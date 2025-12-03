Exolara ist ein MT5 EA der nächsten Generation, der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mit einem brandneuen proprietären Ansatz namens Quantum Liquidity Compression Strategy verbindet.

99$, dann wird der Preis um 10$ für jeden Kauf erhöht. Endgültiger Preis: 499$ Begrenzte Zeit zum Jahresende 15% Rabatt



Warum Exolara so effektiv ist

Diese einzigartige Strategie basiert auf einem Konzept, das im Einzelhandel selten verwendet wird. Der EA analysiert, wie sich der Preis verhält, wenn er zwischen Mikro-Liquiditätstaschen innerhalb einer Unterstützungs- oder Widerstandszone "komprimiert" wird. Wenn der Preis in einer extrem engen Struktur gefangen bleibt, misst der EA:

Ungleichgewicht des Mikrovolumens

Docht-zu-Körper-Verhältnis Druck

Kompressionsdichte

Momentum-Verschiebung nach dem Ausbruch

Sobald die Kompression einen kritischen Schwellenwert erreicht, wartet der EA auf eine Verdrängungskerze und geht dann einen Handel in Richtung der Liquiditätsfreisetzung ein. Auf diese Weise kann das System explosive Bewegungen abfangen, die unmittelbar nach dem Ende des "Druckaufbaus" des Preises stattfinden.

Warum diese Strategie so wirkungsvoll ist:

Vor großen Kursbewegungen kommt es häufig zu einem Preisdruck. Durch die Erkennung dieser seltenen Kompressionsbedingungen innerhalb von Unterstützungs- und Widerstandszonen kann der EA genau den Moment erkennen, in dem der Markt im Begriff ist, gespeicherte Liquidität freizusetzen.

Hauptmerkmale:

Automatische Erkennung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Quantum Liquidity Compression Strategy für ultrapräzise Einstiege

Handelt nur, wenn der Preis innerhalb kontrollierter Strukturen Druck aufbaut

Erweiterte Filter für Volumenungleichgewicht und Kerzenverformung

Dynamische Risikooptionen und Max Allowed DD% Schutz

Funktioniert mit allen Brokern mit oder ohne Suffixe

Vollständig automatisiertes Plug-and-Play-System

Empfohlene Verwendung:

Broker:Es kann auf jedem Broker laufen, aber STP Swap-freie Broker werden dringend empfohlen.

Leverage: Ab 1:100

Mindesteinlage: 200 USD

Symbole: EURUSD

Zeitrahmen: M5

Hängen Sie den EA an den EURUSD-Chart an, wählen Sie Ihre Risikoeinstellungen, und der EA erledigt den Rest automatisch, ohne dass Sie zusätzliche Einstellungen vornehmen müssen.

Erklärungen zu den Einstellungen: