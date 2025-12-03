FractalBreakoutLevels

FractalBreakoutLevels

Aperçu :
Cet indicateur trace des niveaux de prix dynamiques basés sur l'analyse des mouvements de prix. Il combine des données de prix historiques pour identifier des niveaux clés pouvant servir de référence pour le trading.

Fonctionnement :
L'indicateur analyse la structure du marché en examinant la relation entre les données de prix actuelles et historiques. Il trace une ligne continue qui s'adapte aux conditions changeantes du marché, servant de niveau de support/résistance dynamique.

Principe de formation des niveaux :

  • L'indicateur utilise une combinaison d'analyses sur plusieurs bougies consécutives

  • Les niveaux se forment sous des relations de prix spécifiques

  • En l'absence de signaux clairs, l'indicateur conserve la valeur précédente, créant une ligne continue

Caractéristiques techniques :

  • Fonctionne directement sur le graphique des prix

  • Trace un niveau continu (ligne bleue)

  • Ne possède pas de paramètres externes, fonctionne avec des données de prix standard

  • Ne redessine pas les valeurs historiques

Application :
L'indicateur peut être utilisé pour :

  • Identifier des niveaux de support/résistance potentiels

  • Détecter des points d'inversion de tendance possibles

  • Définir des niveaux de stop-loss par rapport au niveau tracé

  • Confirmer des ruptures et des continuations de tendance

Caractéristiques :

  • Fonctionne sur tous les délais

  • Peut être utilisé comme outil autonome ou en combinaison avec d'autres indicateurs

  • Offre une clarté visuelle de la structure du marché

Note :
Des tests sur différents instruments et délais sont recommandés pour de meilleurs résultats. L'indicateur est un outil analytique et doit être utilisé dans le cadre d'une stratégie de trading complète.


Plus de l'auteur
Buy Sell Keyboard
Askar Koibagarov
Utilitaires
Buy Sell Keyboard   - Expert Advisor professionnel pour le trading par impulsion au clavier Trading au clavier à la vitesse de l'éclair. Contrôle total du marché par une simple touche. Assignez des raccourcis clavier pour exécuter instantanément les trades sans souris ni fenêtres de dialogue. Fonctionnalités principales : Algorithme d'impulsion pour des entrées précises Formule secrète des traders professionnels. L'algorithme identifie les moments d'impulsion marché lorsque le prix est prêt po
Volatility Exhaustion
Askar Koibagarov
Indicateurs
Indicateur Volatility Exhaustion Description pour les utilisateurs Volatility Exhaustion est un indicateur unique qui utilise une technologie spéciale d'analyse de la volatilité. Il identifie les moments critiques sur le marché lorsque l'activité actuelle atteint des niveaux extrêmes par rapport aux données historiques. Caractéristiques clés : Interprétation simple   : L'indicateur utilise un système de signal binaire Polyvalence   : Fonctionne sur toutes les unités de temps et instruments Eff
ParabolicSariTriX
Askar Koibagarov
Indicateurs
ParabolicSariTriX   est un indicateur hybride qui combine l'oscillateur de tendance TriX (triple moyenne mobile exponentielle) avec le système parabolique d'arrêt et de renversement (Parabolic SAR). L'indicateur s'affiche dans une fenêtre séparée et est conçu pour identifier les points d'entrée et de sortie sur la base de signaux d'inversion de tendance. Il fournit des signaux visuels clairs sous forme de points SAR, qui changent de position par rapport à la ligne TriX au fur et à mesure que la
WprMfiSar
Askar Koibagarov
Indicateurs
WPR+MFI Fusion avec Parabolic SAR Description : L'indicateur combine deux oscillateurs (Williams Percent Range et Money Flow Index) avec l'indicateur de tendance Parabolic SAR dans une seule fenêtre. Les valeurs WPR et MFI sont moyennées, et le Parabolic SAR est construit sur la base de la ligne résultante. Principe de fonctionnement : Ligne Avg(WPR,MFI)   - valeur moyenne entre le WPR (converti en plage 0-100) et le MFI Points Parabolic SAR   - construits sur les valeurs de la ligne Avg(WPR,MF
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis