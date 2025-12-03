ATR Smart Levels – Klarheit, wo der Markt realistisch hinlaufen kann

Viele Trader verlieren nicht wegen ihrer Strategie, sondern wegen schlechten Einstiegszonen: zu früh, mitten in der Range, ohne sinnvolles Chance-Risiko-Verhältnis. ATR Smart Levels löst genau dieses Problem – mit einem einzigen Indikator und drei einfachen Buttons.

Der Indikator zeichnet automatisch drei ATR-basierte Zielzonen (TP1, TP2, TP3) oberhalb und unterhalb des aktuellen Preises. So siehst du in Sekunden, ob ein Einstieg überhaupt Sinn ergibt und ob genug Potenzial für ein gutes CRV vorhanden ist.

Was macht ATR Smart Levels genau?

Berechnet die Average True Range (ATR) auf dem gewählten Timeframe.

Erzeugt drei dynamische Kursziele über dem aktuellen Preis (Upside-Targets).

Erzeugt drei dynamische Kursziele unter dem aktuellen Preis (Downside-Targets).

Zeigt dir sofort, wie viel „Bewegungsraum“ der Markt aktuell hat.

Hilft dir, Einstiege, SL und TP logischer und strukturierter zu planen.

Statt nach Gefühl irgendwo „rein zu springen“, siehst du mit ATR Smart Levels sehr schnell:

Ist das CRV gut oder schlecht?

Bin ich eher in der Mitte der Range (schlecht) oder nahe einer sinnvollen Zone?

Wo sind sinnvolle Gewinnziele?

Wo kann ich den Stop Loss so platzieren, dass es zur Volatilität passt?

Steuerung über nur drei Buttons

ATR Smart Levels wird komplett über drei Buttons im Chart gesteuert:

DRAW – berechnet die ATR-Zielzonen und aktualisiert sie automatisch in Echtzeit.

– berechnet die ATR-Zielzonen und aktualisiert sie automatisch in Echtzeit. FREEZE – friert die aktuell angezeigten Levels ein, damit sie beim weiteren Kursverlauf stabil an der gleichen Stelle bleiben.

– friert die aktuell angezeigten Levels ein, damit sie beim weiteren Kursverlauf stabil an der gleichen Stelle bleiben. DELETE – entfernt alle ATR-Linien mit einem Klick.

Wichtig: Die Löschfunktion wurde so umgesetzt, dass sie auch nach einem Timeframe-Wechsel zuverlässig alle ATR-Linien entfernt.

Damit kannst du die Levels z.B. auf einem höheren Timeframe (H1 / H4) berechnen, per FREEZE fixieren und anschließend in einem kleineren Timeframe (z.B. M5 oder M15) die Reaktionen an diesen Zonen beobachten oder Einstiege planen.

Für wen ist ATR Smart Levels gedacht?

Anfänger , die endlich sehen wollen, wo sinnvolle Einstiegszonen liegen und wie ein gutes CRV aussieht.

, die endlich sehen wollen, wo sinnvolle Einstiegszonen liegen und wie ein gutes CRV aussieht. Fortgeschrittene Trader , die Volatilität bewusst in ihre Trade-Planung integrieren möchten.

, die Volatilität bewusst in ihre Trade-Planung integrieren möchten. Price Action Trader , die Ziele und Korrekturbereiche klarer erkennen wollen.

, die Ziele und Korrekturbereiche klarer erkennen wollen. Scalper & Intraday Trader , die schnell entscheiden müssen, ob ein Trade „Luft“ hat.

, die schnell entscheiden müssen, ob ein Trade „Luft“ hat. Swingtrader, die ATR-Expansion und Überdehnung nutzen wollen.

Der Indikator funktioniert in allen Märkten und allen Timeframes:

Gold

Indizes (DAX, US500, NASDAQ, Dow Jones, usw.)

Forex

Öl & Rohstoffe

Krypto

Warum ATR-basierte Levels so hilfreich sind

Die Average True Range (ATR) misst die reale Volatilität eines Marktes. ATR Smart Levels nutzt diese Information, um Zonen zu berechnen, in denen:

realistische Kursziele liegen,

Überdehnung wahrscheinlicher wird,

Korrekturen oder Umkehrbewegungen interessant werden,

und sich ein Einstieg mit sinnvoller Distanz zu SL und TP lohnt.

Anstatt willkürlich zu raten, wie weit sich der Markt noch bewegen könnte, gibt dir ATR Smart Levels ein objektives, mathematisch sauberes Raster an die Hand.

Typische Einsatzmöglichkeiten

CRV-Prüfung : Lohnt sich der Einstieg hier überhaupt, oder ist der Weg zum Ziel zu klein?

: Lohnt sich der Einstieg hier überhaupt, oder ist der Weg zum Ziel zu klein? SL/TP-Planung : Stop Loss und Take Profit entlang der ATR-Zonen ausrichten.

: Stop Loss und Take Profit entlang der ATR-Zonen ausrichten. Top-Down-Analyse : Levels aus H1/H4 berechnen, im M5/M15 auf Reaktionen achten.

: Levels aus H1/H4 berechnen, im M5/M15 auf Reaktionen achten. Filter: Keine Einstiege mehr „mitten im Nichts“ – nur noch an sinnvollen Bereichen arbeiten.

Wichtige Vorteile auf einen Blick

Automatische ATR-Zielzonen (TP1, TP2, TP3) oberhalb und unterhalb des aktuellen Preises.

Upside & Downside Levels – ideal für Long- und Short-Szenarien.

Klares, minimalistisches Design – keine überladenen Signale, nur Linien.

Funktioniert in allen Timeframes und auf allen Symbolen.

Perfekt, um bessere CRV-Einstiege zu erkennen und schlechte zu vermeiden.

Nur drei Buttons: DRAW, FREEZE, DELETE – schnell und intuitiv.

Zuverlässiges Löschen der Linien, auch nach einem Timeframe-Wechsel.

Kein „Magie-Indikator“, sondern ein klares Werkzeug für strukturierte Trade-Entscheidungen.

Einstellungen (Inputs)

Die wichtigsten Einstellmöglichkeiten:

ATR Periode – Anzahl der Kerzen für die ATR-Berechnung.

– Anzahl der Kerzen für die ATR-Berechnung. ATR Timeframe – eigener Timeframe für die ATR (z.B. H1 auf einem M15-Chart).

– eigener Timeframe für die ATR (z.B. H1 auf einem M15-Chart). Multiplikatoren für TP1, TP2, TP3 – steuern den Abstand der Zielzonen zur aktuellen Preislinie.

– steuern den Abstand der Zielzonen zur aktuellen Preislinie. Farben & Linienstil – Darstellung der Upside- und Downside-Level.

– Darstellung der Upside- und Downside-Level. Downside ein-/ausblenden – falls nur Long- oder nur Short-Setups betrachtet werden sollen.

Hinweis

ATR Smart Levels ist kein „Kaufsignal-Indikator“, sondern ein Analyse- und Planungswerkzeug. Die besten Ergebnisse erzielst du, wenn du die ATR-Zonen mit deiner bestehenden Strategie kombinierst (z.B. Price Action, Marktstruktur, Sessions, S/R, Orderblocks usw.).

Nutze die Levels, um schlechte Einstiege mit schlechtem CRV zu vermeiden und nur dort aktiv zu werden, wo der Markt genügend Potenzial in deine Richtung hat.