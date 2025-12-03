FractalBreakoutLevels

Aperçu :

Cet indicateur trace des niveaux de prix dynamiques basés sur l'analyse des mouvements de prix. Il combine des données de prix historiques pour identifier des niveaux clés pouvant servir de référence pour le trading.

Fonctionnement :

L'indicateur analyse la structure du marché en examinant la relation entre les données de prix actuelles et historiques. Il trace une ligne continue qui s'adapte aux conditions changeantes du marché, servant de niveau de support/résistance dynamique.

Principe de formation des niveaux :

L'indicateur utilise une combinaison d'analyses sur plusieurs bougies consécutives

Les niveaux se forment sous des relations de prix spécifiques

En l'absence de signaux clairs, l'indicateur conserve la valeur précédente, créant une ligne continue

Caractéristiques techniques :

Fonctionne directement sur le graphique des prix

Trace un niveau continu (ligne bleue)

Ne possède pas de paramètres externes, fonctionne avec des données de prix standard

Ne redessine pas les valeurs historiques

Application :

L'indicateur peut être utilisé pour :

Identifier des niveaux de support/résistance potentiels

Détecter des points d'inversion de tendance possibles

Définir des niveaux de stop-loss par rapport au niveau tracé

Confirmer des ruptures et des continuations de tendance

Caractéristiques :

Fonctionne sur tous les délais

Peut être utilisé comme outil autonome ou en combinaison avec d'autres indicateurs

Offre une clarté visuelle de la structure du marché

Note :

Des tests sur différents instruments et délais sont recommandés pour de meilleurs résultats. L'indicateur est un outil analytique et doit être utilisé dans le cadre d'une stratégie de trading complète.