ATR Smart Levels

ATR Smart Levels – Понимание, куда рынок может реально прийти

Многие трейдеры теряют деньги не из-за стратегии, а из-за неправильных точек входа: слишком рано, в середине диапазона или без расчёта вероятного движения. ATR Smart Levels решает эту проблему одним индикатором и тремя кнопками.

Индикатор автоматически строит три ATR-уровня целей (TP1, TP2, TP3) выше и ниже текущей цены. Это позволяет мгновенно понять, имеет ли вход смысл и достаточно ли потенциала движения.

Что делает ATR Smart Levels

  • Вычисляет ATR на выбранном таймфрейме.
  • Создаёт цели выше текущей цены.
  • Создаёт цели ниже текущей цены.
  • Показывает реальный потенциал волатильности.
  • Помогает логично планировать вход, SL и TP.

Три простые кнопки

  • DRAW – строит ATR-уровни в реальном времени.
  • FREEZE – фиксирует уровни на графике.
  • DELETE – удаляет все линии (работает после смены ТФ).

Для кого создан индикатор

  • Новичков, которым нужны понятные зоны входа.
  • Трейдеров среднего уровня, использующих волатильность.
  • Price Action трейдеров.
  • Скальперов и интрадей-трейдеров.
  • Свинг-трейдеров.

Почему ATR-уровни работают

ATR измеряет реальную волатильность, поэтому уровни:

  • объективны;
  • математически точны;
  • универсальны;
  • идеальны для планирования.

Преимущества

  • Автоматические ATR-уровни
  • Верхние и нижние цели
  • Чистый, минималистичный интерфейс
  • Работает на всех рынках
  • Улучшает качество входа и R:R
  • DRAW / FREEZE / DELETE

Настройки

  • ATR Period
  • ATR Timeframe
  • Multipliers TP1/TP2/TP3
  • Цвета и стиль линий
  • Отображение нижних уровней

Примечание

ATR Smart Levels — это не сигнал, а инструмент анализа. Используйте его вместе с вашей стратегией для максимальной эффективности.

Ultimate SMC: Professional Smart Money Concepts Indicator Unlock the hidden movements of the market. Trade with the institutions, not against them. The Ultimate SMC indicator is designed for serious traders who want to apply Smart Money Concepts (SMC) to their charts automatically. Manual SMC analysis is time-consuming and prone to subjective error. This tool removes the guesswork by algorithmically detecting Order Blocks, Fair Value Gaps, and Structural breaks in real-time. Whether you are a s
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.25 (12)
Индикаторы
Добро пожаловать в наш   паттерн ценовой волны   MT5 --(паттерн ABCD)-- Паттерн ABCD является мощным и широко используемым торговым паттерном в мире технического анализа. Это гармонический ценовой паттерн, который трейдеры используют для определения потенциальных возможностей покупки и продажи на рынке. С помощью паттерна ABCD трейдеры могут предвидеть потенциальное движение цены и принимать обоснованные решения о том, когда открывать и закрывать сделки. Версия советника:   Price Wave EA MT5
FREE
ET1 for MT5
Hui Qiu
4 (5)
Эксперты
ET1 for MT5 is new and completely free！！ ET1 for MT5 v4.20 Updated!! Now use on XAUUSD(Gold) !!  The success rate is more than 75%   !!! important update: Merge ET9 's breakout strategy Warning!! You can use ET1 completely free, but we do not guarantee ET1 stability, It is recommended that the more powerful ET9 for MT5 version includes the ET1 strategy and guarantees complete and stable returns. The Best Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes  ET9  for MT5 Updated v4.70 !!  https://www
FREE
Daily HiLo
Nicanor Jr Cagape Layco
Индикаторы
DailyHiLo Indicator Master the daily range like a pro. This indicator automatically plots the previous day’s high and low levels —a core element in the (Beat The Market Maker) trading approach—directly on your chart. These levels act as natural boundaries for intraday price action, helping traders identify potential reversal zones, breakout points, and liquidity targets. Key Features Accurate plotting of yesterday’s high and low for any symbol and timeframe. Works seamlessly with BTMM-inspired
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Индикаторы
This indicator is a zero-lag indicator and displays  strength of trend change . True Trend  Oscillator Pro works best in combination with True Trend Moving Average Pro that displays exact trend as is. Oscillator value is exact price change in given direction of the trend. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 If you set PERIOD input parameter to 1 this indicator becomes a sharpshooter for binary options. Developers can use True Trend Oscillator in Exper
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Индикаторы
SUPERTREND ; Это индикатор следования за трендом, основанный на SuperTrend ATR, созданном Оливье Себаном. Его можно использовать для обнаружения изменений в направлении тренда и обнаружения стопов. Когда цена падает ниже кривой индикатора, она становится красной и указывает на нисходящий тренд. И наоборот, когда цена движется выше кривой, индикатор становится зеленым, указывая на восходящий тренд. Как и другие индикаторы, он хорошо работает с SuperTrend в сочетании с другими индикаторами, такими
FREE
FVG Finder
Amrullah Khan
Индикаторы
Fair Value Gaps (FVG) and Liquidity Voids are price ranges you can exploit for better entries and exits on your trades. They're similar concepts, so let's look at them from the top and break it down. Think of FVG and Liquidity voids as soft-spots in the market. They are paths of least resistance. That doesn't mean price will go through them, but price could go through them more easily.  To find and locate it is easy but tidiest to repeat the same thing all over again. This helps to boost your t
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Индикаторы
# DAILY SUPPORT AND RESISTANCE LEVELS - SEO OPTIMIZED DESCRIPTION ## SHORT DESCRIPTION (160 characters max) ``` Free pivot points indicator with daily support resistance levels for MT5. Perfect for intraday forex day trading and scalping strategies. ``` **Character count:** 159 **Keywords included:** pivot points, support, resistance, MT5, forex, day trading, scalping, free --- ## FULL DESCRIPTION (HTML Formatted for MQL5) ### Main Title **Daily Support and Resistance Levels - Free Pivot
FREE
Bounce Zone MT5
Nguyen Thanh Cong
4.56 (9)
Индикаторы
Introduction The Bounce Zone indicator is a cutting-edge non-repainting technical tool built to identify key areas on the price chart where market sentiment is likely to cause a significant price reversal. Using advanced algorithms and historical price data analysis, this indicator pinpoints potential bounce zones. Combined with other entry signal, this indicator can help forex traders place the best trades possible Signal A possible buy signal is generated when price is in the green zone an
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Эксперты
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Утилиты
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro — это автоматизированная торговая система, разработанная для MetaTrader 5. Она использует ценовые уровни Фибоначчи в сочетании с анализом тренда и структуры для определения точек входа и выхода. Советник поддерживает как длинные, так и короткие позиции и включает встроенные параметры управления рисками. Основные характеристики: • Использует логику коррекции и расширения Фибоначчи для построения точек входа, стоп-лосса и тейк-профита. • Настраиваемый размер л
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
Индикаторы
Tenet Support & Resistance Pro — это продвинутый индикатор для MetaTrader 5, разработанный, чтобы помочь трейдерам точно определять ключевые уровни поддержки и сопротивления на рынке. Индикатор автоматически строит горизонтальные линии на основе истории цен, выделяя стратегические зоны. Кроме того, он отображает в реальном времени текущую зону, где торгуется свеча , предоставляя ясное представление о критических зонах принятия решений. Уникальная функция — обратный отсчет рядом со свечой , ко
FREE
High Trend Lite MT5
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Индикаторы
Индикатор High Trend Lite (высокий тренд, простая версия) мониторит 5 символов на 3 таймфреймах одновременно и определяет силу сигнала. Индикатор сообщает, когда происходит совпадение сигналов на разных таймфреймах. При этом индикатор может быть запущен на одном графике. Таким образом, High Trend Lite - это мильтивалютный и мультитаймфреймовый индикатор. С индикатором High Trend Pro , доступным по этой ссылке , у вас будет неограниченное количество символов, 4 таймфрейма, раскрашенный график осн
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Индикаторы
ATR Plus is an enhanced version of the classic ATR that shows not just volatility itself, but the directional energy of the market . The indicator converts ATR into a normalized oscillator (0–100), allowing you to clearly see: who dominates the market — buyers or sellers when a trend begins when a trend loses strength when the market shifts into a range where volatility reaches exhaustion zones ATR Plus is perfect for momentum, trend-following, breakout and volatility-based systems. How ATR Plus
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Индикаторы
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
Second Level Candles And Alligator Indicators
Chun Cai Lu
5 (1)
Утилиты
Second Level Candles And Alligator Indicators 每12秒产生一个K线，而且自带Alligator指标，对超短线选手交易非常有帮助。程序启动时可能不成功，是因为MT5 MqlTick 数据加载少的原因。可以通过修改显示的数据参数避免，比如display=100，程序正常之后再将参数调大 display=300 。如果数据不正常，也可以采用重新加载的方式解决。 如果您对这个指标有任何建议，请联系作者。  Second Level Candles And Alligator Indicators  produced a candle per 12 seconds,include Alligator, it's helpful to Short-Term Trading。You'd better reload the indicator every start MT5 or change display parameter to reslove data bug. Please attach author when  you had some su
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Индикаторы
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT5
Abhimanyu Hans
3 (1)
Индикаторы
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
WaveTrend Plus
Nguyen Thanh Cong
5 (6)
Индикаторы
Introduction WaveTrend Plus is an amazing oscillator that can detect optimal entry points in the market with high precision using complex computations of price and momentum. This version packs many improvements compared to the original WaveTrend such as cleaner visuals, oversold/overbought signals and divergence detection Signal Buy when oversold signal appear (green dot below) or when a bullish divergence is detected (green dashed line) Sell when overbought signal appear (red dot above) or
FREE
