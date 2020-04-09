Trade Risk Manager Pro

Trade Risk Manager Pro (Trade Control Assistant Pro) - Benutzerhandbuch

1. Produktübersicht & Hauptmerkmale

Trade Risk Manager Pro ist ein Risikomanagement-Panel für institutionelle Kunden, das für die MetaTrader 5 (MT5) Plattform entwickelt wurde. Seine Kernphilosophie ist die Entkopplung von "Trade Execution" und "Risk Control". Durch die Durchsetzung harter Beschränkungen hilft es Händlern, psychologische Schwächen zu überwinden (wie z.B. das Halten von Verlustgeschäften, übermäßiges Leveraging oder Rachegeschäfte) und bietet gleichzeitig eine moderne, nahtlose Benutzererfahrung.

A. Globale Risikoübernahme (Globale Kontrolle)

  • Universelles Management: Unabhängig davon, ob Sie Aufträge manuell über das Mobiltelefon erteilen, das MT5 One-Click-Trading-Panel verwenden oder andere EAs ausführen, kann RiskManagerPro alle Aufträge für das aktuelle Symbol verwalten.

  • Durchsetzung: Einmal aktiviert, scannt der EA kontinuierlich offene Positionen. Jede Order ohne Stop Loss (SL) oder mit Parametern, die gegen Ihre Regeln verstoßen, wird sofort korrigiert.

B. Smart Single Trade Risiko

  • Harter SL/TP (Server-seitig): Unmittelbar nachdem eine Order erkannt wurde, berechnet und ändert der EA den SL und TP der Order auf dem Server des Brokers. Ihr Risiko ist gedeckelt, selbst wenn Ihre Internetverbindung unterbrochen wird oder MT5 abstürzt.

  • Zwei Berechnungsmodi ($ / %):

    • Absoluter Modus ($): Sie riskieren einen festen Betrag pro Handel (z.B. Max loss $50).

    • Prozentualer Modus (%): Risiko eines Prozentsatzes des Kontokapitals (z. B. maximaler Verlust 2 % des Kapitals).

  • Erweiterter Trailing Stop: Verfügt über eine professionelle zweistufige Logik: Aktivierungsschwelle + Trailing-Distanz, so dass Gewinne laufen können und gleichzeitig Gewinne gesichert werden.

C. Account Circuit Breaker (Sperrmechanismus)

  • Perioden-Limits: Definieren Sie den maximal zulässigen Verlust für den Tag oder die Woche.

  • Harter Lockdown: Wenn die Verlustgrenze überschritten wird, geht der EA in den "Lockdown-Modus" über:

    1. Schließt sofort alle offenen Positionen.

    2. Löscht alle schwebenden Aufträge.

    3. Blockiert neue Trades: Jeder neue Auftrag, der während der Lockdown-Periode eröffnet wird, wird sofort geschlossen (Millisekunden-Reaktion).

D. Portfolio-Verwaltung

  • Aktienschutz: Legen Sie ein "Total Floating Loss"-Limit fest (z.B. -$200), um das Konto zu glätten, wenn das Risiko zu hoch wird.

  • Gewinnmitnahme: Legen Sie ein "Total Floating Profit"-Ziel fest (z. B. +$500), um die Gesamtgewinne des Portfolios zu sichern.

  • Zeitlimit: Definieren Sie eine maximale Haltedauer (z. B. 60 Minuten). Länger gehaltene Orders werden automatisch geschlossen, um zu verhindern, dass "Scalps zu Investitionen werden".

  • Exposure-Limit: Begrenzen Sie die maximale Gesamtzahl der Lots für die Kauf- oder Verkaufsseite, um ein übermäßiges Leveraging in eine Richtung zu verhindern.

E. Moderne Benutzeroberfläche und Interaktion

  • Hot-Apply: Wenn Sie einen Parameter im Panel ändern und die Eingabetaste drücken, wird der SL/TP für alle bestehenden Aufträge sofort neu berechnet und aktualisiert.

  • Sofortiger Wechsel der Einheit: Schalten Sie mit einem einzigen Klick zwischen den Modi Wert ($) und Prozent (%) um. Bestehende Aufträge werden sofort aktualisiert, um die neue Logik widerzuspiegeln.

  • Zweisprachig: Native Unterstützung für Englisch und Chinesisch.

2. Betriebsmechanismus

Wenn Sie die interne Logik verstehen, können Sie das Tool effektiv nutzen.

1. Scanning & Übernahme-Engine

Der EA arbeitet mit einer Mischung aus OnTick (Preisaktualisierungen) und OnTimer (1-Sekunden-Intervalle).

  • Global Control = True: Der EA durchläuft alle Live-Orders für das Chart-Symbol.

  • Korrektur-Logik: Wenn eine neue Order mit SL = 0 gefunden wird (z. B. per Telefon), berechnet der EA den korrekten Preis auf der Grundlage Ihres SL-Parameters (Betrag oder %) und sendet sofort eine OrderModify-Anfrage an den Server.

2. "Hot-Apply"-Logik

Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs, die Einstellungen nur auf neue Aufträge anwenden, ist RiskManagerPro dynamisch.

  • Aktion: Sie ändern Single SL von $50 auf $20 und drücken Enter.

  • Reaktion: Der EA stößt ApplyRiskToExistingPositions() an. Er berechnet den SL-Preis für jeden offenen Handel auf der Grundlage des neuen Risikos von 20 $ neu und aktualisiert sie sofort auf dem Server.

3. Trailing-Stop-Algorithmus

Die Trailing-Logik ist präzise und streng nicht rückwirkend (Ratchet-Mechanismus).

  • Auslöser (Trailing-Start): Die Funktion bleibt so lange inaktiv, bis der gleitende Gewinn des Auftrags diesen Wert überschreitet.

  • Abstand (Trailing Dist): Sobald die Funktion ausgelöst wurde, bewegt sich der SL zum aktuellen Preis minus Abstand.

    • Kauf-Aufträge: SL bewegt sich nur nach oben.

    • Verkaufs-Aufträge: SL bewegt sich nur nach unten.

4. Circuit Breaker Status

Der EA berechnet den realisierten P/L (Heute) + Floating P/L.

  • Wenn Total Loss > Day Max Loss: RiskLockdown wird wahr.

  • Effekt: Das Dashboard wird zu einem "Gatekeeper", der aktiv alles schließt, was sich zu öffnen versucht, bis die Serverzeit zurückgesetzt wird (neuer Tag) oder der Benutzer das Limit manuell erhöht.

3. Parameter-Leitfaden

Nachfolgend finden Sie eine Erläuterung aller Parameter, die auf der Registerkarte "Eingaben" oder im Panel verfügbar sind.

=== Grundeinstellungen ===

Parameter Beschreibung Empfehlung
Sprache Sprache der Benutzeroberfläche umschalten (Chinesisch / Englisch). Benutzerpräferenz
Risiko-Einheit Standard-Berechnungsmodus. Absolut ($) oder Prozent (%). Absolut (für Anfänger)
Globale Kontrolle

True: Verwaltet ALLE Aufträge für dieses Symbol.


Falsch: Verwaltet nur Aufträge mit passender Magic Number.

 Wahr (sehr empfehlenswert)
Magische Nummer ID zur Identifizierung der von diesem EA eröffneten Orders. Beliebige Ganzzahl
Bg Farbe / Schriftgröße Erscheinungsbild des Panels anpassen. Standard

=== 1. Einzelhandelsrisiko ===

Steuert die Logik für einzelne Aufträge. Die Eingabe 1 im %-Modus bedeutet 1% des Eigenkapitals.

Parameter Beschreibung
Einzelner SL Stop Loss. Zum Deaktivieren auf 0 setzen. Wenn auf 50 ($) gesetzt, berechnet der EA den Preis, bei dem der Verlust 50 $ beträgt und setzt den Hard SL.
Einzelner TP Gewinnmitnahme. Zum Deaktivieren auf 0 setzen. Funktioniert genauso wie SL.
Nachlaufender Start Aktivierungsschwellenwert. Das Trailing beginnt erst, wenn der gleitende Gewinn über diesem Wert liegt.
Trailing-Abstand Nachlaufender Abstand. Der Abstand, den der SL nach seiner Aktivierung hinter dem aktuellen Kurs hält.

Beispiel: Start = 100, Abstand = 30.

Wenn der Gewinn 100 $ erreicht, bewegt sich der SL, um den Gewinn von 70 $ zu sichern (100 - 30). Bewegt sich der Preis um +$10, bewegt sich der SL um +$10.

=== 2. Gesamtpositionsrisiko ===

Steuert das Gesamtrisiko aller offenen Positionen für das aktuelle Symbol.

Parameter Beschreibung
Gesamter Float-Verlust Maximaler schwebender Verlust. Wenn der gesamte schwebende P/L unter diesen Wert fällt (z.B. -$200), wird Alles schließen ausgelöst.
Float-Gesamtgewinn Ziel-Gewinn. Wenn der gesamte Float P/L diesen Wert erreicht (z.B. +$500), wird "Close All" ausgelöst.
Max Lots One Way Netto-Exposure-Limit. Begrenzt das Gesamtkauf- oder Gesamtverkaufsvolumen. Verhindert das Hinzufügen zu vieler Positionen in einer Richtung.

=== 3. Periodenlimits (Circuit Breaker) ===

Das ultimative Sicherheitsnetz für Ihr Konto.

Parameter Beschreibung
Tag Max Verlust Täglicher Stop Loss. Summe aus (heutiger realisierter Verlust + aktueller schwebender Verlust). Ein Überschreiten dieses Wertes löst eine Sperre aus.
Max. Wochenverlust Wöchentlicher Stop-Loss. Gleiche Logik, berechnet vom Wochenbeginn an.
Max Hold Mins Zeitlimit. Maximale Dauer (in Minuten), die ein Handel offen bleiben darf. Eine Überschreitung löst die Schließung aus.

4. Arbeitsablauf

  1. Installation: Ziehen Sie den EA auf den Chart. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading" im MT5 aktiviert ist.

  2. Auswahl des Modus:

    • Achten Sie auf die Schaltfläche am oberen Rand des Panels: "Modus: Wert $" oder "Modus: Prozentsatz %".

    • Klicken Sie zum Umschalten. Die Logik für alle bestehenden Abschlüsse wird sofort aktualisiert.

  3. Anpassen von Parametern:

    • Klicken Sie auf ein beliebiges Eingabefeld im Panel (z.B. StopLoss von 0 auf 50 ändern).

    • KRITISCH: Drücken Sie ENTER zur Bestätigung.

    • Der EA wird den neuen Wert sofort verarbeiten und die Aufträge aktualisieren.

  4. Handeln:

    • Platzieren Sie Trades mit der von Ihnen bevorzugten Methode (One-click, Mobile, etc.).

    • Beobachten Sie, wie der EA innerhalb von Millisekunden automatisch SL/TP anwendet.

  5. Notfall-Kontrollen:

    • Alle schließen (rote Taste): Schließt sofort alle Positionen und löscht ausstehende Aufträge.

    • Close Win (Grüne Schaltfläche): Schließt sofort nur profitable Positionen.

5. FAQ

  • F: Warum ändert sich mein SL zurück, nachdem ich ihn manuell auf dem Chart verschoben habe?

    • A: Sie haben Global Control aktiviert und einen Wert in Single SL . Der EA erzwingt Ihre Regel. Um SL manuell zu verwalten, setzen Sie Single SL im Panel auf 0.

  • F: Warum kann ich keinen neuen Handel eröffnen? Er wird sofort geschlossen.

    • A: Wahrscheinlich haben Sie Ihr Tageslimit für den maximalen Verlust, das Wochenlimit für den maximalen Verlust oder das Limit für die maximale Anzahl von Losen in einer Richtung erreicht. Prüfen Sie die "Daily P/L" oder "Weekly P/L" auf dem Monitor; wenn sie rot ist und Ihr Limit überschreitet, befindet sich der EA im Lockdown-Modus.

  • F: Was bedeutet "Trailing Start"?

    • A: Dies ist der Mindestgewinn, der erforderlich ist, um den Trailing-Stop zu starten. Wenn Sie den Wert auf 50 $ setzen, wird der Trailing-Stop erst aktiviert, wenn der Handel mindestens 50 $ Gewinn aufweist.


