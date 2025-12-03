ATR Smart Levels – Voir clairement où le marché peut réellement aller

Beaucoup de traders perdent non pas à cause de leur stratégie, mais à cause de mauvais niveaux d’entrée : trop tôt, au milieu de la zone, sans bon ratio R:R. ATR Smart Levels résout ce problème avec un seul indicateur et trois boutons.

L’indicateur trace automatiquement trois zones cibles basées sur l’ATR (TP1, TP2, TP3) au-dessus et au-dessous du prix actuel.

Fonctionnalités

Calcule l’ATR sur le timeframe choisi

Crée des objectifs haussiers

Crée des objectifs baissiers

Montre le potentiel réel de mouvement

Aide à planifier entrées, SL et TP

Trois boutons

DRAW – génère les niveaux ATR en temps réel

– génère les niveaux ATR en temps réel FREEZE – fige les niveaux affichés

– fige les niveaux affichés DELETE – supprime toutes les lignes (fonctionne après changement de timeframe)

Pour qui ?

Débutants

Traders intermédiaires

Price action

Scalping & intraday

Swing trading

Pourquoi ça fonctionne

L’ATR mesure la vraie volatilité du marché :

objectivité

cohérence mathématique

applicable à tous les actifs

parfait pour la planification

Avantages

Zones ATR automatiques

Niveaux haussiers & baissiers

Design propre et minimaliste

Fonctionne sur tous les actifs

Améliore la qualité des entrées

DRAW / FREEZE / DELETE

Paramètres

Période ATR

Timeframe ATR

Multiplicateurs TP1/TP2/TP3

Couleurs & style

Activation des niveaux inférieurs

Note

ATR Smart Levels n’est pas un indicateur de signaux mais un outil d’analyse. À utiliser en combinaison avec votre stratégie.