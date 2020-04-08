FractalBreakoutLevels

FractalBreakoutLevels — индикатор динамических уровней, построенных на основе анализа ценовых движений. Индикатор использует комбинацию исторических ценовых данных для определения ключевых уровней, которые могут служить ориентирами при торговле.

Общее описание работы:

Индикатор анализирует структуру рынка, выявляя значимые ценовые уровни на основе соотношения текущих и исторических ценовых данных. Он строит непрерывную линию, которая адаптируется к изменяющимся рыночным условиям, выполняя функцию динамической поддержки/сопротивления.

Принцип формирования уровней:

  • Индикатор использует комбинацию анализа нескольких последовательных баров

  • Уровни формируются при определенных ценовых соотношениях

  • При отсутствии четких сигналов индикатор сохраняет предыдущее значение, создавая непрерывную линию

Технические характеристики:

  • Работает непосредственно на графике цен

  • Строит один непрерывный уровень (синяя линия)

  • Не имеет внешних настроек, работает на стандартных ценовых данных

  • Не перерисовывает исторические значения

Применение:

Индикатор может использоваться для:

  • Определения потенциальных уровней поддержки/сопротивления

  • Выявления точек возможного разворота тренда

  • Установки стоп-лоссов относительно построенного уровня

  • Подтверждения пробоев и продолжения трендов

Особенности:

  • Индикатор работает на всех таймфреймах

  • Может использоваться как самостоятельный инструмент или в комбинации с другими индикаторами

  • Обеспечивает визуальную наглядность рыночной структуры

Примечание:

Для достижения наилучших результатов рекомендуется тестирование на различных инструментах и таймфреймах. Индикатор является аналитическим инструментом и должен использоваться в составе комплексной торговой стратегии.


