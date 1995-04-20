Engulfing Pattern Scanner MT4
Un indicador profesional para detectar el Patrón Envolvente con un sistema de confirmación flexible en marcos temporales más cortos. Características principales:
Configuración flexible de marcos temporales
Marcos temporales inferiores totalmente personalizables para la confirmación
Se puede utilizar cualquier combinación: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4, etc.
Apto para cualquier estilo y estrategia de trading
Confirmación de señales de tres niveles
Confirmación débil (marco temporal personalizable): flechas amarillas
Confirmación media (marco temporal personalizable): flechas azules
Confirmación fuerte (marco temporal personalizable): flechas verdes/rojas
Funcionamiento estable sin redibujado
Las flechas se dibujan una vez y no desaparecen
Solo se utilizan velas cerradas para la confirmación
Protección contra falsos disparadores
Adaptable a cualquier estilo de trading
Para scalpers: M1-M2-M5
Para traders intradía: M5-M15-H1
Para swing traders: M15-H1-H4
Para inversores a largo plazo: H1-H4-D1
Notificaciones inteligentes Sistema
Las alertas se envían SOLO para señales relevantes en la barra actual.
Evitar spam con señales antiguas al añadir un indicador.
Notificaciones con sonido.
Configuración popular:
Señales rápidas: M1-M3-M5
Equilibrada: M5-M15-H1
Conservadora: M15-H1-H4
Largo plazo: H1-H4-D1
Características técnicas:
Períodos de confirmación totalmente personalizables.
Funciona con cualquier período de tiempo principal.
No redibuja señales.
Número mínimo de barras: 100.
Compatible con todos los instrumentos de trading.
El indicador se adapta a tu estrategia de trading, no al revés. Tú eliges en qué períodos de tiempo recibir la confirmación, lo que lo convierte en una herramienta universal para traders de todos los niveles.
Versión 2.0
Un indicador para la búsqueda automática de patrones envolventes en el gráfico. Busca patrones envolventes alcistas y bajistas, los confirma en un marco temporal inferior y muestra flechas de entrada.
Características:
Encuentra patrones envolventes clásicos
Confirma señales en un marco temporal inferior
Muestra flechas de compra/venta
Envía alertas (sonido, alertas)
Funciona en todos los marcos temporales
Cómo funciona:
Encuentra patrones envolventes en el marco temporal actual
Comprueba la confirmación en un marco temporal inferior
Dibuja flechas de entrada
Envía alertas
Configuración en 2 minutos:
Instalar el indicador
Seleccionar un marco temporal para la confirmación (p. ej., M15 para H1)
Activar/desactivar alertas (activado por defecto)