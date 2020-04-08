ATR Smart Levels

<h2>ATR Smart Levels – Claridad sobre hacia dónde puede moverse el mercado</h2>

<p>
Muchos traders pierden no por su estrategia, sino por elegir malos puntos de entrada:
demasiado pronto, en medio del rango o sin un buen ratio riesgo-beneficio.
<strong>ATR Smart Levels</strong> resuelve este problema con un solo indicador y tres botones.
</p>

<p>
El indicador dibuja automáticamente tres <strong>zonas objetivo basadas en ATR</strong> (TP1, TP2, TP3)
por encima y por debajo del precio actual, mostrando si un trade tiene sentido.
</p>

<hr/>

<h3>Lo que hace ATR Smart Levels</h3>

<ul>
  <li>Calcula ATR en el timeframe seleccionado.</li>
  <li>Crea objetivos superiores.</li>
  <li>Crea objetivos inferiores.</li>
  <li>Muestra el potencial real de movimiento.</li>
  <li>Ayuda a planificar <strong>entradas, SL y TP</strong>.</li>
</ul>

<hr/>

<h3>Tres botones simples</h3>

<ul>
  <li><strong>DRAW</strong> – genera niveles ATR en tiempo real.</li>
  <li><strong>FREEZE</strong> – bloquea los niveles actuales.</li>
  <li><strong>DELETE</strong> – elimina todas las líneas (funciona tras cambiar de timeframe).</li>
</ul>

<hr/>

<h3>Ideal para</h3>

<ul>
  <li><strong>Principiantes</strong></li>
  <li>Traders intermedios</li>
  <li>Price Action</li>
  <li>Scalpers e intradía</li>
  <li>Swing trading</li>
</ul>

<hr/>

<h3>Por qué funciona</h3>

<p>
ATR mide la <strong>volatilidad real</strong>, por lo que los niveles son:
</p>

<ul>
  <li>objetivos</li>
  <li>matemáticamente consistentes</li>
  <li>útiles para todos los activos</li>
  <li>ideales para planificar trades</li>
</ul>

<hr/>

<h3>Ventajas</h3>

<ul>
  <li>Zonas ATR automáticas</li>
  <li>Niveles arriba y abajo</li>
  <li>Diseño limpio y claro</li>
  <li>Funciona en todos los activos</li>
  <li>Mejora la calidad de entrada y R:R</li>
  <li>DRAW / FREEZE / DELETE</li>
</ul>

<hr/>

<h3>Ajustes</h3>

<ul>
  <li>Período ATR</li>
  <li>Timeframe ATR</li>
  <li>Multiplicadores TP1/TP2/TP3</li>
  <li>Colores y estilo</li>
  <li>Activar/desactivar niveles inferiores</li>
</ul>

<hr/>

<h3>Nota</h3>

<p>
No es un indicador de señales, sino una herramienta de análisis.  
Úsalo junto con tu estrategia para mejores resultados.
</p>

