 7 个周期的趋势方向（M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1）。
=== 主要功能 ===
-
基于 EMA 金叉/死叉的多周期实时趋势检测
-
RSI 数值及超买/超卖颜色提示
-
动态趋势强度条
-
全局市场偏向信号（Strong Buy/Sell、Bias、Weak、Neutral）
-
实时显示点差、ATR、买价/卖价
-
现代暗色主题，可自定义霓虹颜色
-
面板可缩放（50–200%）
-
可移动到图表任意角落
=== 信号条件 ===
BUY：快 MA > 慢 MA 且 RSI > 50
SELL：快 MA < 慢 MA 且 RSI < 50
信号强度基于 MA/ATR 比率
=== 自定义选项 ===
-
快/慢 MA 周期
-
RSI 周期
-
ATR 周期
-
全部面板颜色
-
面板位置和缩放
=== 推荐用法 ===
非常适合趋势跟随策略。使用高周期共振（4 个及以上一致信号）可获得更强的入场机会。适用于所有品种和周期。
无重绘。轻量级。每 500ms 更新一次。