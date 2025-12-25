BinanceData
- Bibliotheken
- Jingfeng Luo
- Version: 2.0
Nach dem Herunterladen dieses Serviceprogramms wird es als Service-Support-Programm für Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel verwendet.
Dom BookHeatMAP Lightning Trading PanelDownload-Link：https://www.mql5.com/zh/market/product/159414?source=Site+Market+MT5+Search+Rating006%3aDom+BookHeatMAP+Lightning+Trading+Panel
Ziehen Sie die heruntergeladene Datei zunächst per Drag & Drop in den entsprechenden Service-Ordner (`MQL5 Services`) im MT5-Datenverzeichnis und bestätigen Sie, dass die Datei erfolgreich platziert wurde. Anschließend führen Sie den Startup-Service per Doppelklick aus. Das System lädt automatisch die relevanten Komponenten und initialisiert die Service-Umgebung.