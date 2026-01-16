Black Chameleon Scalper

Black Chameleon basiert auf einem dynamischen Preisreaktionsmodell, das sich kontinuierlich an das aktuelle Marktverhalten anpasst.

Anstatt den Markt in feste Zustände zu klassifizieren, konzentriert sich der Indikator auf:

  • Preis-Effizienz auf kurze Sicht
  • Impulswechsel
  • Schnelle Veränderungen im Marktdruck
Dies ermöglicht eine natürliche Reaktion auf verschiedene Marktumgebungen, ohne sich auf starre Klassifizierungen zu verlassen.

Das Ziel ist, effizient auf sich ändernde Bedingungen zu reagieren und häufige, kurzfristige Gelegenheiten zu nutzen.

Hinweis zum Einführungspreis:

Nutzen Sie den Einführungspreis von $159, der nur in den ersten zwei Wochen verfügbar ist.

Nach diesem Zeitraum wird der Preis auf $319 angepasst.

Adaptiver Faktor

Dies ist der einzige Parameter, der das Verhalten des Indikators direkt steuert:

Höhere Werte → aggressivere Anpassung, mehr Signale
Niedrigere Werte → sanfteres Verhalten, weniger und stabilere Signale

Dies ermöglicht es dem Benutzer, genau einzustellen, wie stark der Indikator auf neue Marktbedingungen reagiert.

Signale und Zuverlässigkeit

▲ Pfeil → Einstiegssignal
𖦏 Zielsymbol → Ausstiegssignal

Signale werden niemals neu gezeichnet oder neu berechnet.

Einmal angezeigt, bleiben sie dauerhaft im Chart.

Die Erfolgsquote wird berechnet anhand von:

  • Eröffnungspreis der Einstiegs-Kerze
  • Eröffnungspreis der Ausstiegs-Kerze

Symbole und Zeitrahmen

Marktkompatibilität:

  • Forex
  • Gold
  • Krypto
  • Indizes und mehr

Der Indikator zeigt ein konsistentes Verhalten über mehrere Zeitrahmen hinweg.

Empfohlene Nutzung:

  • Sehr kurze Zeitrahmen vermeiden
  • Verwenden Sie M15 oder höher
  • Beste Leistung auf H1

Sauberes und intuitives Design

  • Einfach zu bedienen für jedes Erfahrungsniveau
  • Keine überladenen Charts oder unnötigen Indikatoren
  • Nur Ein- und Ausstiege sowie wesentliche Informationen werden angezeigt
  • Alle interne Logik und Komplexität bleiben im Hintergrund
