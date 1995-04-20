Engulfing Pattern Scanner MT4

Version 4.4 Um indicador profissional para deteção do padrão de Engolfo com um sistema de confirmação flexível em prazos mais curtos.





Principais Características:





Configurações flexíveis de período de tempo





Períodos de tempo inferiores totalmente personalizáveis ​​para confirmação





Pode ser utilizada qualquer combinação: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4, etc.





Adequado para qualquer estilo e estratégia de negociação





Confirmação do sinal a três níveis





Confirmação fraca (período de tempo personalizável) — setas amarelas





Confirmação média (período de tempo personalizável) — setas azuis





Confirmação forte (período de tempo personalizável) — setas verdes/vermelhas





Funcionamento estável sem redesenho





As setas são desenhadas uma única vez e não desaparecem





Apenas são utilizadas velas fechadas para confirmação





Proteção contra falsos alarmes





Adaptável a qualquer estilo de negociação





Para scalpers: M1-M2-M5





Para day traders: M5-M15-H1





Para swing traders: M15-H1-H4





Para investidores de longo prazo: H1-H4-D1





Inteligente Sistema de notificações





Alertas enviados APENAS para sinais relevantes na barra atual





Sem spam com sinais antigos ao adicionar um indicador





Notificações com suporte áudio





Configurações populares:





Sinais rápidos: M1-M3-M5





Equilibrado: M5-M15-H1





Conservador: M15-H1-H4





Longo prazo: H1-H4-D1





Características técnicas:





Períodos de confirmação totalmente personalizáveis





Funciona em qualquer período gráfico principal





Não redesenha sinais





Número mínimo de barras: 100





Suporte para todos os instrumentos de negociação





O indicador adapta-se à sua estratégia de negociação, e não o contrário. Você escolhe em que períodos gráficos receber a confirmação, tornando-o uma ferramenta universal para traders de todos os níveis.





Versão 2.0





Um indicador para a pesquisa automática de padrões de engolfo no gráfico. Procura padrões de engolfo de alta e de baixa, confirma-os num período gráfico mais curto e exibe setas de entrada.





Recursos:





Encontra padrões de engolfo clássicos





Confirma sinais num período gráfico menor





Apresenta setas de compra/venda





Envia alertas (sonoros)





Funciona em todos os períodos gráficos





Como funciona:





Encontra padrões de engolfo no período gráfico atual





Verifica a confirmação num período gráfico mais curto





Desenha setas de entrada





Envia alertas





Configuração em 2 minutos:





Instale o indicador





Selecione um período gráfico para confirmação (por exemplo, M15 para H1)





Ative/desative os alertas (ativados por defeito)