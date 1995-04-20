Engulfing Pattern Scanner MT4

Version 4.4

Un indicador profesional para detectar el Patrón Envolvente con un sistema de confirmación flexible en marcos temporales más cortos. Características principales:


Configuración flexible de marcos temporales

Marcos temporales inferiores totalmente personalizables para la confirmación

Se puede utilizar cualquier combinación: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4, etc.

Apto para cualquier estilo y estrategia de trading

Confirmación de señales de tres niveles

Confirmación débil (marco temporal personalizable): flechas amarillas

Confirmación media (marco temporal personalizable): flechas azules

Confirmación fuerte (marco temporal personalizable): flechas verdes/rojas

Funcionamiento estable sin redibujado

Las flechas se dibujan una vez y no desaparecen

Solo se utilizan velas cerradas para la confirmación

Protección contra falsos disparadores

Adaptable a cualquier estilo de trading

Para scalpers: M1-M2-M5

Para traders intradía: M5-M15-H1

Para swing traders: M15-H1-H4

Para inversores a largo plazo: H1-H4-D1

Notificaciones inteligentes Sistema

Las alertas se envían SOLO para señales relevantes en la barra actual.

Evitar spam con señales antiguas al añadir un indicador.

Notificaciones con sonido.

Configuración popular:

Señales rápidas: M1-M3-M5

Equilibrada: M5-M15-H1

Conservadora: M15-H1-H4

Largo plazo: H1-H4-D1

Características técnicas:

Períodos de confirmación totalmente personalizables.

Funciona con cualquier período de tiempo principal.

No redibuja señales.

Número mínimo de barras: 100.

Compatible con todos los instrumentos de trading.

El indicador se adapta a tu estrategia de trading, no al revés. Tú eliges en qué períodos de tiempo recibir la confirmación, lo que lo convierte en una herramienta universal para traders de todos los niveles.

Versión 2.0

Un indicador para la búsqueda automática de patrones envolventes en el gráfico. Busca patrones envolventes alcistas y bajistas, los confirma en un marco temporal inferior y muestra flechas de entrada.

Características:

Encuentra patrones envolventes clásicos

Confirma señales en un marco temporal inferior

Muestra flechas de compra/venta

Envía alertas (sonido, alertas)

Funciona en todos los marcos temporales

Cómo funciona:

Encuentra patrones envolventes en el marco temporal actual

Comprueba la confirmación en un marco temporal inferior

Dibuja flechas de entrada

Envía alertas

Configuración en 2 minutos:

Instalar el indicador

Seleccionar un marco temporal para la confirmación (p. ej., M15 para H1)

Activar/desactivar alertas (activado por defecto)
Productos recomendados
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Estrella de la Mañana" para MT4. - El indicador "Estrella de la Mañana" es muy potente para operar con Price Action: Sin repintado ni retraso. - Detecta patrones alcistas de Estrella de la Mañana en el gráfico: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC, móvil y correo electrónico. - También está disponible su hermano bajista, el indicador "Estrella de la Tarde" (siga el enlace a continuación). - El indicador "Estrella de la Mañana" es exce
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
MovingFlatBreakout
Stanislav Korotky
Indicadores
Este indicador vigila el mercado para detectar un estado plano y una posible ruptura. El estado plano se detecta como un número predefinido de barras consecutivas durante las cuales el precio fluctúa dentro de un pequeño rango. Si una de las siguientes barras cierra fuera del rango, se señala una ruptura. El indicador muestra 3 líneas: azul - límite superior de rangos planos Y áreas de ruptura consecutivas; rojo - límite inferior de rangos planos Y áreas de ruptura consecutivas; amarillo - centr
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Force Index con zonas dinámicas de sobrecompra/sobreventa" para MT4, sin repintado. - Force Index es uno de los principales indicadores que combina datos de precio y volumen en un único valor. - Es ideal para realizar operaciones de venta desde una zona dinámica de sobrecompra y operaciones de compra desde una zona dinámica de sobreventa. - Este indicador es excelente para realizar operaciones de impulso en la dirección de la tendencia. - Zona dinámica de sobrecompra: p
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
El indicador PipFinite de Th3Eng se basa en un excelente análisis de la dirección de la tendencia correcta con algoritmos personalizados perfectos. Muestra la verdadera dirección y el mejor punto para empezar a operar. Con punto StopLoss y tres puntos Take Profit. También muestra el pivote derecho del precio y los puntos pequeños para reemplazar el soporte dinámico y el canal de resistencia, que rodea el precio. Y por último se dibuja un cuadro muy útil en el lado izquierdo en el gráfico incluye
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
Este indicador fue diseñado para scalping agresivo y entradas rápidas en opciones binarias , generando señales en cada vela , para que puedas saber exactamente qué está ocurriendo en todo momento. Únete al canal de Happy Scalping: MQL5 No repinta : la señal de la vela actual se genera en TIEMPO REAL , lo que significa que puede cambiar mientras la vela aún está en formación, dependiendo de si el precio sube o baja respecto al cierre de la vela anterior. Pero una vez que la vela cierra , el col
Trend Monitor
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicadores
El indicador genera señales tempranas basándose en los datos de lectura del ADX combinados con elementos de patrones de precios. Funciona en todos los símbolos y marcos temporales. El indicador no redibuja sus señales. Usted ve las mismas cosas en la historia y en tiempo real. Para una mejor percepción visual las señales se muestran como flechas (para no sobrecargar el gráfico). Características Fácil de utilizar. La configuración del filtro sólo requiere la selección de la sensibilidad en la en
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indicadores
Patrones gráficos Detecta 15 patrones (Triángulo ascendente, Triángulo descendente, Cuña ascendente, Cuña descendente, Bandera alcista, Bandera bajista, Rectángulo alcista, Rectángulo bajista, Triángulo simétrico, Cabeza y hombros, Cabeza y hombros invertidos, Triple techo, Triple suelo, Doble techo, Doble suelo). Utiliza datos históricos para calcular la probabilidad de éxito de cada patrón (posibilidad de filtrar la notificación en función de la probabilidad de éxito) da indicaciones gráficas
Shooting Star pattern mf
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrón Estrella Fugaz" para MT4, sin repintado ni retardo. - El indicador "Patrón Estrella Fugaz" es muy potente para operar con la acción del precio. - Detecta patrones bajistas de Estrella Fugaz en el gráfico: señal de flecha roja (ver imágenes). - Alertas para PC, móvil y correo electrónico. - El indicador "Patrón Estrella Fugaz" es ideal para combinar con niveles de soporte y resistencia. // Encuentra excelentes robots e indicadores de trading aquí: https://www.mql
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indicadores
El indicador Forex Wave Wold MT4 está diseñado para buscar ondas de Wolfe y mostrarlas en la ventana actual del terminal comercial. Excelente indicador para los comerciantes que utilizan en el comercio de la onda de Wolfe. Su uso en estrategias comerciales aumentará significativamente su eficiencia y rentabilidad. INFORMACIÓN DEL INDICADOR A diferencia de otros indicadores de ondas Wolfe, el indicador Forex Wave Wold MT4 tiene una serie de características que aumentan significativamente su efi
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicadores
Le presentamos el indicador "Candle closing counter", que se convertirá en su asistente indispensable en el mundo del trading. Es por eso que saber cuándo se cerrará la vela puede ayudar: Si usted tiene gusto de negociar usando patrones de la vela, usted sabrá cuando la vela será cerrada. Este indicador le permitirá comprobar si se ha formado un patrón conocido y si hay una posibilidad de negociación. El indicador le ayudará a prepararse para la apertura del mercado y el cierre del mercado. P
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator es un indicador avanzado personalizado de Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente! - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado: 20 opciones para el parámetro "Precio para el cálculo". - El oscilador más suave jamás desarrollado. - Color verde para tendencias alcistas, color rojo para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de 5, valores de sobrecompra: por encima de 95. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar c
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
Indicadores
Indicador de tendencia de la señal. Detecta la dirección de la tendencia y se colorea en consecuencia. Incorpora alertas sonoras y visuales cuando cambian las tendencias. Puede enviar notificaciones a su teléfono o correo electrónico. Permite operar en Tendencia y Contratendencia. Funciona en todos los plazos, todos los pares de divisas, metales, índices y criptomonedas. Se puede utilizar con opciones binarias. Características distintivas Sin redibujado; Ajustes sencillos y claros; Cuatr
Candlestick Patterns Analytics
Denis Luchinkin
Indicadores
Candlestick Patterns Analytics es una potente herramienta para analizar patrones de velas. ¿Opera basándose en patrones de velas? Entonces Candlestick Patterns Analy tics está diseñado para usted. La ventaja innegable del indicador: Predice el resultado de las operaciones al operar con patrones de velas; Utiliza datos estadísticos basados en el historial del símbolo y el marco temporal seleccionados. Qué hace el indicador Encuentra y marca en el gráfico 29 patrones de velas; Dibuja flechas par
The coated chart
Jin Wang
Indicadores
El gráfico de velas Heiken Ashi es una versión mejorada del gráfico de velas japonés, que puede filtrar eficazmente el "ruido" del mercado del gráfico de velas japonés. Muchos operadores lo prefieren por su sencillez e intuición. Para los operadores de tendencia, el gráfico de velas HA es una herramienta mágica. A diferencia del gráfico de velas japonés tradicional, el Heikenashi no refleja el precio de apertura, el precio máximo, el precio mínimo y el precio de cierre del mercado. En su lugar,
PinBar Pattern mk
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex PINBAR Pattern para MT4, sin repintado ni retraso. - El indicador PINBAR Pattern es muy potente para operar con Price Action. - Detecta PINBARs en el gráfico: - PINBAR alcista: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - PINBAR bajista: Señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC, móvil y correo electrónico. - El indicador PINBAR Pattern es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia. ¡Haga clic aquí para ver robots e
Long island reversal
Dmitry Fedoseev
Indicadores
Un indicador del patrón #31 ("Long Island") de Encyclopedia of Chart Patterns por Thomas N. Bulkowski. El segundo gap es en la dirección opuesta. Parámetros: Alertas - mostrar alerta cuando aparece una flecha Push - envía una notificación push cuando aparece una flecha (requiere configuración en el terminal) GapSize - tamaño mínimo del hueco en puntos ArrowType - un símbolo de 1 a 17 ArrowVShift - desplazamiento vertical de las flechas en puntos ShowLevels - mostrar niveles ColUp - color de un
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicadores
Los indicadores [ZhiBiCCI] son ​​adecuados para todos los ciclos de uso y también son adecuados para todas las variedades de mercado. [ZhiBiCCI] La línea verde sólida es una reversión de la divergencia alcista. La línea de puntos verde es una divergencia alcista clásica. [ZhiBiCCI] La línea continua hacia el rojo es una divergencia bajista inversa. La línea roja punteada es una divergencia bajista clásica. [ZhiBiCCI] puede configurarse en los parámetros (Alerta, Enviar correo, Enviar notifica
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicadores
Retroceso de Fibonacci & Herramientas de Dibujo de Líneas Extendidas Retroceso de Fibonacci & Herramientas de Dibujo de Líneas Extendidas son aptos para la plataforma MT4 y para operadores que emplean el método de negociación de puntos y la negociación de sección áurea. Ventajas: Sin líneas excusadas ni las excesivamente largas, y es fácil de observar y descubrir oportunidades de negociación. Versión de prueba: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Funciones principales: 1. Se puede
AutoFiboLevels
Sergey Zhukov
Indicadores
El indicador está creado para el trading profesional por niveles de Fibonacci. AutoFiboLevels traza niveles de retroceso y extensión de Fibonacci en ondas impulsivas y correctivas. El indicador interpreta inequívocamente la situación del mercado. Los puntos extremos para el trazado de niveles se calculan utilizando el análisis fractal. Un operador puede establecer independientemente los niveles de retroceso y extensión y el marco de tiempo de cálculo ajustando el indicador para varias estrategia
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
Indicadores
¿Cansado de trazar líneas de soporte y resistencia? La resistencia de soporte es un indicador de marco de tiempo múltiple que detecta y traza automáticamente los soportes y las líneas de resistencia en el gráfico con un giro muy interesante: a medida que los niveles de precios se prueban con el tiempo y aumenta su importancia, las líneas se vuelven más gruesas y oscuras. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Mejora tu análisis técnic
SimSim Waves Indicator
Aleksandr Tyunev
Indicadores
Indicador. "Indicador de onda o Indicador Ma". Utilizando 23 indicadores estándar y el algoritmo del autor, se calculan los niveles de compras (de 0 a +100) y ventas (de 0 a -100). Luego, utilizando los niveles calculados, el "Indicador de onda" dibuja una onda con 21 promedios móviles. El número de onda es igual al período promedio de los niveles calculados. Ondas n. 1 - 7 promedios móviles rápidos Ondas de los promedios móviles promedio No. 8-14 Olas de los promedios móviles lentos No. 15-2
HC ARROW
Cuong Pham
Indicadores
El indicador le muestra señales de compra/venta y no repinta. Funciona bien con casi todos los pares, mientras que los mejores son GBPUSD, XAUUSD y EURUSD. El producto funciona mejor en H1 y H4. Puede cambiar los parámetros en la pestaña de entradas para obtener las mejores señales y los mejores resultados comerciales en cada par. Puede activar/desactivar las alertas cuando aparezca la señal. El indicador es fácil de usar. Parámetros barstrip & Sensitive: cantidad de barras para procesar los pr
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Indicadores
Versión mejorada del indicador gratuito HMA Trend (para MetaTrader 4) con análisis estadístico. HMA Trend es un indicador de tendencia basado en la media móvil de Hull (HMA) con dos periodos. La HMA con un periodo lento identifica la tendencia, mientras que la HMA con un periodo rápido determina los movimientos a corto plazo y da señales en la dirección de la tendencia. Las principales diferencias con respecto a la versión gratuita: Posibilidad de predecir la probabilidad de un cambio de tenden
Mirror
Stanislav Korotky
Indicadores
Este indicador predice los cambios de cotización basándose en el principio de visualización de gráficos. Utiliza la idea de que las fluctuaciones del precio constan de fases de "acción" y "reacción", y la "reacción" es comparable y similar a la "acción", por lo que se puede utilizar el reflejo para predecirla. El indicador tiene tres parámetros predict - el número de barras para la predicción (24 por defecto); depth - el número de barras pasadas que se utilizarán como puntos de reflejo; para tod
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
Otros productos de este autor
Economic Calendar AS
Alexandr Saprykin
Utilidades
Esta utilidad muestra noticias económicas directamente en el gráfico. Indica los próximos eventos, el tiempo restante hasta su publicación, su importancia y envía notificaciones. Para: Para traders que siguen las noticias económicas Para quienes operan con base en las noticias Para traders que desean recibir alertas oportunas Para usuarios que necesitan un calendario simple e intuitivo directamente en el gráfico Características clave Panel de noticias: muestra el evento económico más cerc
FREE
Engulfing Pattern Scanner
Alexandr Saprykin
Indicadores
Versión 4.4 Indicador profesional para detectar patrones de velas envolventes con confirmación multitemporal. Características principales: Configuración flexible de marcos temporales Marcos temporales inferiores totalmente personalizables para la confirmación Utilice cualquier combinación: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4, etc. Se adapta a cualquier estilo y estrategia de trading Confirmación de señales de tres niveles Confirmación débil (TF personalizada): flechas amarillas Confirmació
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario