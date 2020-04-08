Multi Timeframe Poder de Compra y Venta



El indicador Multi Timeframe Buy and Sell Power para MetaTrader 5 es una herramienta versátil diseñada para proporcionar a los operadores una representación visual clara de la presión del mercado a través de nueve marcos de tiempo estándar, de M1 a MN1. Al agregar los porcentajes de fuerza de compra y venta derivados de la reciente acción del precio y el volumen de ticks, ayuda a identificar posibles tendencias, retrocesos y condiciones neutrales en tiempo real. El indicador muestra esta información en un formato compacto en el gráfico, con señales codificadas por colores para una rápida interpretación, como "Compra fuerte" en verde lima para la presión alcista dominante o "Reversión en camino" en dorado cuando se alcanzan los extremos. La particularidad de esta herramienta es que se centra en cálculos ponderados por volumen, lo que la hace especialmente útil para las operaciones con divisas, acciones y materias primas, en las que comprender la alineación multitemporal puede mejorar la toma de decisiones. Por ejemplo, si los plazos más bajos muestran señales de "Compra" mientras que los más altos indican "Tendencia máxima al alza", podría sugerir una fuerte oportunidad de continuación, todo ello presentado sin saturar el gráfico.

Cómo funciona

En esencia, el indicador calcula la presión de compra analizando las últimas 14 barras (configurables mediante la entrada VolumePeriod) en cada marco temporal seleccionado. Para cada barra, evalúa el tamaño del cuerpo relativo al rango completo (alto-bajo), multiplica por el volumen de ticks para ponderar, y asigna una puntuación direccional: positiva para cierres alcistas y negativa para bajistas. El porcentaje de compra resultante es el total alcista normalizado sobre el 100%, y el porcentaje de venta es el complemento, añadiendo "Up" o "Dn" a los valores superiores al 51% para resaltar la dirección. Las señales se basan en umbrales: por encima del 62% de compra se activa la "Compra fuerte", mientras que el 70% o más señala una posible inversión. La columna "Tendencia principal" promedia estas señales en todos los plazos visibles, ofreciendo una visión holística. Este método evita los osciladores tradicionales, como el RSI o el MACD, y se basa en la pura dinámica precio-volumen para ser más sólido, aunque lo mejor es utilizarlo junto con otras herramientas de confirmación. En la práctica, conéctelo a un gráfico como el EURUSD H1, active los plazos deseados y observe los cambios de señal, que pueden activar alertas opcionales con un enfriamiento de 3 minutos para evitar la sobrecarga.

Características y configuración

Las principales características incluyen frecuencias de actualización personalizables (tick o 1 segundo), auto-posicionamiento de etiquetas para cualquier tamaño de gráfico, y opciones de alerta a través de sonido, notificaciones push o correo electrónico para los principales cambios de tendencia. Los usuarios pueden ajustar las fuentes, los colores (por ejemplo, verde para comprar, rojo para vender), y las compensaciones para una visualización personalizada, con el modo de depuración para la solución de problemas. Adjunte a su gráfico MT5 entradas de ajuste como mostrar sólo H1-D1 para swing trading o habilitar todo para scalping. No se requieren librerías adicionales, y es compatible con estrategias automatizadas a través de llamadas iCustom. Para más información visual, consulte las capturas de pantalla adjuntas que muestran el panel de control en un gráfico GBPUSD en directo, o los vídeos de demostración que muestran la activación de alertas durante sesiones volátiles.



