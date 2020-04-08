ATR Smart Levels – Clareza sobre até onde o mercado pode realmente ir

Muitos traders perdem não por sua estratégia, mas por entrar em locais ruins: muito cedo, no meio do range ou sem uma boa relação risco-retorno. ATR Smart Levels resolve isso com um indicador e três botões simples.

Ele desenha automaticamente três zonas de alvo baseadas no ATR (TP1, TP2, TP3) acima e abaixo do preço atual.

O que o ATR Smart Levels faz

Calcula ATR no timeframe selecionado.

Cria alvos superiores.

Cria alvos inferiores.

Mostra o potencial real de movimento.

Ajuda a planejar entradas, SL e TP.

Três botões simples

DRAW – desenha níveis ATR em tempo real.

– desenha níveis ATR em tempo real. FREEZE – fixa os níveis atuais.

– fixa os níveis atuais. DELETE – remove todas as linhas (mesmo após mudar o timeframe).

Ideal para

Iniciantes

Traders intermediários

Price action

Scalpers e intraday

Swing traders

Por que funciona

ATR mede a volatilidade real, tornando os níveis:

objetivos

matematicamente consistentes

universais

ótimos para planejamento

Vantagens

Zonas automáticas ATR

Níveis superiores e inferiores

Interface limpa

Funciona em qualquer ativo

Melhora a qualidade das entradas

DRAW / FREEZE / DELETE

Configurações

Período ATR

Timeframe ATR

Multiplicadores TP1/TP2/TP3

Cores e estilo

Níveis inferiores on/off

Nota

ATR Smart Levels é uma ferramenta de análise, não um indicador de sinais. Use com sua estratégia para melhor performance.