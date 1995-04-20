Engulfing Pattern Scanner MT4
- Indicadores
- Alexandr Saprykin
- Versão: 4.4
- Atualizado: 9 dezembro 2025
- Ativações: 10
Version 4.4
Um indicador profissional para deteção do padrão de Engolfo com um sistema de confirmação flexível em prazos mais curtos.
Principais Características:
Configurações flexíveis de período de tempo
Períodos de tempo inferiores totalmente personalizáveis para confirmação
Pode ser utilizada qualquer combinação: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4, etc.
Adequado para qualquer estilo e estratégia de negociação
Confirmação do sinal a três níveis
Confirmação fraca (período de tempo personalizável) — setas amarelas
Confirmação média (período de tempo personalizável) — setas azuis
Confirmação forte (período de tempo personalizável) — setas verdes/vermelhas
Funcionamento estável sem redesenho
As setas são desenhadas uma única vez e não desaparecem
Apenas são utilizadas velas fechadas para confirmação
Proteção contra falsos alarmes
Adaptável a qualquer estilo de negociação
Para scalpers: M1-M2-M5
Para day traders: M5-M15-H1
Para swing traders: M15-H1-H4
Para investidores de longo prazo: H1-H4-D1
Inteligente Sistema de notificações
Alertas enviados APENAS para sinais relevantes na barra atual
Sem spam com sinais antigos ao adicionar um indicador
Notificações com suporte áudio
Configurações populares:
Sinais rápidos: M1-M3-M5
Equilibrado: M5-M15-H1
Conservador: M15-H1-H4
Longo prazo: H1-H4-D1
Características técnicas:
Períodos de confirmação totalmente personalizáveis
Funciona em qualquer período gráfico principal
Não redesenha sinais
Número mínimo de barras: 100
Suporte para todos os instrumentos de negociação
O indicador adapta-se à sua estratégia de negociação, e não o contrário. Você escolhe em que períodos gráficos receber a confirmação, tornando-o uma ferramenta universal para traders de todos os níveis.
Versão 2.0
Um indicador para a pesquisa automática de padrões de engolfo no gráfico. Procura padrões de engolfo de alta e de baixa, confirma-os num período gráfico mais curto e exibe setas de entrada.
Recursos:
Encontra padrões de engolfo clássicos
Confirma sinais num período gráfico menor
Apresenta setas de compra/venda
Envia alertas (sonoros)
Funciona em todos os períodos gráficos
Como funciona:
Encontra padrões de engolfo no período gráfico atual
Verifica a confirmação num período gráfico mais curto
Desenha setas de entrada
Envia alertas
Configuração em 2 minutos:
Instale o indicador
Selecione um período gráfico para confirmação (por exemplo, M15 para H1)
Ative/desative os alertas (ativados por defeito)