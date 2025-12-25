BinanceData

Nach dem Herunterladen dieses Serviceprogramms wird es als Service-Support-Programm für Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel verwendet. Dom BookHeatMAP Lightning Trading PanelDownload-Link：https://www.mql5.com/zh/market/product/159414?source=Site+Market+MT5+Search+Rating006%3aDom+BookHeatMAP+Lightning+Trading+Panel

Ziehen Sie die heruntergeladene Datei zunächst per Drag & Drop in den entsprechenden Service-Ordner (`MQL5 Services`) im MT5-Datenverzeichnis und bestätigen Sie, dass die Datei erfolgreich platziert wurde. Anschließend führen Sie den Startup-Service per Doppelklick aus. Das System lädt automatisch die relevanten Komponenten und initialisiert die Service-Umgebung.

Der genaue Ort des Vorgangs ist im Screenshot dargestellt: Nach Abschluss des Startvorgangs, wie im Screenshot gezeigt, wird die Hauptschnittstelle von Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel normal angezeigt. Zu diesem Zeitpunkt können Sie alle Funktionen aktivieren und den effizienten und reibungslosen DOM Blitzhandelsservice nutzen, einschließlich der wichtigsten Funktionen wie Echtzeit-Tiefenkarte, Heatmap-Überwachung und schnelle Orderausführung.

Bitte beachten Sie, dass zur Gewährleistung eines stabilen Betriebs des Handelssystems sichergestellt werden muss, dass die im Serviceprogramm eingestellten Handelspaare, die auf der MT5-Plattform ausgewählten Handelspaare und die in der Parameterkonfiguration des Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel ausgewählten Handelspaare vollständig übereinstimmen. Bei Inkonsistenzen kann es zu Fehlern beim Marktdaten-Push, abnormaler Orderausführung oder Abweichungen bei der Asset-Berechnung kommen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie dies vor jedem Start überprüfen.