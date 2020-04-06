Manual Trade Panel

Manual Trade Panel EA

- Effizienter Panel EA für eine schnelle, informierte Auftragsabwicklung auf MT5:

- Pending Orders mit einem Klick und sofortiger Anzeige von SL/TP in Geld und Entfernung, so dass Sie das Risiko/Ziel kennen, bevor
Ausführung.
- Live-P/L-Vorschau pro Handel und aggregiert, damit Sie Ihre Aufträge sicher dimensionieren und platzieren können.
- Schnelle Management-Tools: Verschieben/Ändern von SL/TP, teilweises/vollständiges Schließen, Breakeven und Trailing-Hilfen, alles von einem Panel aus.
- Handelskennzeichnung: Legen Sie eine benutzerdefinierte Magic Number und einen Kommentar fest, um Strategien und EAs separat zu verfolgen.
- Arbeitet mit Market- und Pending-Orders; unterstützt mehrere Symbole und Zeitrahmen, ohne den Chart zu überladen.
- Saubere, leichtgewichtige Schnittstelle, die auf Geschwindigkeit ausgelegt ist; keine zusätzlichen Indikatoren erforderlich.
- Erschwinglicher Preis, um professionelle Handelskontrolle zu ermöglichen.

Anmerkungen: Es wird keine Strategie oder Rentabilität vorausgesetzt; testen Sie immer in der Demoversion und verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.



BENUTZERHANDBUCH für "Manual Trade Panel - MQL5 Version 1".

Überblick
Manual Trade Panel ist ein EA für manuelle Ausführung und Verwaltung für MT5. Mit ihm können Sie Market/Pending Orders platzieren, SL/TP sehen
sowohl im Preis als auch im Geld zu sehen, Positionen zu verwalten (Teilschließungen, BE, Trailing) und Trades mit Ihrer eigenen Magic Number zu versehen
und Kommentar - alles von einem Panel aus.

Installation

1. kopieren Sie die EA-Datei in MQL5/Experts.
2. hängen Sie den EA an ein beliebiges Diagramm an und erlauben Sie den Algo-Handel.
3. falls Symbole ausgeblendet sind, aktivieren Sie sie in Market Watch, damit sie im Symbol-Dropdown angezeigt werden.

Eingaben (Schlüsseleinstellungen)

- UI: UISize (Small/Medium/Large), PanelX, PanelY (Bildschirmposition).
- Kennung: MagicNumber (0 = manueller Tag), OrderComment (Strategie/Tag pro Handel).
- Standardwerte: DefaultLotSize, DefaultSLMoney, DefaultTPMoney, PartialClose1_Percent, PartialClose2_Percent.
- Nachziehen: TrailStop_Pips, BE_Buffer_Pips.
- CH Trailing: CH_ATR_Periode, CH_ATR_Multiplikator, CH_Lookback.
- Erweitert: TimerMilliseconds (Auffrischung), MaxRetries, MaxSpread_Pips, MaxSlippage_Pips.

Panel-Layout & Steuerelemente

- Symbol & Eingabe: Symbol-Dropdown; Positionsgröße; Einstiegskurs (für Markt leer lassen, für Pending einen Preis festlegen).
- Risiko in $ und Preis: Stop Loss ($/Kurs) und Take Profit ($/Kurs). Die Linien im Diagramm spiegeln diese Werte wider; Linien ziehen
um Felder zu aktualisieren.
- Ausführung: KAUFEN / VERKAUFEN (Markt, wenn Eintrag leer ist; schwebend, wenn Eintrag gefüllt ist).
- Teilweise & Management:
- X% schließen (zwei Schaltflächen für Ihre Voreinstellungen).
- Benutzerdefinierter Teilbereich (Feld Lose + Lose schließen).
- Break Even.
- Trail (fester Pip-Abstand).
- CH Trail (ATR-basiertes Trailing ein/aus).
- Umschalten zwischen Close Scope: Kontrollkästchen "Auf alle Symbole anwenden".
- Schließen-Aktionen: Alle schließen, Gewinn schließen, Verlust schließen.
- Status & Info: Statuszeile; Symbol/Bid/Ask; Positionsanzahl & P/L für das aktuelle Symbol; Gesamt-P/L (alle Symbole) mit
Farbkodierung.

Wie man Aufträge erteilt

- Markt: Lassen Sie Entry leer, geben Sie Lot und SL/TP (in $ oder Preis) ein, klicken Sie auf BUY oder SELL.
- Schwebend: Füllen Sie den Einstiegskurs aus; setzen Sie SL/TP; klicken Sie auf KAUFEN (erstellt ein Kauflimit/einen Stopp auf der Grundlage des Preises gegenüber dem Angebot) oder VERKAUFEN (Verkaufslimit/
Stop auf Basis des Preises gegenüber dem Bid).
- SL/TP nach Geld: Geben Sie das gewünschte Risiko/Ziel in $ ein; der Preis wird automatisch berechnet. Ziehen Sie SL/TP-Linien, um sie visuell anzupassen; $ wird aktualisiert.
entsprechend.

Positionsmanagement

- Teilweise Schließungen: Voreingestellte % oder benutzerdefinierte Lots verwenden; beachtet den Schalter "Auf alle Symbole anwenden".
- Break Even: Verschiebt SL zum Eingang plus optionalem Puffer.
- Nachziehen: Aktiviert das feste Pip-Trailing mit TrailStop_Pips.
- CH-Nachlauf: ATR x Multiplikator Trailing mit Lookback; umschaltbar über die Schaltfläche CH Trail.
- Schließen-Schaltflächen: Close All, Close Profit (nur Gewinne), Close Loss (nur Verluste); der Bereich folgt den All-Symbolen
Umschalten.

Markierung und Verfolgung

- MagischeZahl: Legen Sie diese für Ihre Strategie fest oder behalten Sie 0 für manuell markierte Geschäfte (noch nicht erledigt).
- Auftrags-Kommentar: Benutzerdefinierter Text zur Identifizierung der Ursprungsstrategie/des Ursprungswerkzeugs.

Spread-, Slippage- und Sicherheitskontrollen

- Spread-Wächter: Blockiert Einträge, wenn der Spread MaxSpread_Pips überschreitet.
- Slippage-Schutz: Verwendet MaxSlippage_Pips (wird automatisch auf Punkte umgerechnet).
- Stop-Level-Validierung: Stellt sicher, dass SL/TP auf der richtigen Seite des Preises liegen und die Broker-Distanz/Freeze-Levels respektieren.
Chart-Interaktionen

- Horizontale Linien: Einstieg, SL, TP. Ziehen Sie die Linien, um sie neu zu positionieren; das Panel aktualisiert den Preis/$ entsprechend.
- Beschriftungen: Preis, $ Risiko/Ziel und % Abstand anzeigen.

Ausdauer

- Speichert das zuletzt verwendete Symbol, Lot, SL/TP Geld in einer Einstellungsdatei; wird beim nächsten Anhängen automatisch geladen.

Tipps für einen schnellen Arbeitsablauf

- Legen Sie Ihr Standard-Lot und $-Risiko in den Eingaben fest; ändern Sie dann nur den Preis oder ziehen Sie Linien.
- Verwenden Sie eine Kombination aus BE und Trail: Stellen Sie den BE-Puffer ein, drücken Sie nach der Bewegung auf Break Even und aktivieren Sie dann Trail oder CH Trail.
- Bei der Überwachung mehrerer Symbole sollten Sie die Option "Auf alle Symbole anwenden" ausschalten, um versehentliche Schließungen an anderer Stelle zu vermeiden.

Prüfung / Validierung

- Testen Sie immer zuerst auf einer Demo.
- Wenn der Broker Mindestabstände verlangt, setzen Sie angemessene SL/TP oder lassen Sie sie leer und passen Sie sie nach dem Füllen an.
- Halten Sie MaxSpread_Pips realistisch für das gehandelte Symbol.

