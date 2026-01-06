SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Callous EA High Risk
HUSEYIN CETINEL

Callous EA High Risk

HUSEYIN CETINEL
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 -0%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
5 (45.45%)
Verlusttrades:
6 (54.55%)
Bester Trade:
2.49 USD
Schlechtester Trade:
-2.82 USD
Bruttoprofit:
6.43 USD (272 pips)
Bruttoverlust:
-7.12 USD (319 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (6.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6.43 USD (5)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
7.28%
Max deposit load:
5.02%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
41 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.16
Long-Positionen:
11 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.90
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-2.67 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.45 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-0.07%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.45 USD
Maximaler:
4.45 USD (0.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.45% (4.45 USD)
Kapital:
0.28% (2.77 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPYb 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPYb -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPYb -47
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2.49 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.67 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Dieses Signal wird veröffentlicht, um das reale Marktverhalten des regelbasierten automatisierten Handelssystems Callous EA unter echten Marktbedingungen transparent darzustellen.

Alle in diesem Signalkonto angezeigten Trades werden vollständig automatisch durch Callous EA eröffnet, verwaltet und geschlossen.
Es erfolgt keinerlei manuelle Intervention, es werden keine externen Signale oder zusätzlichen Filter verwendet.

🔍 Zweck des Signals

Ziel dieses Signals ist es, den Nutzern einen objektiven Einblick zu ermöglichen in:

  • die Handelsdisziplin von Callous EA

  • die Ein- und Ausstiegslogik der Trades

  • den Risiko- und Kapitalmanagement-Ansatz

  • das Verhalten des Systems unter unterschiedlichen Marktbedingungen

Dieses Signal dient ausschließlich Informations- und Referenzzwecken.

Es stellt keine Empfehlung zum Kopieren von Trades dar und bietet keinerlei Gewinn- oder Performancegarantie.

⚙️ Betriebsbedingungen

Das Signal wird unter den Bedingungen betrieben, für die Callous EA optimiert wurde:

  • Symbol: USDJPY

  • Zeiteinheit: H1 (1 Stunde)

  • Handelsstil: Intraday

Gemäß den Systemregeln:

  • Maximal eine offene Position gleichzeitig

  • Alle Trades beinhalten einen verpflichtenden Stop-Loss

  • Positionen werden vor Ende des Handelstages geschlossen

  • Keine Übernacht-Positionen

  • Offene Pending Orders werden am Tagesende gelöscht

🛡️ Risikokontrolle & Schutzmechanismen

Callous EA ist nicht darauf ausgelegt, unter allen Marktbedingungen permanent zu handeln.

Das System kann bewusst inaktiv bleiben, insbesondere bei:

  • hohen Spreads

  • geringer Liquidität

  • ungewöhnlichem Marktverhalten

  • brokerseitigen Einschränkungen (StopLevel, FreezeLevel usw.)

Das Hauptziel besteht darin, unnötige Trades zu vermeiden und das Kapital zu schützen.

📊 Hinweise zur Performance

Die in diesem Signal dargestellte historische Performance:

  • stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar

  • kann je nach Marktbedingungen, Volatilität, Spreads und Broker-Infrastruktur variieren

Reale Handelsergebnisse können abweichen aufgrund von:

  • Ausführungsqualität des Brokers

  • Kontotyp

  • Latenzzeiten und Handelsbedingungen

⚠️ Risikohinweis

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit hohen Risiken verbunden und kann zum teilweisen oder vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.

Dieses Signal und Callous EA stellen keine Anlageberatung dar.

Nutzer, die dieses Signal abonnieren oder den EA verwenden, handeln vollständig auf eigene Verantwortung in Bezug auf:

  • ihre individuelle Risikotoleranz

  • ihr Kapitalmanagement

  • die Bedingungen ihres Brokers und Kontos


Keine Bewertungen
2026.01.09 02:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 01:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 01:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 00:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 00:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 21:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 21:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 21:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 21:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 21:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Callous EA High Risk
30 USD pro Monat
-0%
0
0
USD
1K
USD
1
100%
11
45%
7%
0.90
-0.06
USD
0%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.