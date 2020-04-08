FractalBreakoutLevels
Indicadores
Askar Koibagarov
Versão: 1.0
- Ativações: 9
Visão geral:
Este indicador traça níveis dinâmicos de preços com base na análise dos movimentos de preços. Combina dados históricos de preços para identificar níveis-chave que podem servir como referência para negociações.
Como funciona:
O indicador analisa a estrutura do mercado examinando a relação entre os dados de preços atuais e históricos. Desenha uma linha contínua que se adapta às condições mutáveis do mercado, servindo como um nível dinâmico de suporte/resistência.
Princípio de formação de níveis:
-
O indicador utiliza uma combinação de análise em várias barras consecutivas
-
Os níveis são formados sob relações de preços específicas
-
Na ausência de sinais claros, o indicador mantém o valor anterior, criando uma linha contínua
Especificações técnicas:
-
Funciona diretamente no gráfico de preços
-
Traça um nível contínuo (linha azul)
-
Não possui configurações externas, opera com dados de preços padrão
-
Não redesenha valores históricos
Aplicação:
O indicador pode ser usado para:
-
Identificar níveis potenciais de suporte/resistência
-
Detectar possíveis pontos de reversão de tendência
-
Definir níveis de stop-loss em relação ao nível traçado
-
Confirmar rompimentos e continuações de tendência
Características:
-
Funciona em todos os prazos temporais
-
Pode ser usado como ferramenta independente ou em combinação com outros indicadores
-
Fornece clareza visual da estrutura do mercado
Observação:
Testes em vários instrumentos e prazos temporais são recomendados para melhores resultados. O indicador é uma ferramenta analítica e deve ser usado como parte de uma estratégia de negociação abrangente.