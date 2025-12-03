ATR Smart Levels
- Göstergeler
- Christian Alexander Foehl
- Sürüm: 1.0
ATR Smart Levels – Piyasanın gerçekten nereye gidebileceğini net şekilde gösterir
Birçok trader strateji yüzünden değil, yanlış giriş seviyeleri yüzünden kaybeder: çok erken giriş, aralığın ortası, düşük R:R. ATR Smart Levels bunu tek bir araçla çözer.
Gösterge, mevcut fiyatın üstünde ve altında 3 adet ATR hedef bölgesi (TP1, TP2, TP3) çizer.
Ne yapar?
- Seçilen zaman diliminde ATR hesaplar.
- Yukarı hedef bölgeler oluşturur.
- Aşağı hedef bölgeler oluşturur.
- Piyasanın gerçek hareket potansiyelini gösterir.
- Giriş, SL, TP planlamasını kolaylaştırır.
Üç buton
- DRAW – ATR seviyelerini canlı olarak oluşturur.
- FREEZE – mevcut seviyeleri sabitler.
- DELETE – tüm ATR çizgilerini siler (zaman dilimi değişiminden sonra da çalışır).
Kullanım alanları
- Yeni başlayanlar
- Orta seviye traderlar
- Price action
- Scalping & intraday
- Swing trading
Neden işe yarar?
ATR, gerçek volatiliteyi ölçer:
- nesnel
- matematiksel olarak tutarlı
- tüm piyasalara uygulanabilir
- trade planlaması için ideal
Avantajlar
- Otomatik ATR hedef bölgeleri
- Yukarı ve aşağı seviyeler
- Temiz ve minimal tasarım
- Tüm varlıklarda çalışır
- Giriş kalitesini artırır
- DRAW / FREEZE / DELETE
Ayarlar
- ATR periyodu
- ATR zaman dilimi
- TP1/TP2/TP3 çarpanları
- Renk ve çizgi stili
- Alt seviyeleri aç/kapat
Not
ATR Smart Levels bir sinyal göstergesi değildir, bir analiz aracıdır. Kendi stratejinizle birlikte kullanmanız önerilir.