ATR Smart Levels – 市場が実際に到達しやすい価格帯を可視化

多くのトレーダーが負ける原因は戦略ではなく、 誤ったエントリーレベルです： 早すぎる、レンジの中央、適切なRR比なし。 ATR Smart Levels はこの問題を1つのインジケーターで解決します。

インジケーターは現在価格の上下に 3つのATRターゲットゾーン（TP1, TP2, TP3）を自動描画します。

主な機能

指定したタイムフレームのATRを計算。

上方向のターゲットゾーンを表示。

下方向のターゲットゾーンを表示。

市場の実際のボラティリティを確認可能。

エントリー、SL、TPの計画に役立つ。

3つのボタン

DRAW – ATRレベルをリアルタイム生成。

– ATRレベルをリアルタイム生成。 FREEZE – 現在のレベルを固定。

– 現在のレベルを固定。 DELETE – 全ATRライン削除（時間足変更後も有効）。

対象ユーザー

初心者

ボラティリティを扱う中級者

プライスアクショントレーダー

スキャルピング・デイトレ

スイングトレーダー

ATRターゲットが有効な理由

ATRは実際の市場ボラティリティを測定します。そのためターゲットは:

客観的

数学的に正確

あらゆる市場に適用可能

計画に最適

メリット

ATRターゲット自動生成

上・下方向レベル

シンプルで見やすい

全銘柄・全時間足対応

エントリー精度向上

DRAW / FREEZE / DELETE

設定

ATR期間

ATRタイムフレーム

TP1～TP3倍率

色・スタイル

下方向ゾーンON/OFF

注意

ATR Smart Levelsは売買シグナルではなく、分析用ツールです。 戦略（構造、S/R、オーダーブロックなど）と併用してください。