ATR Smart Levels
- Индикаторы
- Christian Alexander Foehl
- Версия: 1.0
ATR Smart Levels – Понимание, куда рынок может реально прийти
Многие трейдеры теряют деньги не из-за стратегии, а из-за неправильных точек входа: слишком рано, в середине диапазона или без расчёта вероятного движения. ATR Smart Levels решает эту проблему одним индикатором и тремя кнопками.
Индикатор автоматически строит три ATR-уровня целей (TP1, TP2, TP3) выше и ниже текущей цены. Это позволяет мгновенно понять, имеет ли вход смысл и достаточно ли потенциала движения.
Что делает ATR Smart Levels
- Вычисляет ATR на выбранном таймфрейме.
- Создаёт цели выше текущей цены.
- Создаёт цели ниже текущей цены.
- Показывает реальный потенциал волатильности.
- Помогает логично планировать вход, SL и TP.
Три простые кнопки
- DRAW – строит ATR-уровни в реальном времени.
- FREEZE – фиксирует уровни на графике.
- DELETE – удаляет все линии (работает после смены ТФ).
Для кого создан индикатор
- Новичков, которым нужны понятные зоны входа.
- Трейдеров среднего уровня, использующих волатильность.
- Price Action трейдеров.
- Скальперов и интрадей-трейдеров.
- Свинг-трейдеров.
Почему ATR-уровни работают
ATR измеряет реальную волатильность, поэтому уровни:
- объективны;
- математически точны;
- универсальны;
- идеальны для планирования.
Преимущества
- Автоматические ATR-уровни
- Верхние и нижние цели
- Чистый, минималистичный интерфейс
- Работает на всех рынках
- Улучшает качество входа и R:R
- DRAW / FREEZE / DELETE
Настройки
- ATR Period
- ATR Timeframe
- Multipliers TP1/TP2/TP3
- Цвета и стиль линий
- Отображение нижних уровней
Примечание
ATR Smart Levels — это не сигнал, а инструмент анализа. Используйте его вместе с вашей стратегией для максимальной эффективности.