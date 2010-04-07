FractalBreakoutLevels

개요:

이 지표는 가격 변동 분석을 기반으로 동적인 가격 수준을 표시합니다. 거래의 참고가 될 수 있는 주요 수준을 식별하기 위해 과거 가격 데이터를 결합합니다.

작동 원리:

이 지표는 현재 및 과거 가격 데이터 간의 관계를 분석하여 시장 구조를 조사합니다. 변화하는 시장 조건에 적응하는 연속선을 그리며, 동적 지지/저항 수준으로 작용합니다.

수준 형성 원리:

지표는 여러 연속 봉에 대한 분석을 결합하여 사용합니다

특정 가격 관계 하에서 수준이 형성됩니다

명확한 신호가 없을 경우, 지표는 이전 값을 유지하여 연속선을 생성합니다

기술적 사양:

가격 차트에서 직접 작동합니다

연속 수준(파란색 선)을 표시합니다

외부 설정이 없으며 표준 가격 데이터로 작동합니다

과거 값을 다시 그리지 않습니다

적용:

이 지표는 다음과 같은 목적으로 사용할 수 있습니다:

잠재적 지지/저항 수준 식별

가능한 추세 반전 지점 탐지

표시된 수준에 대한 손절매 수준 설정

돌파 및 추세 지속 확인

특징:

모든 시간축에서 작동합니다

독립적인 도구로 또는 다른 지표와 결합하여 사용할 수 있습니다

시장 구조의 시각적 명확성을 제공합니다

참고:

최상의 결과를 위해 다양한 거래품목과 시간축에서 테스트하는 것이 권장됩니다. 이 지표는 분석 도구이며 포괄적인 거래 전략의 일부로 사용되어야 합니다.