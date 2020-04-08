FractalBreakoutLevels
- Индикаторы
- Askar Koibagarov
- Версия: 1.0
- Активации: 9
FractalBreakoutLevels — индикатор динамических уровней, построенных на основе анализа ценовых движений. Индикатор использует комбинацию исторических ценовых данных для определения ключевых уровней, которые могут служить ориентирами при торговле.
Общее описание работы:
Индикатор анализирует структуру рынка, выявляя значимые ценовые уровни на основе соотношения текущих и исторических ценовых данных. Он строит непрерывную линию, которая адаптируется к изменяющимся рыночным условиям, выполняя функцию динамической поддержки/сопротивления.
Принцип формирования уровней:
-
Индикатор использует комбинацию анализа нескольких последовательных баров
-
Уровни формируются при определенных ценовых соотношениях
-
При отсутствии четких сигналов индикатор сохраняет предыдущее значение, создавая непрерывную линию
Технические характеристики:
-
Работает непосредственно на графике цен
-
Строит один непрерывный уровень (синяя линия)
-
Не имеет внешних настроек, работает на стандартных ценовых данных
-
Не перерисовывает исторические значения
Применение:
Индикатор может использоваться для:
-
Определения потенциальных уровней поддержки/сопротивления
-
Выявления точек возможного разворота тренда
-
Установки стоп-лоссов относительно построенного уровня
-
Подтверждения пробоев и продолжения трендов
Особенности:
-
Индикатор работает на всех таймфреймах
-
Может использоваться как самостоятельный инструмент или в комбинации с другими индикаторами
-
Обеспечивает визуальную наглядность рыночной структуры
Примечание:
Для достижения наилучших результатов рекомендуется тестирование на различных инструментах и таймфреймах. Индикатор является аналитическим инструментом и должен использоваться в составе комплексной торговой стратегии.