Sigma Trend Protocol EA STP

⚠️ Warnung - Gefälschter Sigma Trend Protocol EA STP

Jeder "Sigma Trend Protocol EA STP", der außerhalb meiner offiziellen MQL5-Seite verkauft wird, ist eingefälschtes Betrugsprodukt, das meinen Namen benutzt , um Ihr Geld zu nehmen. Dieeinzige echte und unterstützte Version ist hier:
👉 https://www.mql5.com/en/market/product/152096
👉 https://www.mql5.com/en/market/product/157301

Geben Sie nicht Ihr hart verdientes Geld aus und erwarten Sie keine Premium-Leistung von einer billigen Kopie.STP kann nicht einfach kopiert oder als Discount-Schrott-Version verkauft werden.

STP SIGNAL:

Bevor Sie etwas anderes denken, sehen Sie sich die Live-Signal-Ergebnisse an:Sigma Trend Protocol MT5 Signal



Regelbasierter Expert Advisor für XAUUSD (Gold) und GBPJPY. und Index US30, GER40, US100, Trades nur wenn vordefinierte Bedingungen erfüllt sind. Keine Martingale, kein Grid, keine Arbitrage. Kompiliert EX4; keine DLL-Aufrufe.

Übersicht
- Selektive Einstiege mit mehrschichtigen Bestätigungen (Regime, Richtung, Timing).
- Festes Risiko pro Handel mit festen SL/TP, täglichem/wöchentlichem Aktienschutz und Exposure-Limits.
- Prozentuale Positionsgrößenbestimmung mit Volatilitätsbewusstsein.
- Automatisiertes Management: partieller Take-Profit, Breakeven-Shift und Trailing.
- Ausführungskontrolle: Session/Spread-Filter, Slippage-Handling und Freitagsschutz.
- Optimiert und backgetestet für XAUUSD und GBPJPY. Voreinstellungsdateien enthalten.

Für wen ist es geeignet
- Händler, die disziplinierten, wartungsarmen Trendhandel bevorzugen.
- Bewertungskandidaten, die strenge Risikokontrollen benötigen.
- Anwender, die konservatives Sizing ohne aggressive Taktiken wünschen.

Benutzerkontrollen
Risikoprozent pro Handel, tägliche/wöchentliche Verlustlimits, maximales gleichzeitiges Engagement, partielle TP- und Trailing-Parameter, Handelssitzungen und maximaler Spread, optionaler zeitbasierter Ausstieg und Freitagsschluss. (Die Eingaben sind organisiert und dokumentiert; die Kernlogik ist proprietär).

Schnellstart

  1. Verbinden Sie den EA mit XAUUSD oder GBPJPY im MT4.

  2. Laden Sie die mitgelieferte Voreinstellung für das Symbol und den Zeitrahmen.

  3. Legen Sie den Risikoprozentsatz fest. Lassen Sie Session- und Spread-Filter aktiviert und erlauben Sie AutoTrading.

Voreinstellungen - herunterladen und verwenden
Laden über MT4 → Eingaben → Laden (.set).
- XAUUSD (Gold) - M5: Gold_100K Account_ Chart_M5.set
- XAUUSD (Gold) - M15: GOLD_100KAccount_Chart-M15.set
- GBPJPY - M15: GBPJPY-100KAccount_Chart-M15.set(Sie können auch M5 testen)

Testen und Einsatz
- Laden Sie zunächst alle historischen Daten für das Paar/den Zeitrahmen herunter.
- Demo-Test für 3-6 Wochen, um das Verhalten zu lernen; passen Sie Losgröße, TP und SL an Ihren Plan und alle Bewertungsregeln an.
- Backtests dienen nur zu Forschungszwecken; sie sind keine echten Handelsergebnisse und können aufgrund von Brokerbedingungen, Liquidität und Ausführung abweichen.
- Verwenden Sie einen ECN/RAW-Broker; ein VPS wird empfohlen.

Wichtig
Kein System kann Gewinne oder Bewertungsergebnisse garantieren. Handeln Sie verantwortungsbewusst.


  • Was Sie bekommen: regelbasierte Eingaben (keine Martingale/Raster), strenge Risikokontrollen, Voreinstellungen für XAUUSD & GBPJPY und Index US30, GER40, US100, 5 Aktivierungen und laufende Updates über die Registerkarte Kommentare.

Support
Fragen und Aktualisierungen werden ausschließlich über die Registerkarte "Produktkommentare" und die plattforminternen Nachrichten bearbeitet. Es werden keine externen Boten verwendet.


