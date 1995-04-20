Engulfing Pattern Scanner MT4

Version 4.4

Um indicador profissional para deteção do padrão de Engolfo com um sistema de confirmação flexível em prazos mais curtos.


Principais Características:

Configurações flexíveis de período de tempo

Períodos de tempo inferiores totalmente personalizáveis ​​para confirmação

Pode ser utilizada qualquer combinação: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4, etc.

Adequado para qualquer estilo e estratégia de negociação

Confirmação do sinal a três níveis

Confirmação fraca (período de tempo personalizável) — setas amarelas

Confirmação média (período de tempo personalizável) — setas azuis

Confirmação forte (período de tempo personalizável) — setas verdes/vermelhas

Funcionamento estável sem redesenho

As setas são desenhadas uma única vez e não desaparecem

Apenas são utilizadas velas fechadas para confirmação

Proteção contra falsos alarmes

Adaptável a qualquer estilo de negociação

Para scalpers: M1-M2-M5

Para day traders: M5-M15-H1

Para swing traders: M15-H1-H4

Para investidores de longo prazo: H1-H4-D1

Inteligente Sistema de notificações

Alertas enviados APENAS para sinais relevantes na barra atual

Sem spam com sinais antigos ao adicionar um indicador

Notificações com suporte áudio

Configurações populares:

Sinais rápidos: M1-M3-M5

Equilibrado: M5-M15-H1

Conservador: M15-H1-H4

Longo prazo: H1-H4-D1

Características técnicas:

Períodos de confirmação totalmente personalizáveis

Funciona em qualquer período gráfico principal

Não redesenha sinais

Número mínimo de barras: 100

Suporte para todos os instrumentos de negociação

O indicador adapta-se à sua estratégia de negociação, e não o contrário. Você escolhe em que períodos gráficos receber a confirmação, tornando-o uma ferramenta universal para traders de todos os níveis.

Versão 2.0

Um indicador para a pesquisa automática de padrões de engolfo no gráfico. Procura padrões de engolfo de alta e de baixa, confirma-os num período gráfico mais curto e exibe setas de entrada.

Recursos:

Encontra padrões de engolfo clássicos

Confirma sinais num período gráfico menor

Apresenta setas de compra/venda

Envia alertas (sonoros)

Funciona em todos os períodos gráficos

Como funciona:

Encontra padrões de engolfo no período gráfico atual

Verifica a confirmação num período gráfico mais curto

Desenha setas de entrada

Envia alertas

Configuração em 2 minutos:

Instale o indicador

Selecione um período gráfico para confirmação (por exemplo, M15 para H1)

Ative/desative os alertas (ativados por defeito)
