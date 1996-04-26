Engulfing Pattern Scanner MT4
- 지표
- Alexandr Saprykin
- 버전: 4.4
- 업데이트됨: 9 12월 2025
- 활성화: 10
버전 4.4
단기적인 시간대에서 유연한 확인 시스템을 갖춘 Engulfing Pattern 감지를 위한 전문 지표입니다.
주요 기능:
유연한 시간대 설정
확정을 위한 하위 시간대를 완벽하게 사용자 정의 가능
M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4 등 모든 조합 사용 가능
모든 거래 스타일 및 전략에 적합
3단계 신호 확인
약한 확정(사용자 정의 가능 시간대) - 노란색 화살표
중간 확정(사용자 정의 가능 시간대) - 파란색 화살표
강한 확정(사용자 정의 가능 시간대) - 녹색/빨간색 화살표
재설정 없이 안정적인 작동
화살표는 한 번 그려지며 사라지지 않습니다.
확정에는 마감된 캔들만 사용됩니다.
허위 트리거 방지
모든 거래 스타일에 적용 가능
스캘퍼: M1-M2-M5
데이 트레이더: M5-M15-H1
스윙 트레이더: M15-H1-H4
장기 투자자: H1-H4-D1
스마트 알림 시스템
현재 차트에서 관련 신호에 대해서만 알림이 전송됩니다.
지표 추가 시 이전 신호로 스팸 메시지를 보내지 않습니다.
알림 소리 지원
인기 설정:
빠른 신호: M1-M3-M5
균형: M5-M15-H1
보수적: M15-H1-H4
장기: H1-H4-D1
기술적 특징:
완벽하게 사용자 정의 가능한 확인 기간
모든 주요 기간에서 작동
신호 재작성 없음
최소 차트 수: 100개
모든 거래 상품 지원
지표가 사용자의 거래 전략에 맞춰 조정됩니다. 사용자가 어떤 기간에서 확인을 받을지 선택할 수 있으므로 모든 레벨의 트레이더에게 유용한 도구입니다.
버전 2.0
차트에서 인글로빙 패턴을 자동으로 검색하는 지표입니다. 강세 및 약세 인갈핑 패턴을 검색하여 하위 시간대에서 확인하고 진입 화살표를 표시합니다.
기능:
일반적인 인갈핑 패턴 검색
하위 시간대에서 신호 확인
매수/매도 화살표 표시
알림(소리, 알림) 전송
모든 시간대에서 작동
작동 방식:
현재 시간대에서 인갈핑 패턴 검색
하위 시간대에서 확인 확인
진입 화살표 표시
알림 전송
2분 내 설정:
지표 설치
확인 시간대 선택(예: H1의 경우 M15)
알림 켜기/끄기(기본적으로 활성화됨)