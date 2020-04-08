FractalBreakoutLevels
- 指标
- Askar Koibagarov
- 版本: 1.0
- 激活: 9
FractalBreakoutLevels（分形突破水平指标）
概述：
该指标基于价格走势分析构建动态水平线。它结合历史价格数据来识别关键价位，为交易决策提供参考。
工作原理：
指标通过分析当前价格数据与历史价格数据之间的关系来识别重要的市场结构水平。它绘制一条连续变化的线条，能够适应不断变化的市场条件，起到动态支撑/阻力的作用。
水平形成原理：
-
指标结合多个连续K线进行分析
-
在特定价格关系条件下形成新水平
-
当缺乏明确信号时，指标维持先前数值，形成连续线条
技术特性：
-
直接在价格图表上显示
-
绘制单条连续水平线（蓝色）
-
无外部参数设置，基于标准价格数据运行
-
不重绘历史数值
应用场景：
该指标可用于：
-
识别潜在支撑/阻力位
-
发现可能的趋势反转点
-
相对于所绘水平设置止损位
-
确认突破信号和趋势延续
特点：
-
适用于所有时间周期
-
可作为独立工具或与其他指标结合使用
-
提供市场结构的直观可视化
注意事项：
建议在不同交易品种和时间周期上进行测试以获得最佳效果。本指标为分析工具，应在完整的交易策略框架内使用。