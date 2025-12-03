Exolara

Exolara ist ein MT5 EA der nächsten Generation, der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mit einem brandneuen proprietären Ansatz namens Quantum Liquidity Compression Strategy verbindet.

99$, dann wird der Preis um 10$ für jeden Kauf erhöht. Endgültiger Preis: 499$

Begrenzte Zeit zum Jahresende 15% Rabatt

Warum Exolara so effektiv ist

Diese einzigartige Strategie basiert auf einem Konzept, das im Einzelhandel selten verwendet wird. Der EA analysiert, wie sich der Preis verhält, wenn er zwischen Mikro-Liquiditätstaschen innerhalb einer Unterstützungs- oder Widerstandszone "komprimiert" wird. Wenn der Preis in einer extrem engen Struktur gefangen bleibt, misst der EA:

  • Ungleichgewicht des Mikrovolumens

  • Docht-zu-Körper-Verhältnis Druck

  • Kompressionsdichte

  • Momentum-Verschiebung nach dem Ausbruch

Sobald die Kompression einen kritischen Schwellenwert erreicht, wartet der EA auf eine Verdrängungskerze und geht dann einen Handel in Richtung der Liquiditätsfreisetzung ein. Auf diese Weise kann das System explosive Bewegungen abfangen, die unmittelbar nach dem Ende des "Druckaufbaus" des Preises stattfinden.

Warum diese Strategie so wirkungsvoll ist:
Vor großen Kursbewegungen kommt es häufig zu einem Preisdruck. Durch die Erkennung dieser seltenen Kompressionsbedingungen innerhalb von Unterstützungs- und Widerstandszonen kann der EA genau den Moment erkennen, in dem der Markt im Begriff ist, gespeicherte Liquidität freizusetzen.

Hauptmerkmale:

  • Automatische Erkennung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

  • Quantum Liquidity Compression Strategy für ultrapräzise Einstiege

  • Handelt nur, wenn der Preis innerhalb kontrollierter Strukturen Druck aufbaut

  • Erweiterte Filter für Volumenungleichgewicht und Kerzenverformung

  • Dynamische Risikooptionen und Max Allowed DD% Schutz

  • Funktioniert mit allen Brokern mit oder ohne Suffixe

  • Vollständig automatisiertes Plug-and-Play-System

Empfohlene Verwendung:

Broker:Es kann auf jedem Broker laufen, aber STP Swap-freie Broker werden dringend empfohlen.
Leverage: Ab 1:100
Mindesteinlage: 200 USD
Symbole: EURUSD
Zeitrahmen: M5

Hängen Sie den EA an den EURUSD-Chart an, wählen Sie Ihre Risikoeinstellungen, und der EA erledigt den Rest automatisch, ohne dass Sie zusätzliche Einstellungen vornehmen müssen.

Erklärungen zu den Einstellungen:

  • Methode der Losgröße: Wählen Sie Ihre bevorzugte Losgrößenmethode. Alle Optionen sind verfügbar.

  • Risiko-Prozent: Der Prozentsatz des Kontosaldos, der pro Handel riskiert wird. Diese Option wird nur verwendet, wenn die Losgrößenmethode aufRisikoprozent eingestellt ist.

  • Feste Losgröße: Die genaue Losgröße, die bei jedem Handel eröffnet wird. Diese Option wird nur verwendet, wenn die Losgrößenmethode aufFeste Losgröße eingestellt ist.

  • Prop firm max daily drawdown percent%: Die maximale tägliche Drawdown-Grenze in Prozent, die der EA zur Berechnung sicherer Losgrößen verwendet. Diese Option wird nur verwendet, wenn die Losgrößenmethode aufProp firms eingestellt ist.

  • Dollarbetrag pro 0,01 Lot für dynamische Lotgröße: Legt fest, wie viel Geld jedes 0,01 Lot ausmacht, um die Lotgrößen automatisch zu skalieren. Diese Option wird nur verwendet, wenn die Losgrößenmethode aufDynamische Losgröße eingestellt ist.

  • Magische Nummer: Eine eindeutige Nummer, die die Trades des EAs identifiziert und sicherstellt, dass sie nicht mit den Trades anderer EAs oder dem manuellen Handel kollidieren.

  • Kaufaufträge zulassen: Aktivieren oder deaktivieren Sie Kaufaufträge.

  • Verkaufsaufträge zulassen: Aktivieren oder deaktivieren Sie Verkaufsaufträge.

  • Spread-Filter: Der maximal zulässige Spread (in Punkten) für die Eröffnung eines neuen Handels. Wenn der Spread höher ist, werden keine Geschäfte getätigt.

  • EA-Name: EA-Name oder Handelskommentar.

  • Nachrichten mit geringer Auswirkung deaktivieren: Wenn dies zutrifft, hält der EA den Handel vor Nachrichten mit geringer Auswirkung an.

  • Deaktiviere Nachrichten mit mittlerer Auswirkung: Wenn dies zutrifft, wird der EA den Handel vor Nachrichten mit mittlerer Auswirkung unterbrechen.

  • Nachrichten mit hohem Einfluss deaktivieren: Wenn ja, unterbricht der EA den Handel vor Nachrichten mit hohem Einfluss.

  • Zeit vor Nachrichten in Minuten: Anzahl der Minuten, in denen der Handelvor einem Nachrichtenereignis unterbrochen wird.

  • Zeit nach Nachrichten in Minuten: Anzahl der Minuten, in denen der Handelnach einem Nachrichtenereignis unterbrochen wird.

Auswahl:
Sergey Porphiryev
1948
Sergey Porphiryev 2025.12.07 19:55 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension