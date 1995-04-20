Engulfing Pattern Scanner MT4
- インディケータ
- Alexandr Saprykin
- バージョン: 4.4
- アップデート済み: 9 12月 2025
- アクティベーション: 10
バージョン 4.4
柔軟な確認システムを備え、短期の時間枠でエングルフィングパターンを検出するためのプロフェッショナルなインジケーターです。
主な機能：
柔軟な時間枠設定
確認のための下限時間枠を完全にカスタマイズ可能
M1-M5-M15、M5-M15-H1、M15-H1-H4など、任意の組み合わせで使用可能
あらゆる取引スタイルと戦略に対応
3段階のシグナル確認
弱確認（時間枠をカスタマイズ可能）— 黄色の矢印
中確認（時間枠をカスタマイズ可能）— 青色の矢印
強確認（時間枠をカスタマイズ可能）— 緑/赤色の矢印
再描画なしの安定した運用
矢印は一度描画され、消えることはありません
確認にはクローズドローソク足のみを使用
偽トリガーに対する保護
あらゆる取引スタイルに対応
スキャルパー向け：M1-M2-M5
デイトレーダー向け：M5-M15-H1
スイングトレーダー向け：M15-H1-H4
長期投資家向け： H1-H4-D1
スマート通知システム
アラートは、現在のバーで関連するシグナルに対してのみ送信されます。
インジケーター追加時に古いシグナルがスパム送信されることはありません。
通知音対応
人気の設定：
クイックシグナル：M1-M3-M5
バランスシグナル：M5-M15-H1
コンサバティブシグナル：M15-H1-H4
長期シグナル：H1-H4-D1
テクニカル機能：
確認時間枠は完全にカスタマイズ可能
主要時間枠すべてに対応
シグナルの再描画は行いません
最小バー数：100
すべての取引商品に対応
このインジケーターは、トレーディング戦略に合わせて自動的に適応します。どの時間枠で確認を受け取るかはユーザーが選択できるため、あらゆるレベルのトレーダーにとって汎用的なツールとなります。
