ATR Smart Levels – Понимание, куда рынок может реально прийти

Многие трейдеры теряют деньги не из-за стратегии, а из-за неправильных точек входа: слишком рано, в середине диапазона или без расчёта вероятного движения. ATR Smart Levels решает эту проблему одним индикатором и тремя кнопками.

Индикатор автоматически строит три ATR-уровня целей (TP1, TP2, TP3) выше и ниже текущей цены. Это позволяет мгновенно понять, имеет ли вход смысл и достаточно ли потенциала движения.

Что делает ATR Smart Levels

Вычисляет ATR на выбранном таймфрейме.

Создаёт цели выше текущей цены.

Создаёт цели ниже текущей цены.

Показывает реальный потенциал волатильности.

Помогает логично планировать вход, SL и TP.

Три простые кнопки

DRAW – строит ATR-уровни в реальном времени.

– строит ATR-уровни в реальном времени. FREEZE – фиксирует уровни на графике.

– фиксирует уровни на графике. DELETE – удаляет все линии (работает после смены ТФ).

Для кого создан индикатор

Новичков , которым нужны понятные зоны входа.

, которым нужны понятные зоны входа. Трейдеров среднего уровня , использующих волатильность.

, использующих волатильность. Price Action трейдеров.

Скальперов и интрадей-трейдеров.

Свинг-трейдеров.

Почему ATR-уровни работают

ATR измеряет реальную волатильность, поэтому уровни:

объективны;

математически точны;

универсальны;

идеальны для планирования.

Преимущества

Автоматические ATR-уровни

Верхние и нижние цели

Чистый, минималистичный интерфейс

Работает на всех рынках

Улучшает качество входа и R:R

DRAW / FREEZE / DELETE

Настройки

ATR Period

ATR Timeframe

Multipliers TP1/TP2/TP3

Цвета и стиль линий

Отображение нижних уровней

Примечание

ATR Smart Levels — это не сигнал, а инструмент анализа. Используйте его вместе с вашей стратегией для максимальной эффективности.