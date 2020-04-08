ATR Smart Levels

ATR Smart Levels – Clareza sobre até onde o mercado pode realmente ir

Muitos traders perdem não por sua estratégia, mas por entrar em locais ruins: muito cedo, no meio do range ou sem uma boa relação risco-retorno. ATR Smart Levels resolve isso com um indicador e três botões simples.

Ele desenha automaticamente três zonas de alvo baseadas no ATR (TP1, TP2, TP3) acima e abaixo do preço atual.

O que o ATR Smart Levels faz

  • Calcula ATR no timeframe selecionado.
  • Cria alvos superiores.
  • Cria alvos inferiores.
  • Mostra o potencial real de movimento.
  • Ajuda a planejar entradas, SL e TP.

Três botões simples

  • DRAW – desenha níveis ATR em tempo real.
  • FREEZE – fixa os níveis atuais.
  • DELETE – remove todas as linhas (mesmo após mudar o timeframe).

Ideal para

  • Iniciantes
  • Traders intermediários
  • Price action
  • Scalpers e intraday
  • Swing traders

Por que funciona

ATR mede a volatilidade real, tornando os níveis:

  • objetivos
  • matematicamente consistentes
  • universais
  • ótimos para planejamento

Vantagens

  • Zonas automáticas ATR
  • Níveis superiores e inferiores
  • Interface limpa
  • Funciona em qualquer ativo
  • Melhora a qualidade das entradas
  • DRAW / FREEZE / DELETE

Configurações

  • Período ATR
  • Timeframe ATR
  • Multiplicadores TP1/TP2/TP3
  • Cores e estilo
  • Níveis inferiores on/off

Nota

ATR Smart Levels é uma ferramenta de análise, não um indicador de sinais. Use com sua estratégia para melhor performance.

