<h2>ATR Smart Levels – Claridad sobre hacia dónde puede moverse el mercado</h2>





<p>

Muchos traders pierden no por su estrategia, sino por elegir malos puntos de entrada:

demasiado pronto, en medio del rango o sin un buen ratio riesgo-beneficio.

<strong>ATR Smart Levels</strong> resuelve este problema con un solo indicador y tres botones.

</p>





<p>

El indicador dibuja automáticamente tres <strong>zonas objetivo basadas en ATR</strong> (TP1, TP2, TP3)

por encima y por debajo del precio actual, mostrando si un trade tiene sentido.

</p>





<hr/>





<h3>Lo que hace ATR Smart Levels</h3>





<ul>

<li>Calcula ATR en el timeframe seleccionado.</li>

<li>Crea objetivos superiores.</li>

<li>Crea objetivos inferiores.</li>

<li>Muestra el potencial real de movimiento.</li>

<li>Ayuda a planificar <strong>entradas, SL y TP</strong>.</li>

</ul>





<hr/>





<h3>Tres botones simples</h3>





<ul>

<li><strong>DRAW</strong> – genera niveles ATR en tiempo real.</li>

<li><strong>FREEZE</strong> – bloquea los niveles actuales.</li>

<li><strong>DELETE</strong> – elimina todas las líneas (funciona tras cambiar de timeframe).</li>

</ul>





<hr/>





<h3>Ideal para</h3>





<ul>

<li><strong>Principiantes</strong></li>

<li>Traders intermedios</li>

<li>Price Action</li>

<li>Scalpers e intradía</li>

<li>Swing trading</li>

</ul>





<hr/>





<h3>Por qué funciona</h3>





<p>

ATR mide la <strong>volatilidad real</strong>, por lo que los niveles son:

</p>





<ul>

<li>objetivos</li>

<li>matemáticamente consistentes</li>

<li>útiles para todos los activos</li>

<li>ideales para planificar trades</li>

</ul>





<hr/>





<h3>Ventajas</h3>





<ul>

<li>Zonas ATR automáticas</li>

<li>Niveles arriba y abajo</li>

<li>Diseño limpio y claro</li>

<li>Funciona en todos los activos</li>

<li>Mejora la calidad de entrada y R:R</li>

<li>DRAW / FREEZE / DELETE</li>

</ul>





<hr/>





<h3>Ajustes</h3>





<ul>

<li>Período ATR</li>

<li>Timeframe ATR</li>

<li>Multiplicadores TP1/TP2/TP3</li>

<li>Colores y estilo</li>

<li>Activar/desactivar niveles inferiores</li>

</ul>





<hr/>





<h3>Nota</h3>





<p>

No es un indicador de señales, sino una herramienta de análisis.

Úsalo junto con tu estrategia para mejores resultados.

</p>



