Engulfing Pattern Scanner MT4

Version 4.4 Un indicador profesional para detectar el Patrón Envolvente con un sistema de confirmación flexible en marcos temporales más cortos. Características principales:





Configuración flexible de marcos temporales





Marcos temporales inferiores totalmente personalizables para la confirmación





Se puede utilizar cualquier combinación: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4, etc.





Apto para cualquier estilo y estrategia de trading





Confirmación de señales de tres niveles





Confirmación débil (marco temporal personalizable): flechas amarillas





Confirmación media (marco temporal personalizable): flechas azules





Confirmación fuerte (marco temporal personalizable): flechas verdes/rojas





Funcionamiento estable sin redibujado





Las flechas se dibujan una vez y no desaparecen





Solo se utilizan velas cerradas para la confirmación





Protección contra falsos disparadores





Adaptable a cualquier estilo de trading





Para scalpers: M1-M2-M5





Para traders intradía: M5-M15-H1





Para swing traders: M15-H1-H4





Para inversores a largo plazo: H1-H4-D1





Notificaciones inteligentes Sistema





Las alertas se envían SOLO para señales relevantes en la barra actual.





Evitar spam con señales antiguas al añadir un indicador.





Notificaciones con sonido.





Configuración popular:





Señales rápidas: M1-M3-M5





Equilibrada: M5-M15-H1





Conservadora: M15-H1-H4





Largo plazo: H1-H4-D1





Características técnicas:





Períodos de confirmación totalmente personalizables.





Funciona con cualquier período de tiempo principal.





No redibuja señales.





Número mínimo de barras: 100.





Compatible con todos los instrumentos de trading.





El indicador se adapta a tu estrategia de trading, no al revés. Tú eliges en qué períodos de tiempo recibir la confirmación, lo que lo convierte en una herramienta universal para traders de todos los niveles.





Versión 2.0





Un indicador para la búsqueda automática de patrones envolventes en el gráfico. Busca patrones envolventes alcistas y bajistas, los confirma en un marco temporal inferior y muestra flechas de entrada.





Características:





Encuentra patrones envolventes clásicos





Confirma señales en un marco temporal inferior





Muestra flechas de compra/venta





Envía alertas (sonido, alertas)





Funciona en todos los marcos temporales





Cómo funciona:





Encuentra patrones envolventes en el marco temporal actual





Comprueba la confirmación en un marco temporal inferior





Dibuja flechas de entrada





Envía alertas





Configuración en 2 minutos:





Instalar el indicador





Seleccionar un marco temporal para la confirmación (p. ej., M15 para H1)





Activar/desactivar alertas (activado por defecto)