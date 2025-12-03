ATR Smart Levels

ATR Smart Levels – Voir clairement où le marché peut réellement aller

Beaucoup de traders perdent non pas à cause de leur stratégie, mais à cause de mauvais niveaux d’entrée : trop tôt, au milieu de la zone, sans bon ratio R:R. ATR Smart Levels résout ce problème avec un seul indicateur et trois boutons.

L’indicateur trace automatiquement trois zones cibles basées sur l’ATR (TP1, TP2, TP3) au-dessus et au-dessous du prix actuel.

Fonctionnalités

  • Calcule l’ATR sur le timeframe choisi
  • Crée des objectifs haussiers
  • Crée des objectifs baissiers
  • Montre le potentiel réel de mouvement
  • Aide à planifier entrées, SL et TP

Trois boutons

  • DRAW – génère les niveaux ATR en temps réel
  • FREEZE – fige les niveaux affichés
  • DELETE – supprime toutes les lignes (fonctionne après changement de timeframe)

Pour qui ?

  • Débutants
  • Traders intermédiaires
  • Price action
  • Scalping & intraday
  • Swing trading

Pourquoi ça fonctionne

L’ATR mesure la vraie volatilité du marché :

  • objectivité
  • cohérence mathématique
  • applicable à tous les actifs
  • parfait pour la planification

Avantages

  • Zones ATR automatiques
  • Niveaux haussiers & baissiers
  • Design propre et minimaliste
  • Fonctionne sur tous les actifs
  • Améliore la qualité des entrées
  • DRAW / FREEZE / DELETE

Paramètres

  • Période ATR
  • Timeframe ATR
  • Multiplicateurs TP1/TP2/TP3
  • Couleurs & style
  • Activation des niveaux inférieurs

Note

ATR Smart Levels n’est pas un indicateur de signaux mais un outil d’analyse. À utiliser en combinaison avec votre stratégie.

