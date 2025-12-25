BinanceData

Nach dem Herunterladen dieses Serviceprogramms wird es als Service-Support-Programm für Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel verwendet.

Dom BookHeatMAP Lightning Trading PanelDownload-Link：https://www.mql5.com/zh/market/product/159414?source=Site+Market+MT5+Search+Rating006%3aDom+BookHeatMAP+Lightning+Trading+Panel


Ziehen Sie die heruntergeladene Datei zunächst per Drag & Drop in den entsprechenden Service-Ordner (`MQL5 Services`) im MT5-Datenverzeichnis und bestätigen Sie, dass die Datei erfolgreich platziert wurde. Anschließend führen Sie den Startup-Service per Doppelklick aus. Das System lädt automatisch die relevanten Komponenten und initialisiert die Service-Umgebung.

Der genaue Ort des Vorgangs ist im Screenshot dargestellt: Nach Abschluss des Startvorgangs, wie im Screenshot gezeigt, wird die Hauptschnittstelle von Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel normal angezeigt. Zu diesem Zeitpunkt können Sie alle Funktionen aktivieren und den effizienten und reibungslosen DOM Blitzhandelsservice nutzen, einschließlich der wichtigsten Funktionen wie Echtzeit-Tiefenkarte, Heatmap-Überwachung und schnelle Orderausführung.
Bitte beachten Sie, dass zur Gewährleistung eines stabilen Betriebs des Handelssystems sichergestellt werden muss, dass die im Serviceprogramm eingestellten Handelspaare, die auf der MT5-Plattform ausgewählten Handelspaare und die in der Parameterkonfiguration des Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel ausgewählten Handelspaare vollständig übereinstimmen. Bei Inkonsistenzen kann es zu Fehlern beim Marktdaten-Push, abnormaler Orderausführung oder Abweichungen bei der Asset-Berechnung kommen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie dies vor jedem Start überprüfen.
Empfohlene Produkte
Ajuste BRA50
Claudio Rodrigues Alexandre
4.4 (5)
Bibliotheken
Dieses Skript markiert den Anpassungspunkt des brasilianischen Mini-Index (WIN) Futures-Kontrakts auf dem Active Trades BRA50 Chart, ***BITTE BEACHTEN damit dieses Skript funktioniert, müssen Sie die BMF Bovespa URL in Meta Trader autorisieren. SCHRITT FÜR SCHRITT: MetaTrader 5 -> Tools -> Optionen -> Expert Adivisors * Aktivieren Sie die Option "Listen Sie im Feld darunter die URLs auf, die Sie für die WebRequest-Funktion zulassen möchten". und fügen Sie in das Feld darunter die URL ein: https
FREE
Nice Gold Trading NO1
Jie Tang
Bibliotheken
*****Der Haupthandel ist XAUUSD. Bei Tests wird empfohlen, sich an XAUUSD anzupassen. Andere Handelsziele können keine Rentabilität garantieren******* Wenn Sie testen möchten, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht (ich antworte, sobald ich sie sehe). Um die Arbeitsergebnisse zu schützen, müssen bestimmte Parameter eingegeben werden. Die Standardparameter des Systems können nicht den Effekt erzielen, der im Screenshot Pullback gezeigt wird! Wenn Sie testen möchten, hinterlassen Sie bitte eine
K Trade Lib Pro 5
Kaijun Wang
Bibliotheken
MT4/5 universal trading library ( ein gemeinsamer Code 4 und 5 ) #ifdef __MQL5__      #define KOD_TICKET ulong      #define KOD_MAGIC   long #else        #define KOD_TICKET long      #define KOD_MAGIC   int #endif class ODLIST; #import "K Trade Lib Pro 5.ex5"       //Fangen Sie gut an, führen Sie die erste Zeile aus, um die    void StartGood() ;    //Einfache Abrechnung    long OrderOpen( int type, double volume, int magic, string symbol= "" , string comment= "" , double opprice= 0 , double sl=
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Zazen EA MT5
Christian Koehler
Experten
Willkommen zur Revolution des Tradings! Wir sind ein Team aus Trading-Experten mit mehrjähriger Erfahrung, das seine Expertise in die Entwicklung von Zazen EA einfließen ließ. Zazen EA kann auch mit PropTrading Firmen (zum Beispiel FTMO) genutzt werden. Die EA verfügt über viele Funktionen (zum Beispiel Drawdown Limit), welche speziell im Bereich PropTrading benötigt werden. Der Name "Zazen" ist kein Zufall. Er leitet sich von der buddhistischen Meditationspraxis ab, die Ruhe, Gelassenheit und K
Pionex Crypto API EA Connector for MT5
Rajesh Kumar Nait
Bibliotheken
Pionex API EA Connector für MT5 – Nahtlose MT5-Integration Übersicht Der Pionex API EA Connector für MT5 ermöglicht eine nahtlose Integration zwischen MetaTrader 5 (MT5) und der Pionex API . Mit diesem leistungsstarken Tool können Händler direkt von MT5 aus Trades ausführen und verwalten, Kontostände abrufen und die Orderhistorie nachverfolgen. Hauptfunktionen Kontoverwaltung & Guthaben Get_Balance(); – Ruft das aktuelle Kontoguthaben bei Pionex ab. Orderausführung & -verwaltung orderLimit
MT5 Logging API
COSTEL VLAD
Bibliotheken
Diese einfache Logging-Bibliothek wurde entwickelt, um klare und kontextbezogene Log-Ausgaben mit minimalem Aufwand bereitzustellen. Sie stellt fünf Methoden zur Verfügung: LogErrorMessage (Meldung) LogWarnMessage (Meldung) LogInfoMessage (Meldung) LogDebugMessage (Meldung) LogTraceMessage (Meldung) Jede Methode gibt die angegebene Meldung nur dann auf der Konsole aus, wenn der Schweregrad den durch eine globale Variable logLevel festgelegten Schwellenwert erreicht oder überschreitet. Das bedeut
FREE
Market book tester
Aliaksandr Hryshyn
1 (1)
Bibliotheken
Verwendung von Daten aus dem Orderbuch im Strategietester Hauptmerkmale : Gleichzeitige Verwendung von mehreren Symbolen, bis zu 7 Stück DOM-Visualisierung Bei der Visualisierung von Orderbüchern ist eine Echtzeitsimulation sowie eine Beschleunigung oder Verlangsamung möglich Arbeiten mit der Bibliothek : Dieses Produkt erfordert auch ein Dienstprogramm zum Speichern von Daten: https: //www.mql5.com/en/market/product/71642 Dienstprogramm zur Geschwindigkeitssteuerung: https: //www.mql5.com/en/m
FREE
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit g
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Experten
OverSeer:Ihr durchdachter Handelsverbündeter OverSeer ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein sorgfältig ausgearbeiteter Begleiter für Händler, die sich mit einem stetigen, konservativen Ansatz in der komplexen Welt des Indexhandels zurechtfinden wollen. OverSeer wurde in jahrelanger Experimentier- und Lernarbeit entwickelt und hilft Ihnen dabei, sich an den globalen Märkten zu engagieren, während Sie Ihre Strategien auf dem Boden der Tatsachen halten. Warum OverSeer wäh
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
Native Websocket
Racheal Samson
5 (6)
Bibliotheken
Eine einfach zu verwendende, schnelle, asynchrone WebSocket-Bibliothek für MQL5. Sie unterstützt: ws:// und wss:// (sicherer "TLS" WebSocket) Text- und Binärdaten Sie behandelt: fragmentierte Nachrichten automatisch (Übertragung großer Datenmengen) Ping-Pong-Frames automatisch (keep-alive handshake) Vorteile: Keine DLL erforderlich. Keine OpenSSL-Installation erforderlich. Bis zu 128 Web-Socket-Verbindungen von einem einzigen Programm aus. Verschiedene Log Levels zur Fehlerverfolgung Kann mit MQ
CloseAllOrders at once
Lamont Simone Reynecke
Bibliotheken
Einfaches Programm, das ich erstellt habe, um alle Ihre Aufträge sofort zu schließen, wenn Sie damit beschäftigt sind, den Markt zu skalieren, oder wenn Sie Nachrichtentage vermeiden wollen, aber immer noch eine Menge Aufträge und ausstehende Aufträge offen haben und sie nicht rechtzeitig schließen können. Mit diesem Skript werden alle Ihre Probleme gelöst. Einfaches Ziehen und Ablegen und das Skript tut automatisch seine Sache, schnell und einfach auch ein sehr gutes Werkzeug, um beim Skalie
FREE
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Experten
Aureus Trader ist ein automatisierter Scalping-Roboter für MetaTrader 5, der für den aktiven Handel mit liquiden Devisen- und Krypto-Paaren mit strenger Risikokontrolle und geringer Latenzzeit entwickelt wurde. Was Aureus Trader macht Aureus Trader konzentriert sich auf kurzfristige Kursbewegungen und eröffnet und schließt Trades häufig während Sitzungen mit hoher Liquidität. Der Algorithmus verwendet technische Filter, um abnormale Spreads und Perioden mit geringer Volatilität zu vermeiden, un
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experten
Ilan für MetaTrader 5 Durch die Verwendung der virtuellen Trades wird der Handel in beide Richtungen (Kauf und Verkauf) gleichzeitig möglich. Dies ermöglicht es den Benutzern, die beliebte Strategie für die Nettobuchhaltung von Positionen, die von MetaTrader 5 angewendet wird, anzupassen. Einstellungen des Expert Advisors Die Einrichtung des Expert Advisors ist einfach. Dennoch stehen alle wichtigen Einstellungen der Strategie zur Anpassung zur Verfügung. Verfügbare Werkzeuge: Eindeutige MagicN
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Experten
Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power mit adaptivem Risiko Handeln Sie bis zu 35 Devisenpaare gleichzeitig mit intelligenter Strategieauswahl, flexiblen Risikoprofilen und dynamischer Drawdown-Kontrolle. Handbuch: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Neueste Setfiles :https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Gemeinschaft: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Videobeiträge: https: //www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions Mei
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
K Trade Lib5
Kaijun Wang
2 (1)
Bibliotheken
MT4/5 universal trading library ( ein Code universal 4 und 5 ) #import "K Trade Lib5.ex5"    //Einfache Abrechnung    long OrderOpen( int type, double volume, int magic, string symbol= "" , string comment= "" , double opprice= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 , int expiration= 0 , bool slsetmode= false , bool tpsetmode= false );    //Komplexe Rechnungsstellung    void SetMagic( int magic, int magic_plus= 0 ); void SetLotsAddMode(int mode=0,double lotsadd=0);    long OrderOpenAdvance( int mode, in
FREE
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Experten
REALER BACKTEST / LANGFRISTIGE PROFITABILITÄT ComplexEuro Edge PRO ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, ein sorgfältig entwickeltes EURUSD-Handelssystem, das darauf spezialisiert ist, hochpräzise Trades auszuführen, indem es eine einzigartige Reihe von strengen Bedingungen und technischen Kriterien anwendet. Mindesteinlage : $100 Zeitrahmen : M1 Paar: EURUSD VPS wird empfohlen Auto Close am Wochenende ( wenn in DD lassen Sie es sein und vertrauen Sie den Prozess ) Signal : https://www.mql5
Golden AI Magic Sphere
Jian Jie
Experten
Golden AI Magic Sphere - Die ultimative Goldhandelsstrategie Nach vier Jahren umfangreicher Backtests und Optimierungen hat die Golden AI Magic Sphere-Strategie eine beispiellose Performance auf dem Goldmarkt gezeigt. Dieses bahnbrechende Handelssystem kombiniert modernste KI-Technologie mit Marktkenntnissen auf Expertenebene, um eine wirklich einzigartige und leistungsstarke Lösung für den automatisierten Goldhandel zu schaffen. Ob bei volatilen Preisschwankungen oder bei der Erkennung von Ausb
Prop Firm Mastery MT5
KO PARTNERS LTD
Experten
Der Prop Firm Mastery EA ist ein hochmoderner, risikoarmer Expert Advisor für den Multi-Symbol-Handel mit fortschrittlichen Korrelationsfiltern zur Erhöhung der Handelsgenauigkeit. Im Gegensatz zu traditionellen EAs, die blind handeln, stellt dieser EA nur die stärksten Kauf- und Verkaufs-Setups sicher , indem er die Korrelationsstärke zwischen den von Ihnen gewählten Handelspaaren analysiert. Dieser hochmoderne EA kombiniert die Ausführung schwebender Aufträge mit einer Reihe leistungsstarker F
Trade Hub MT5
Oleksii Romanov
Utilitys
Trade Hub Expert Advisor (EA) - Beschreibung Trade Hub ist ein zentralisierter Expert Advisor für Risiko- und Handelsmanagement , der entwickelt wurde, um eine strenge Kontrolle über den rasterbasierten Handel über mehrere Charts und Symbole hinweg durchzusetzen. Seine Hauptfunktion ist der Kapitalschutz und eine disziplinierte Handelsausführung , die durch die folgenden Hauptbeschränkungen erreicht wird: Global Grid Limiting - Begrenzt die Gesamtzahl der aktiven Grids über alle Charts , auf d
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experten
Die Strategie des EA basiert auf dem Swing-Trading , mit Einstiegen nach scharfen Impulsen, die vom iPump-Indikator berechnet werden. Wie bereits erwähnt, hat der EA die Möglichkeit, manuelle Trades mit automatischer Unterstützung zu eröffnen. - für einen Abwärtstrend ↓ gehen wir nach einem korrigierenden Anstieg des Preises in einen Trade ein, der Vermögenswert gelangt in die überkaufte Zone, wir verkaufen entlang des Trends. - Bei einem Aufwärtstrend ↑ gehen wir nach einem korrigierenden Kurs
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experten
Der EA identifiziert Divergenzen in zwei korrelierten Währungspaaren und handelt in die Richtung, in der sie wieder konvergieren. Arbeits-Zeitrahmen: M30 Eingabeparameter MagicNumber - Identifikationsnummer für den EA. OrdersComment - Kommentar zur Order, automatisch, wenn ein leerer Wert eingegeben wird. Lots - Losgröße. DepoPer001Lot - automatische Lotberechnung (Angabe des Saldos pro 0,01 Lot) (wenn 0, wird der Wert aus dem Parameter 'Lots' verwendet). TimeFrame - Arbeits-Zeitrahmen. Symbol
Turtle BTC Trend H4 Pro
Xin Yue
Experten
EINFÜHRUNGSANGEBOT: $99 (Der Preis steigt nach den ersten 10 Verkäufen auf $199) Turtle Six Pattern Pro: Die Evolution der Trendfolge für Bitcoin Dieser Expert Advisor (EA) ist keine einfache Kopie der klassischen Turtle-Trading-Regeln. Es handelt sich um eine komplette Neuentwicklung, die speziell für die hohe Volatilität von Bitcoin (BTCUSD) optimiert wurde. Wir kombinieren den klassischen Donchian-Channel-Ausbruch mit einem proprietären Marktstruktur-Filter (Six-Pattern) . Ziel ist es, das
Order and Risk Management MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Dienstprogramm für automatisches Auftrags- und Risikomanagement. Ermöglicht es Ihnen, das Maximum aus den Gewinnen herauszuholen und Ihre Verluste zu begrenzen. Erstellt von einem praktizierenden Trader für Trader. Das Dienstprogramm ist einfach zu bedienen und funktioniert mit allen Marktaufträgen, die manuell von einem Händler oder mit Hilfe von Beratern eröffnet wurden. Kann Trades nach magischer Zahl filtern. Das Dienstprogramm kann mit einer beliebigen Anzahl von Aufträgen gleichzeitig arb
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Binance EA Connection Library
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Bibliotheken
Diese Bibliothek ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Trades mit jedem Ihrer EAs und lässt sich sehr einfach in jeden EA integrieren, was Sie selbst mit dem in der Beschreibung erwähnten Skriptcode und auch Demo-Beispielen auf einem Video tun können, das den gesamten Prozess zeigt. - Platzieren Sie Limit-, SL-Limit- und Take-Profit-Limit-Orders - Platzieren Sie Market-, SL-Market- und TP-Market-Bestellungen - Limit-Order ändern - Bestellung stornieren - Abfrageaufträge - Hebelwirkung und Ma
WalkForwardOptimizer MT5
Stanislav Korotky
3.78 (9)
Bibliotheken
Die WalkForwardOptimizer-Bibliothek ermöglicht Ihnen die Durchführung von Rolling- und Cluster-Walk-Forward-Optimierung von Expert Advisors (EA) in MetaTrader 5. Um die Bibliothek zu verwenden, fügen Sie die Header-Datei WalkForwardOptimizer.mqh in Ihren EA-Quellcode ein und fügen Sie die bereitgestellten Funktionen nach Bedarf hinzu. Sobald die Bibliothek in den EA eingebettet ist, können Sie die Optimierung gemäß der im Benutzerhandbuch beschriebenen Vorgehensweise starten. Wenn die Optimierun
MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT5
Vasiliy Sokolov
4 (4)
Bibliotheken
MetaCOT 2 CFTC ToolBox ist eine spezielle Bibliothek, die den Zugang zu den Berichten der CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) direkt über das MetaTrader-Terminal ermöglicht. Die Bibliothek enthält alle Indikatoren, die auf diesen Berichten beruhen. Mit dieser Bibliothek müssen Sie nicht jeden MetaCOT-Indikator einzeln erwerben. Stattdessen können Sie ein einziges Set aller 34 Indikatoren erhalten, einschließlich zusätzlicher Indikatoren, die nicht als separate Versionen erhältlich s
Binance Library MetaTrader 5
Roman Zhitnik
5 (1)
Bibliotheken
Wenn Sie als Trader die Börsen Binance.com und Binance.us direkt von Ihrem MetaTrader 5-Terminal aus nutzen möchten, sollten Sie sich die Binance Library MetaTrader 5 ansehen. Dieses leistungsstarke Tool ermöglicht Ihnen den Handel mit allen Anlageklassen an beiden Börsen, einschließlich Spot-, USD-M- und COIN-M-Futures, und enthält alle für den Handel notwendigen Funktionen. Wichtig: Sie benötigen den Quellcode, um die Bibliothek richtig zu implementieren. Mit der Binance Library MetaTrader 5
Trades Manager MT5
Omar Alkassar
Bibliotheken
Die Bibliothek hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Trades, der Berechnung von Lots, Trailing, Partial Close und anderen Funktionen. Lot-Berechnung Modus 0: Festes Lot. Modus 1: Martingale Lot (1,3,5,8,13) Sie können es auf verschiedene Weise verwenden, wenn Verlust=1, wenn Gewinn=0. Modus 2: Multiplikator-Lot (1,2,4,8,16) Sie können es auf verschiedene Weise verwenden, um zu berechnen, wenn Verlust=1, wenn Gewinn=0. Modus 3: Plus Lot (1,2,3,4,5) Sie können es auf unterschiedliche Weise verwend
WalkForwardLight MT5
Stanislav Korotky
Bibliotheken
Dies ist eine vereinfachte und effektive Version der Bibliothek für die Walk-Forward-Analyse von Handelsexperten. Sie sammelt Daten über den Handel des Experten während des Optimierungsprozesses im MetaTrader-Tester und speichert sie in Zwischendateien im Verzeichnis "MQL5\Files". Dann verwendet es diese Dateien, um automatisch einen Cluster-WalkForward-Bericht und rollierende WalkForward-Berichte zu erstellen, die ihn verfeinern (alle in einer HTML-Datei). Die Verwendung des Hilfsskripts WalkFo
OrderBook History Library
Stanislav Korotky
3 (2)
Bibliotheken
Orderbuch, auch bekannt als Marktbuch, Markttiefe, Level 2, - ist eine dynamisch aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Volumina der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Finanzinstrument zu Preisen nahe Bid und Ask. MetaTrader 5 bietet die Möglichkeit, das Marktbuch von Ihrem Broker zu erhalten, allerdings nur in Echtzeit und ohne Zugriff auf seine Historie. Die Bibliothek OrderBook History Library liest den Marktbuchstatus in der Vergangenheit aus Archivdateien, die vom OrderBook Reco
BitMEX Trading API
Romeu Bertho
5 (1)
Bibliotheken
Die Analyse von Kryptowährungen war mit Crypto Charts für MetaTrader 5 noch nie so einfach. Der Handel an der BitMEX war noch nie so einfach wie mit der BitMEX Trading API für MetaTrader 5. Die BitMEX Trading API Bibliothek wurde so entwickelt, dass sie so einfach wie möglich zu benutzen ist. Binden Sie die Bibliothek einfach in Ihren Expert Advisor oder Ihr Script ein, rufen Sie die entsprechenden Methoden auf und beginnen Sie mit dem Handel! Eigenschaften Handeln Sie auf BitMEX und BitMEX Te
Painel De Expert Com Teclado
Roberto Spadim
Bibliotheken
Keyboard Trader ist eine BIBLIOTHEK, die Sie im OnChartEvent aufrufen können, um eine Kauf-/Verkaufs-/Null-Position zu eröffnen, die Standardschaltflächen sind V = Verkaufen C = Kaufen Z = Marktpositionen zurücksetzen S = Rücksetzen der gegenüberliegenden und dann der Marktpositionen X = gegenüberliegende Positionen zurücksetzen Zusätzlich zur Tastaturfunktion können Sie ExpertAdvisor-Status mit Hilfe von MagicId anzeigen, mit Informationen über: Monatlicher, wöchentlicher, täglicher Gewinn un
Goliath Mt5
Nicolokondwani Biscaldi
Bibliotheken
Goliath MT5 - scalper vollautomatischer Expert Advisor für mittelvolatile Devisenmärkte Eigenschaften: Die Bibliothek handelt mit 10 Währungspaaren (USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUDUSD, USDCAD, GBPUSD, EURUSD, NZDUSD, CADCHF, EURAUD, EURCAD, AUDJPY) Die Bibliothek verwendet keine Martingale Die Bibliothek setzt einen festen Stop Loss und Take Profit für alle Aufträge Die Bibliothek handelt nur mit einem vom Benutzer eingegebenen Volumen Die Bibliothek kann auf jedem Währungspaar und jedem Zeitrahme
Binance Library
Hadil Mutaqin SE
5 (1)
Bibliotheken
Die Bibliothek wird verwendet, um den automatischen Handel auf dem Binance Spot Market von der MT5-Plattform aus zu entwickeln. Unterstützt alle Ordertypen: Limit, Markt, StopLimit und StopMarket Unterstützung des Testnet-Modus Automatische Anzeige des Charts auf dem Bildschirm Verwendung: 1. Öffnen Sie das MQL5-Demokonto 2. Header-Datei und EA-Beispiel herunterladen https://drive.google.com/uc?export=download&amp ;id=1kjUX7Hyy02EiwTLgVi8qdaCNvNzazjln Kopieren Sie Binance.mqh in den Ordner \MQL
Gold plucking machine
Yan Li Wu
Bibliotheken
Goldzupfmaschine Goldplucking Machine ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Operation basiert auf der Eröffnung von Aufträgen unter Verwendung des Fast- und Slow-Lines-Indikators, daher arbeitet der EA nach der "Trend Follow"-Strategie, was bedeutet, dem Trend zu folgen. Verwenden Sie die Grid-Strategie, um Aufträge ohne Stop-Loss-Operation zu platzieren, also stellen Sie bitte sicher, dass das Konto über ausreichende Mittel verfügt. Magische Zahl - ist e
Gold plucking machine S
Yan Li Wu
Bibliotheken
Goldzupfmaschine S Goldzupfmaschine S Goldplucking Machine S ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold entwickelt wurde. Der Betrieb basiert auf der Eröffnung von Aufträgen unter Verwendung des Fast- und Slow-Lines-Indikators, daher arbeitet der EA nach der "Trend Follow"-Strategie, was bedeutet, dem Trend zu folgen. Verwenden Sie die Grid-Strategie, um Aufträge ohne Stop-Loss-Operation zu platzieren, also stellen Sie bitte sicher, dass das Konto über ausreichende Mittel verfü
Binance Futures Library
Hadil Mutaqin SE
Bibliotheken
Die Bibliothek wird verwendet, um den automatischen Handel auf dem Binance-Futures-Markt von der MT5-Plattform aus zu entwickeln. Unterstützt Binance Futures USD-M und COIN-M Unterstützung des Testnet-Modus Unterstützt alle Ordertypen: Limit, Market, StopLimit, StopMarket, StopLoss und TakeProfit Automatische Anzeige des Charts auf dem Bildschirm Verwendung: 1. Eröffnen Sie ein MQL5 Demo-Konto 2. Laden Sie die Header-Datei und das EA-Beispiel herunter https://drive.google.com/uc?export=download
More BackTest Results
Yu Zhang
Bibliotheken
1. Was ist das? Das MT5-System kommt mit sehr wenigen Optimierungsergebnissen. Manchmal müssen wir mehr Ergebnisse studieren. Diese Bibliothek ermöglicht es Ihnen, mehr Ergebnisse während der Backtest-Optimierung auszugeben. Sie unterstützt auch das Drucken mehrerer Strategieergebnisse in einem einzigen Backtest. 2. Produktmerkmale Die Ergebnisse der optimierten Ausgabe sind sehr zahlreich. CustomMax kann angepasst werden. Die Ausgabe befindet sich im Ordner Common. Er wird automatisch nach dem
T5L Library for TSUTrader
Marcos Godoy Ortiz
Bibliotheken
T5L Bibliothek ist notwendig, um die EAs von TSU Investimentos, IAtrader und anderen zu verwenden. Es enthält alle Funktionen Rahmen benötigt, um Expert Advisors arbeiten richtig. ツ - Die Expert Advisors von TSU Investimentos funktionieren nicht ohne diese Bibliothek, die T5L Bibliothek kann im Laufe des Jahres aktualisiert werden - In dieser Bibliothek finden Sie verschiedene Funktionen, wie z.B. das Senden von Aufträgen, Kaufen und Verkaufen, die Überprüfung von Einstiegspunkten, Candlestick-
AO Core
Andrey Dik
3.67 (3)
Bibliotheken
AO Core ist das Herzstück des Optimierungsalgorithmus. Es handelt sich um eine Bibliothek, die auf dem HMA-Algorithmus (Hybrid Metaheuristic Algorithm) des Autors aufbaut. B eachten Sie das Produkt MT5 Optimierung Booster , das die Verwaltung des regulären MT5 Optimierers sehr einfach macht . Ein Beispiel für die Verwendung von AO Core wird in diesem Artikel beschrieben : https://www.mql5.com/ru/articles/14183 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756510 Dieser hybride Algorithmus basiert auf eine
EA Toolkit
Esteban Thevenon
Bibliotheken
EA Toolkit   is a library that allows any developer to quickly and easily program Advisor experts. It includes many functions and enumerations such as trailing stop, lot, stop loss management, market trading authorisations, price table updates, trading conditions and many more. Installation + Documentation : You will find all the information to install this library and the documentation of its functions on this GitHub : https://github.com/Venon282/Expert-Advisor-Toolkit WARNING : The installat
GetFFEvents MT5 I tester capability
Hans Alexander Nolawon Djurberg
Bibliotheken
Möchten Sie alle Ereignisse wie vorherige/vorhergesehene/aktuelle Werte für jede Nachricht erhalten, um sie zu analysieren/vorzuhersagen? Mit dieser einfachen Bibliothek können Sie es leicht tun, importieren/integrieren Sie einfach die Bibliothek in Ihr System, dann erhalten alle möglichen Werte für jede Nachricht sogar in Strategy Tester . Anmerkung: Bitte fügen Sie die Adresse "https://www.forexfactory.com/" des Newsfeeds in Ihrem MT5 Tab > Tools > Options > Expert Advisors > Check Allow web r
Fast Sliding SMA algorithm
Andrei Khloptsau
Bibliotheken
Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) ist ein statistischer Indikator, der in der Zeitreihenanalyse verwendet wird. Dieser Indikator stellt das arithmetische Mittel einer Folge von Werten über einen bestimmten Zeitraum dar. Der SMA wird verwendet, um kurzfristige Schwankungen in Daten zu glätten und den Gesamttrend oder die Richtung von Veränderungen hervorzuheben. Dies hilft Analysten und Händlern, die allgemeine Dynamik der Zeitreihe besser zu verstehen und potenzielle Trends oder Richtu
SRZ Intelligent trading AI system
Guo Zhi Shi
Bibliotheken
Hallo zusammen! Ich bin ein professioneller MQL-Programmierer, der EAs, Indikatoren und Trading Tools für meine Kunden auf der ganzen Welt erstellt. Ich baue jede Woche 3-7 Programme, aber ich verkaufe nur selten fertige Robots. Weil ich anspruchsvoll bin und gute Strategien so rar sind... dieser EA ist der einzige, den ich bisher für gut genug halte, um ihn hier zu veröffentlichen. Wie wir alle wissen, ist der Ichimoku-Indikator seit Jahrzehnten weltweit beliebt, aber nur wenige wissen, wie m
Ak47tutu
Dian Zhou
Bibliotheken
Als ich tief in den Bereich der Finanz- und Handelsstrategien eintauchte, beschloss ich, eine Reihe von Experimenten durchzuführen und dabei sowohl Ansätze zu untersuchen, die auf Reinforcement Learning basieren, als auch solche, die ohne dieses auskommen. Durch die Anwendung dieser Methoden gelang es mir, eine differenzierte Schlussfolgerung zu formulieren, die für das Verständnis der Bedeutung einzigartiger Strategien im modernen Handel von entscheidender Bedeutung ist. Obwohl neuronale Netzwe
TG Risk Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
Bibliotheken
Der "TG Risk Service Manager" - Ihr umfassendes Toolkit für schnelles und präzises Risikomanagement und Losgrößenberechnungen in der dynamischen Welt des Handels. Diese unentbehrliche Bibliothek wurde entwickelt, um Entwicklungsprozesse zu rationalisieren und Handelsstrategien zu verbessern. Sie stattet Entwickler mit wesentlichen Werkzeugen zur Optimierung der Risikobewertung und der Handelsrentabilität aus. Metatrader4 Version | Alle Produkte | Kontakt Hauptmerkmale: Effiziente Losgrößenberec
TG Trade Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
Bibliotheken
Der "TG Trade Service Manager" - Ihre Komplettlösung für nahtloses Handelsmanagement in MQL4- und MQL5-Umgebungen. Mit dem Fokus auf Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Komfort vereinfacht diese leistungsstarke Bibliothek die Komplexität der Handelsausführung und -verwaltung und bietet Entwicklern eine einzige Schnittstelle für mehr Effizienz. Metatrader4 Version | Alle Produkte | Kontakt Hauptmerkmale: Einheitliche Schnittstelle : TG Trade Service Manager" bietet eine einheitliche Schnittstell
OpenAI Library MT5
VitalDefender Inc.
Bibliotheken
Die folgende Bibliothek wird als Mittel vorgeschlagen, um die OpenAI API direkt auf dem Metatrader zu verwenden, und zwar auf die einfachste Weise. Weitere Informationen zu den Möglichkeiten der Bibliothek finden Sie im folgenden Artikel: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756098 Die für die Verwendung der Bibliothek benötigten Dateien finden Sie hier: Handbuch WICHTIG: Um den EA zu verwenden, müssen Sie die folgende URL hinzufügen, damit Sie auf die OpenAI API zugreifen können, wie in den beige
Niguru Automatic Batch Trailing Stop for MT5
Nino Guevara Ruwano
Bibliotheken
Diese Trailing-Stop-Anwendung hilft Händlern, den Trailing-Stop-Wert für viele offene Positionen zu setzen, die eine Grid- oder Martingale-Strategie als Lösung anwenden. Wenn Sie also eine Grid- oder Martingale-Strategie anwenden (entweder mit einem EA oder beim manuellen Handel) und Sie keine Anwendung haben, um einen Trailing-Stop zu setzen, dann ist diese Anwendung die Lösung. Für EAs mit einer Single-Shot-Strategie verwenden Sie einfach die KOSTENLOSE Trailing-Stop-Anwendung, die ich eben
Relative Average Calculator
Abdullah Tanriverdi
Bibliotheken
Relative Durchschnittskosten offener Positionen - Indikator Beschreibung: Der Indikator "Relative Average Cost of Open Positions" ist ein leistungsfähiges Instrument für Händler, die Mean-Reversion-Strategien verfolgen. Er berechnet den durchschnittlichen Einstiegspreis sowohl für Kauf- als auch für Verkaufspositionen unter Berücksichtigung des Gesamtvolumens der offenen Trades. Hier sind die wichtigsten Merkmale und Vorteile dieses Indikators: Mean Reversion Trading: Mean-Reversion-Strategien z
KP Trade Panel
Supol Polkun
Bibliotheken
KP TRADE PANEL EA ist ein EA MT5 erleichtert verschiedene Menüs. KP TRADE PANEL EA ist ein EA Hautpflege in MT5 ist ein EA, der das System automatisch in Download EA MT5 zu testen mit Demo-Konto von meinem Profil Seite, während einige Trailing Stop Stop Loss erfordern mehr als 0 Funktionen EA bestimmt viel oder Geld-Management berechnet viel von bekannten und Stop-Loss TS = Trailing Stop mit separaten Stop-Loss-Auftrag kaufen mehr AVR TS = Trailing Stop plus
Automated Timed Order Placement System
Jun Ze Guo
Bibliotheken
Hier ist die englische Übersetzung Ihrer Beschreibung für den EA (Expert Advisor ) : --- Dies ist ein zeitbasierter automatischer Handels-EA . Er ermöglicht es Ihnen , die genaue Zeit für den Handel auf die Sekunde genau festzulegen und die maximale Anzahl der Aufträge zu bestimmen . Sie können wählen, ob Sie Kauf- oder Verkaufsaufträge erteilen möchten. Es ist möglich, Take-Profit- und Stop-Loss-Punkte zu setzen . Außerdem können Sie festlegen , wie lange nach der Platzierung einer Order diese
MyTradingHistory
Max Timur Soenmez
Bibliotheken
Eine einfach zu bedienende Bibliothek, die Entwicklern einfachen Zugriff auf wichtige Handelsstatistiken für ihre MQL5 EAs ermöglicht. Verfügbare Methoden aus der Bibliothek: Kontodaten & Gewinn: GetAccountBalance() : Liefert den aktuellen Kontostand. GetProfit() : Gibt den Nettogewinn aus allen Trades zurück. GetDeposit() : Liefert die Gesamtsumme aller Einzahlungen. GetWithdrawal() : Liefert die Gesamtsumme aller Abhebungen. Handelsanalyse: GetProfitTrades() : Liefert die Anzahl der profitable
Weitere Produkte dieses Autors
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Indikatoren
AI Adaptive Market Holographic System Indicator basierend auf Mikrostruktur und Feldtheorie Zusammenfassung: In diesem Beitrag werden die Konstruktionsprinzipien und der Implementierungsmechanismus eines neuartigen Finanzmarktanalysewerkzeugs untersucht - das KI-Selbstregulierungssystem mit Mikrogravitationsregression. Dieses System vereint die Theorie der Marktmikrostruktur, die klassische Mechanik (Elastizitäts- und Gravitationsmodelle), die Theorie der Informationsentropie und adaptive KI-Alg
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indikatoren
FOOTPRINTORDERFLOW: Der maßgebliche Leitfaden ( Dieser Indikator ist auch mit Wirtschaftsanbietern kompatibel, die keine DOM-Daten und BID/ASK-Daten anbieten, er unterstützt auch verschiedene Devisengeschäfte ) 1. Überblick FOOTPRINTORDERFLOW ist ein fortschrittliches Orderflow-Analysetool , das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu traditionellen Candlestick-Charts, die nur OHLC (Open, High, Low, Close) anzeigen, analysiert dieser Indikator die Tick-Daten in Echtzeit, um die
ProQuant Probability Map
Jingfeng Luo
Indikatoren
ProQuant-Wahrscheinlichkeitskarte: Ein Dual-Quant-Vorhersagesystem zur Navigation in der Zukunft Verabschieden Sie sich vom blinden Raten. Lassen Sie historische Daten Ihren Kompass sein. Die ProQuant Probability Map ist ein fortschrittliches quantitatives Tool, das exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen nachlaufenden Indikatoren (wie RSI oder MACD) berechnet es die Wahrscheinlichkeit historischer Kursverteilungen in Echtzeit und projiziert direkt eine "Heatmap
Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel
Jingfeng Luo
Experten
Dom Book HeatMAP Lightning Trading Panel Professional-Grade Microstructure Lightning Trading Panel - Benutzerhandbuch Wichtiger Hinweis: 1、Da es sich um ein auf EA basierendes Heatmap-, Footprint-Map- und DOM-Trading-Panel-Tool handelt, kann die Demoversion nicht richtig funktionieren und funktioniert nur in einer Live-Umgebung! 2、Die Aktivierung des High-Performance-Modus trennt Programmoperationen und Datenabrufe und ermöglicht einen Multithreading-Betrieb ohne Interferenzen, wodurch Verzöger
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension