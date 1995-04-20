Engulfing Pattern Scanner MT4
- 指标
- Alexandr Saprykin
- 版本: 4.4
- 更新: 9 十二月 2025
- 激活: 10
版本 4.4
一款专业的指标，用于在较低时间框架内检测吞没形态，并配备灵活的确认系统。
主要功能：
灵活的时间周期设置
完全可自定义的低时间周期确认
可任意组合：M1-M5-M15、M5-M15-H1、M15-H1-H4 等
适用于任何交易风格和策略
三级信号确认
弱确认（可自定义时间周期）— 黄色箭头
中等确认（可自定义时间周期）— 蓝色箭头
强确认（可自定义时间周期）— 绿色/红色箭头
稳定运行，无需重绘
箭头仅绘制一次，不会消失
仅使用已收盘的K线进行确认
防止误触发
适应任何交易风格
短线交易：M1-M2-M5
日内交易：M5-M15-H1
波段交易：M15-H1-H4
长期投资者：H1-H4-D1
智能通知系统
仅针对当前K线的相关信号发送警报
添加指标时，不会发送旧信号的垃圾信息
支持声音通知
常用设置：
快速信号：M1-M3-M5
平衡：M5-M15-H1
保守：M15-H1-H4
长期：H1-H4-D1
技术特性：
完全可自定义的确认时间周期
适用于所有主要时间周期
不会重绘信号
最小K线数：100
支持所有交易品种
指标会适应您的交易策略，而不是反过来。您可以选择接收确认信号的时间周期，使其成为适合所有级别交易者的通用工具。
版本 2.0
用于自动搜索图表上吞没形态的指标。它寻找看涨和看跌吞没形态，并在较低时间框架上确认这些形态，并显示入场箭头。
功能：
寻找经典吞没形态
在较低时间框架上确认信号
显示买入/卖出箭头
发送警报（声音、文字）
适用于所有时间框架
工作原理：
在当前时间框架上寻找吞没形态
在较低时间框架上进行确认
绘制入场箭头
发送警报
2 分钟即可完成设置：
安装指标
选择确认时间框架（例如，H1 选择 M15）
开启/关闭警报（默认开启）