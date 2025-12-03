ATR Smart Levels
- Indicateurs
- Christian Alexander Foehl
- Version: 1.0
ATR Smart Levels – Voir clairement où le marché peut réellement aller
Beaucoup de traders perdent non pas à cause de leur stratégie, mais à cause de mauvais niveaux d’entrée : trop tôt, au milieu de la zone, sans bon ratio R:R. ATR Smart Levels résout ce problème avec un seul indicateur et trois boutons.
L’indicateur trace automatiquement trois zones cibles basées sur l’ATR (TP1, TP2, TP3) au-dessus et au-dessous du prix actuel.
Fonctionnalités
- Calcule l’ATR sur le timeframe choisi
- Crée des objectifs haussiers
- Crée des objectifs baissiers
- Montre le potentiel réel de mouvement
- Aide à planifier entrées, SL et TP
Trois boutons
- DRAW – génère les niveaux ATR en temps réel
- FREEZE – fige les niveaux affichés
- DELETE – supprime toutes les lignes (fonctionne après changement de timeframe)
Pour qui ?
- Débutants
- Traders intermédiaires
- Price action
- Scalping & intraday
- Swing trading
Pourquoi ça fonctionne
L’ATR mesure la vraie volatilité du marché :
- objectivité
- cohérence mathématique
- applicable à tous les actifs
- parfait pour la planification
Avantages
- Zones ATR automatiques
- Niveaux haussiers & baissiers
- Design propre et minimaliste
- Fonctionne sur tous les actifs
- Améliore la qualité des entrées
- DRAW / FREEZE / DELETE
Paramètres
- Période ATR
- Timeframe ATR
- Multiplicateurs TP1/TP2/TP3
- Couleurs & style
- Activation des niveaux inférieurs
Note
ATR Smart Levels n’est pas un indicateur de signaux mais un outil d’analyse. À utiliser en combinaison avec votre stratégie.