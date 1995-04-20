バージョン 4.4 柔軟な確認システムを備え、短期の時間枠でエングルフィングパターンを検出するためのプロフェッショナルなインジケーターです。





主な機能：





柔軟な時間枠設定





確認のための下限時間枠を完全にカスタマイズ可能





M1-M5-M15、M5-M15-H1、M15-H1-H4など、任意の組み合わせで使用可能





あらゆる取引スタイルと戦略に対応





3段階のシグナル確認





弱確認（時間枠をカスタマイズ可能）— 黄色の矢印





中確認（時間枠をカスタマイズ可能）— 青色の矢印





強確認（時間枠をカスタマイズ可能）— 緑/赤色の矢印





再描画なしの安定した運用





矢印は一度描画され、消えることはありません





確認にはクローズドローソク足のみを使用





偽トリガーに対する保護





あらゆる取引スタイルに対応





スキャルパー向け：M1-M2-M5





デイトレーダー向け：M5-M15-H1





スイングトレーダー向け：M15-H1-H4





長期投資家向け： H1-H4-D1





スマート通知システム





アラートは、現在のバーで関連するシグナルに対してのみ送信されます。





インジケーター追加時に古いシグナルがスパム送信されることはありません。





通知音対応





人気の設定：





クイックシグナル：M1-M3-M5





バランスシグナル：M5-M15-H1





コンサバティブシグナル：M15-H1-H4





長期シグナル：H1-H4-D1





テクニカル機能：





確認時間枠は完全にカスタマイズ可能





主要時間枠すべてに対応





シグナルの再描画は行いません





最小バー数：100





すべての取引商品に対応





このインジケーターは、トレーディング戦略に合わせて自動的に適応します。どの時間枠で確認を受け取るかはユーザーが選択できるため、あらゆるレベルのトレーダーにとって汎用的なツールとなります。





