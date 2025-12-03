ATR Smart Levels
- インディケータ
- Christian Alexander Foehl
- バージョン: 1.0
ATR Smart Levels – 市場が実際に到達しやすい価格帯を可視化
多くのトレーダーが負ける原因は戦略ではなく、 誤ったエントリーレベルです： 早すぎる、レンジの中央、適切なRR比なし。 ATR Smart Levels はこの問題を1つのインジケーターで解決します。
インジケーターは現在価格の上下に 3つのATRターゲットゾーン（TP1, TP2, TP3）を自動描画します。
主な機能
- 指定したタイムフレームのATRを計算。
- 上方向のターゲットゾーンを表示。
- 下方向のターゲットゾーンを表示。
- 市場の実際のボラティリティを確認可能。
- エントリー、SL、TPの計画に役立つ。
3つのボタン
- DRAW – ATRレベルをリアルタイム生成。
- FREEZE – 現在のレベルを固定。
- DELETE – 全ATRライン削除（時間足変更後も有効）。
対象ユーザー
- 初心者
- ボラティリティを扱う中級者
- プライスアクショントレーダー
- スキャルピング・デイトレ
- スイングトレーダー
ATRターゲットが有効な理由
ATRは実際の市場ボラティリティを測定します。そのためターゲットは:
- 客観的
- 数学的に正確
- あらゆる市場に適用可能
- 計画に最適
メリット
- ATRターゲット自動生成
- 上・下方向レベル
- シンプルで見やすい
- 全銘柄・全時間足対応
- エントリー精度向上
- DRAW / FREEZE / DELETE
設定
- ATR期間
- ATRタイムフレーム
- TP1～TP3倍率
- 色・スタイル
- 下方向ゾーンON/OFF
注意
ATR Smart Levelsは売買シグナルではなく、分析用ツールです。 戦略（構造、S/R、オーダーブロックなど）と併用してください。