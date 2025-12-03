ATR Smart Levels

ATR Smart Levels – Piyasanın gerçekten nereye gidebileceğini net şekilde gösterir

Birçok trader strateji yüzünden değil, yanlış giriş seviyeleri yüzünden kaybeder: çok erken giriş, aralığın ortası, düşük R:R. ATR Smart Levels bunu tek bir araçla çözer.

Gösterge, mevcut fiyatın üstünde ve altında 3 adet ATR hedef bölgesi (TP1, TP2, TP3) çizer.

Ne yapar?

  • Seçilen zaman diliminde ATR hesaplar.
  • Yukarı hedef bölgeler oluşturur.
  • Aşağı hedef bölgeler oluşturur.
  • Piyasanın gerçek hareket potansiyelini gösterir.
  • Giriş, SL, TP planlamasını kolaylaştırır.

Üç buton

  • DRAW – ATR seviyelerini canlı olarak oluşturur.
  • FREEZE – mevcut seviyeleri sabitler.
  • DELETE – tüm ATR çizgilerini siler (zaman dilimi değişiminden sonra da çalışır).

Kullanım alanları

  • Yeni başlayanlar
  • Orta seviye traderlar
  • Price action
  • Scalping & intraday
  • Swing trading

Neden işe yarar?

ATR, gerçek volatiliteyi ölçer:

  • nesnel
  • matematiksel olarak tutarlı
  • tüm piyasalara uygulanabilir
  • trade planlaması için ideal

Avantajlar

  • Otomatik ATR hedef bölgeleri
  • Yukarı ve aşağı seviyeler
  • Temiz ve minimal tasarım
  • Tüm varlıklarda çalışır
  • Giriş kalitesini artırır
  • DRAW / FREEZE / DELETE

Ayarlar

  • ATR periyodu
  • ATR zaman dilimi
  • TP1/TP2/TP3 çarpanları
  • Renk ve çizgi stili
  • Alt seviyeleri aç/kapat

Not

ATR Smart Levels bir sinyal göstergesi değildir, bir analiz aracıdır. Kendi stratejinizle birlikte kullanmanız önerilir.

