ATR Smart Levels
- 指标
- Christian Alexander Foehl
- 版本: 1.0
ATR Smart Levels – 清晰了解市场可能达到的真实区域
许多交易者亏损并不是因为策略不好，而是因为错误的入场位置： 过早、在区间中间、没有合理的盈亏比结构。 ATR Smart Levels 用一个指标和三个按钮解决这一问题。
指标会自动绘制价格上下的 三个 ATR 目标区间（TP1、TP2、TP3）。 你可以立即判断入场是否合理，以及是否有足够的波动空间。
ATR Smart Levels 的功能
- 基于所选周期计算 ATR。
- 绘制向上的 ATR 目标区。
- 绘制向下的 ATR 目标区。
- 显示市场当前的实际波动潜力。
- 帮助更合理地规划 入场、止损、止盈。
三个简单按钮
- DRAW – 实时生成 ATR 目标区。
- FREEZE – 固定当前目标区。
- DELETE – 一键删除所有 ATR 线（切换周期后也有效）。
适合的人群
- 初学者：需要明确入场区域。
- 进阶交易者：将波动性纳入计划。
- 价格行为交易者。
- 日内交易者与剥头皮交易者。
- 波段交易者。
为什么 ATR 目标区有效
ATR 测量真实市场波动，因此这些区域：
- 客观
- 数学上合理
- 适用于所有市场
- 非常适合交易规划
优势
- 自动 ATR 目标区
- 上下方目标
- 清晰、简约
- 适用于所有市场与周期
- 提升入场质量与盈亏比
- DRAW / FREEZE / DELETE
设置
- ATR 周期
- ATR 时间框架
- TP1/TP2/TP3 倍数
- 颜色与线型
- 启用/禁用下方区间
提示
ATR Smart Levels 不是“买卖信号”指标，而是分析工具。 建议与价格结构、支撑阻力、订单块等结合使用。