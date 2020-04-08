ATR Smart Levels
- Indicadores
- Christian Alexander Foehl
- Versão: 1.0
ATR Smart Levels – Clareza sobre até onde o mercado pode realmente ir
Muitos traders perdem não por sua estratégia, mas por entrar em locais ruins: muito cedo, no meio do range ou sem uma boa relação risco-retorno. ATR Smart Levels resolve isso com um indicador e três botões simples.
Ele desenha automaticamente três zonas de alvo baseadas no ATR (TP1, TP2, TP3) acima e abaixo do preço atual.
O que o ATR Smart Levels faz
- Calcula ATR no timeframe selecionado.
- Cria alvos superiores.
- Cria alvos inferiores.
- Mostra o potencial real de movimento.
- Ajuda a planejar entradas, SL e TP.
Três botões simples
- DRAW – desenha níveis ATR em tempo real.
- FREEZE – fixa os níveis atuais.
- DELETE – remove todas as linhas (mesmo após mudar o timeframe).
Ideal para
- Iniciantes
- Traders intermediários
- Price action
- Scalpers e intraday
- Swing traders
Por que funciona
ATR mede a volatilidade real, tornando os níveis:
- objetivos
- matematicamente consistentes
- universais
- ótimos para planejamento
Vantagens
- Zonas automáticas ATR
- Níveis superiores e inferiores
- Interface limpa
- Funciona em qualquer ativo
- Melhora a qualidade das entradas
- DRAW / FREEZE / DELETE
Configurações
- Período ATR
- Timeframe ATR
- Multiplicadores TP1/TP2/TP3
- Cores e estilo
- Níveis inferiores on/off
Nota
ATR Smart Levels é uma ferramenta de análise, não um indicador de sinais. Use com sua estratégia para melhor performance.