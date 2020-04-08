FractalBreakoutLevels

Visão geral:

Este indicador traça níveis dinâmicos de preços com base na análise dos movimentos de preços. Combina dados históricos de preços para identificar níveis-chave que podem servir como referência para negociações.

Como funciona:

O indicador analisa a estrutura do mercado examinando a relação entre os dados de preços atuais e históricos. Desenha uma linha contínua que se adapta às condições mutáveis do mercado, servindo como um nível dinâmico de suporte/resistência.

Princípio de formação de níveis:

O indicador utiliza uma combinação de análise em várias barras consecutivas

Os níveis são formados sob relações de preços específicas

Na ausência de sinais claros, o indicador mantém o valor anterior, criando uma linha contínua

Especificações técnicas:

Funciona diretamente no gráfico de preços

Traça um nível contínuo (linha azul)

Não possui configurações externas, opera com dados de preços padrão

Não redesenha valores históricos

Aplicação:

O indicador pode ser usado para:

Identificar níveis potenciais de suporte/resistência

Detectar possíveis pontos de reversão de tendência

Definir níveis de stop-loss em relação ao nível traçado

Confirmar rompimentos e continuações de tendência

Características:

Funciona em todos os prazos temporais

Pode ser usado como ferramenta independente ou em combinação com outros indicadores

Fornece clareza visual da estrutura do mercado

Observação:

Testes em vários instrumentos e prazos temporais são recomendados para melhores resultados. O indicador é uma ferramenta analítica e deve ser usado como parte de uma estratégia de negociação abrangente.