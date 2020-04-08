ATR Smart Levels

ATR Smart Levels – 清晰了解市场可能达到的真实区域

许多交易者亏损并不是因为策略不好，而是因为错误的入场位置： 过早、在区间中间、没有合理的盈亏比结构。 ATR Smart Levels 用一个指标和三个按钮解决这一问题。

指标会自动绘制价格上下的 三个 ATR 目标区间（TP1、TP2、TP3）。 你可以立即判断入场是否合理，以及是否有足够的波动空间。

ATR Smart Levels 的功能

  • 基于所选周期计算 ATR。
  • 绘制向上的 ATR 目标区。
  • 绘制向下的 ATR 目标区。
  • 显示市场当前的实际波动潜力。
  • 帮助更合理地规划 入场、止损、止盈

三个简单按钮

  • DRAW – 实时生成 ATR 目标区。
  • FREEZE – 固定当前目标区。
  • DELETE – 一键删除所有 ATR 线（切换周期后也有效）。

适合的人群

  • 初学者：需要明确入场区域。
  • 进阶交易者：将波动性纳入计划。
  • 价格行为交易者。
  • 日内交易者与剥头皮交易者。
  • 波段交易者。

为什么 ATR 目标区有效

ATR 测量真实市场波动，因此这些区域：

  • 客观
  • 数学上合理
  • 适用于所有市场
  • 非常适合交易规划

优势

  • 自动 ATR 目标区
  • 上下方目标
  • 清晰、简约
  • 适用于所有市场与周期
  • 提升入场质量与盈亏比
  • DRAW / FREEZE / DELETE

设置

  • ATR 周期
  • ATR 时间框架
  • TP1/TP2/TP3 倍数
  • 颜色与线型
  • 启用/禁用下方区间

提示

ATR Smart Levels 不是“买卖信号”指标，而是分析工具。 建议与价格结构、支撑阻力、订单块等结合使用。

