FootprintOrderflow

5

📘 FootprintOrderflow权威指南 （本指标还适配不提供DOM数据和BID/ASK数据的经济商）

1. 指标核心理念

Footprint orderflow 是一款基于 订单流（Order Flow） 理论的高级图表工具。与传统的 K 线图只展示 OHLC（开高低收）不同，足迹图通过实时解析 Tick 数据，剖析每根 K 线内部的微观结构。

它能告诉你：

  • 谁在主导？ （买方还是卖方）

  • 哪里成交量最大？ （机构主要筹码交换区）

  • 价格是否被认可？ （停留时间与价值区域）

  • 趋势是否竭尽？ （通过背离信号）

  • 关键背离是否需要提醒？（通过背离的信号发送MT5弹窗警告，并推送通知到手机）

2. 图表界面深度解析

2.1 基础足迹图 (Standard View)

在普通模式下，K 线被拆解为一个个价格格子（Bin）：

  • 左侧数字 (Bid/Sell)：代表主动卖出成交量（市价卖单撞击买一价）。

  • 右侧数字 (Ask/Buy)：代表主动买入成交量（市价买单撞击卖一价）。

  • 背景热力图：颜色越深（或亮度越高），代表该价位的总成交量越大，直观展示流动性聚集区。

  • 失衡高亮 (Imbalance)

    • 定义：当 对角线方向 的力量对比悬殊时（例如：当前价位的买入量 vs 上一价位的卖出量）。

    • 表现：如果比例超过设定的阈值（默认 3:1），数字背景会变为青色（买方失衡）或黄色（卖方失衡）。

    • 含义：代表一方具有压倒性的进攻意愿。

2.2 显微镜模式 (Microscope Mode) - 核心功能

开启此模式后，K 线宽度会自动放大（默认 4 倍，用于清晰展示足迹图更微观数据结构），展示更深层的数据：

  1. 左侧柱状图

    • 展示该价位的总成交量或 Delta 值（可配置）。

    • 用于快速识别筹码堆积的形状（如 P 形、b 形分布）。

  2. 右侧柱状图

    • 展示价格在该价位的 停留时间 (Duration)

    • 时间 = 接受度。价格停留越久，说明市场对该价格的认可度越高。

  3. 核心数字区与 Delta 柱

    • 除了买卖数字外，中间有一条细微的横向柱状图。

    • 向右绿色：正 Delta（净买入）。

    • 向左红色：负 Delta（净卖出）。

    • DM 标识：标记该 K 线内 Delta 绝对值最大的价位，通常是多空博弈最激烈的点。

3. 智能总结看板 (Summary Box)

在显微镜模式下，每根 K 线底部悬浮着一个半透明数据面板，这是进行决策的核心依据：

数据项 说明 交易含义
时间区间 显示 K 线的起止时间（电脑本地时间）。 方便复盘回溯。
OHLC 开/高/低/收价格。 基础数据参照。
Vol / Delta 总成交量及净买卖差值（含占比）。 正 Delta 代表买方总体占优，负则反之。
Max/Min Delta 盘中累计 Delta 的最高和最低点。 重要：如果收盘 Delta 为正，但 Min Delta 曾非常大，说明多头成功逆转了空头打压。
VPOC 成交量控制点 (Volume Point of Control)。 K 线内筹码最集中的价格，也是短线的“引力中心”。
TPOC 时间控制点 (Time Point of Control)。 价格停留最久的位置，代表最公允价值。
DM 最大 Delta 价格。 进攻方投入兵力最多的位置。
VAH / VAL 价值区域高点/低点 (70% 区域)。 支撑阻力：回踩 VAL 不破是多头信号，跌破则转空。
Imbalance 买方/卖方失衡的总次数。 失衡次数越多，趋势动能越强。
Alerts (警示) 显示 Delta、VPOC、TPOC 的背离状态。 黄色高亮文字代表出现异常信号，需警惕反转。

4. 深度解读：背离与市场情绪

背离（Divergence）是订单流交易中最具价值的反转信号。指标会自动检测以下情况：

4.1 Delta 背离 (Delta Divergence)

  • 现象

    • 看涨背离：K 线是阴线（价格下跌），但 Delta 为正（净买入）。

    • 看跌背离：K 线是阳线（价格上涨），但 Delta 为负（净卖出）。

  • 市场情绪

    • 吸收 (Absorption)：看跌背离意味着虽然大家在疯狂买入（正 Delta），但价格跌了。这说明有更强大的“限价卖单（Iceberg Orders）”吸收了所有买盘，并主动向下压价。这是强烈的反转信号。

4.2 VPOC/TPOC 位置背离 (Structural Divergence)

指标会根据 POC 在 K 线中的相对位置（Top/Bottom）来判断趋势的健康度。

  • 阳线高位背离 (Bullish Top Divergence)

    • 现象：大阳线收盘，但 VPOC 或 TPOC 留在了 K 线底部。

    • 情绪：价格虽然涨上去了，但成交量没有跟上。这通常是“空头回补”或“散户追涨”造成的，缺乏机构在高位的认可，属于弱势上涨，容易回落。

  • 阳线低位背离 (Bullish Bottom Divergence)

    • 现象：K 线收阳，VPOC 位于底部（开盘价附近）。

    • 情绪：底部有坚实支撑，买方在底部完成了大量换手后推升价格。这是健康的上涨结构。

  • 阴线低位背离 (Bearish Bottom Divergence)

    • 现象：大阴线收盘，但 VPOC/TPOC 在顶部。

    • 情绪：高位放量下跌，但低位无量，属于弱势下跌（可能是洗盘）。

总结框提示示例：

VPOC Status: ⚠️ Bull Top Div (黄色高亮) -> 警惕阳线诱多，高位无量。

4.3 交易量突增 (Volume Burst)

  • 现象：当前 K 线成交量是前两根平均值的 2 倍以上。

  • 情绪

    • 突破时：代表真突破，动能强劲。

    • 趋势末端：如果在长趋势后出现巨量 K 线但滞涨，往往是高潮耗尽 (Climax) 信号，预示反转。

5. 参数配置指南

在加载指标时，建议关注以下核心参数：

核心设置 (Core Settings)

  • InpPriceStep (价格步长)最关键参数

    • 定义每个格子聚合多少个点。

    • 外汇 (EURUSD)：建议 0.00005 (5点) 或 0.00010 (10点)。太小会导致格子太多太碎，太大看不清细节。

    • 黄金 (XAUUSD)：建议 0.1 (1美分) 或 0.5 。

    • 股指 (US30/NAS100)：建议 1.0 或 5.0 。

  • InpMaxBarsToDraw：历史 K 线绘制数量。建议 200-300 ，设置过大会导致加载变慢。

显微镜模式 (Microscope Mode)

  • InpMicroscopeMode： true 开启放大及总结框功能。

  • InpMicroZoomScale：放大系数。默认为 4.5 （即 450% 宽度）。如果您觉得图表太宽，可调小至 3.0 ；如果文字重叠，可调大至 5.0 或 6.0 。

  • InpMicroscopeTextMode

    • Percentage ：显示占比（%），适合看分布结构。

    • Value Coefficient ：显示价值系数（当前量/平均量），大于 1 代表活跃。

颜色与通知 (Colors & Alerts)

  • InpImbalanceRatio：失衡比例，通常设为 3.0 (即 3倍差异)。

  • InpColorHighlight：总结框中背离警示文字的颜色（默认黄色），建议选醒目颜色。

  • InpAlert...：按需开启各类背离的弹窗或手机推送报警。

6. 快速安装与使用步骤

  1. 下载footprintorderflow指标。

  2. 拖拽指标到图表上。

  3. 重要：初次加载时，图表会显示“正在同步历史 (计算实际交易量)...”。这是指标在下载高精度的 Tick 数据，请耐心等待几秒至几分钟（取决于网速和历史数据量）。

  4. 加载完成后，建议使用鼠标滚轮配合 Ctrl 键调整图表高度，以获得最佳视觉效果。

风险提示：足迹图揭示的是过去的微观结构，虽然能极大提高胜率，但没有任何指标能 100% 预测未来。建议结合大周期趋势及自身交易系统使用。

评分 3
labtrade
301
labtrade 2025.12.22 18:06 
 

Great indicator, and very supportive developer who implements updates and improvements quickly. Recommended :-)

Robert Čučun
23
Robert Čučun 2025.12.21 19:14 
 

Great work!!!! I recommend thank you for your support

floriano12
36
floriano12 2025.12.14 11:58 
 

I recommend this indicator for its functionality and reliability. The user support is excellent, and thank you very much.

推荐产品
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
指标
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
指标
市场的成交量曲线指标+一个智能振荡器. 它适用于几乎所有工具-货币对，股票，期货，加密货币，实际交易量和报价。 您可以设置配置文件范围的自动定义，例如，一周或一个月等。，并通过移动边界（两条垂直线红色和蓝色）手动设置范围。 示为直方图。 此级别直方图的宽度有条件地意味着在其上进行的交易数量。 使用"模式水平线颜色"参数，您可以设置自动显示价格可能会击退的最重要交易量水平，而最大颜色参数则分别显示整个设定范围内最大交易量的水平。     智能振荡器显示超买和超卖区域，它分析来自多个指标的信息，并根据处理的数据，以适当的颜色为超买和超卖区域着色。     在Volume every day中，您可以使用Range period参数设置构建配置文件的时间范围，并使用Range count参数设置这些范围的配置文件数量。 例如，Range period=1day，Range count=10表示配置文件将基于一天的周期，即最后十天。 重要的是，切换图表的时间框架不会影响配置文件的构建，这也是该指标的一个额外优势。      该指标非常简单易用，同时尽可能提供信息。 有了这个指标，做市商将
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
指标
SMC Venom 模型 BPR 指標是針對在智慧貨幣 (SMC) 概念內工作的交易者的專業工具。它會自動辨識價格圖表上的兩種關鍵模式： FVG （公平價值缺口）是三根蠟燭的組合，其中第一根和第三根蠟燭之間存在缺口。它在水平之間形成一個沒有成交量支撐的區域，這通常會導致價格調整。 BPR （平衡價格區間）是兩種 FVG 模式的組合，形成一個「橋樑」 - 當價格以低成交量活動移動時，突破並返回到水平的區域，從而在蠟燭之間產生間隙。 這些模式可協助交易者透過分析圖表上的交易量和價格動態（大型市場參與者和普通參與者之間的互動）來識別關鍵的支撐/阻力位、突破區域和切入點。 此指標以矩形和箭頭的形式可視化模式，也支援靈活的警報設定。 主要特點： 模式顯示模式：選擇顯示 BPR 模式（看漲和看跌）或 FVG 模式（看漲和看跌）。 可以隱藏所有圖表分析模式。 以條數過濾：BPR 結構中 FVG 之間的最小/最大距離。 訊號的附加視覺化： 箭頭有 9 種類型可供選擇（標準、細、分形等）或手動輸入 Wingdings 代碼，其表格可以選擇性地顯示在圖表上。 設定顏色、尺寸及其縮放時相對於價格的動態
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
指标
该指标建立当前报价，可以与历史报价进行比较，并在此基础上进行价格走势预测。指示器有一个文本字段，用于快速导航到所需日期。 选项： 符号 - 选择指标将显示的符号； SymbolPeriod - 选择指标从中获取数据的时段； IndicatorColor - 指示器颜色； HorisontalShift - 由指标绘制的报价移动指定的柱数； Inverse - true 反转引号，false - 原始视图； ChartVerticalShiftStep - 图表垂直移动（键盘上的向上/向下箭头）； 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
指标
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
指标
指标技术说明 – Delta Profile for MetaTrader 5 Delta Profile 是为 MetaTrader 5 开发的一款指标，用于在指定的 K 线区间内对成交量流进行详细分析。它能够在不同的价格水平上对正向成交量（与上涨相关）和负向成交量（与下跌相关）的不平衡进行结构化和可视化展示。最终，用户可以清晰地识别图表中成交最为集中的区域，以及真实的市场不平衡形成的位置。 以下是该指标的主要技术特征与参数说明。 核心概念 指标会识别 价格水平 ，并将其分类为正向成交量、负向成交量，以及净 Delta（正负成交量的差值）。 每个价格水平会在图表中以 水平条形 显示，帮助用户直观观察市场活跃区和不平衡区域。 用户可自由控制 分析的 K 线数量 、 价格精度（小数位数） 、 显示的最大水平数量 以及 可视化样式 。 主要功能 价格水平映射 ：根据设定的精度对价格进行四舍五入，并累计对应 K 线的成交量。 净 Delta 计算 ：显示正负成交量的差值，提供每个价格区间的客观数值。 最强 Delta 水平突出显示 ：自动识别 Delta 绝对值最大的价格水平，并用特殊颜色标
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
指标
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
指标
Before installing the HeatMap indicator make sure you are using a broker that gives you access to the Depth of market (DOM) !! This indicator creates a heatmap on your chart allowing you to see the buy or sell limit orders easily and in real time. You have the possibility to change the setting and the colors of the HeatMap in order to adapt to all markets and all charts. Here is an example of a setting you can use with the NASDAQ100 on the AMPGlobal broker :  https://www.youtube.com/watch?v=x0Y
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
指标
Was: $299  Now: $99  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings a
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
指标
RR Ratio KS Visual Calculator Unlock effortless risk-reward mastery with the RR Ratio KS Visual Calculator —a sleek, professional MetaTrader 5 indicator that automates TP/SL calculations and delivers crystal-clear visual setups directly on your chart. No more tedious manual math or miscalculations: it instantly computes precise dollar amounts based on your lot size and position direction (buy/sell), displaying interactive lines for TP, SL, half-price targets, and open levels. Perfect for traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Trading Utility
Tahir Hussain
实用工具
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
指标
Advanced Volume Profile Analysis Tool for MetaTrader 5 The Kecia Volume Profile Order Finder provides traders with volume profile analysis capabilities. This MT5 indicator combines volume profile visualization with statistical calculations to help identify potential trading opportunities and suggests entry, stop loss, and take profit levels based on market structure. Market Profile Visualization Transform your chart with customizable volume profile visualizations: Multiple visualization options
No Demand No Supply MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
指标
No Demand No Supply   This indicator identifies   No Demand –No Supply candles to your chart and plots volume bars colored according to the signal. It can be applied to all timeframes or to a specific one only. It can also be used as regular volume indicator  with exceptional future of WEIGHTED VOLUME. Furthermore is has an alert notification, sound and email when a signals occurs. The indicator does not repaint but the alert will come on two candles back due to the definition of No Demand No Su
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
指标
Overview Heiken Ashi CE Filtered MT5 is a technical indicator for the MetaTrader 5 platform. It integrates smoothed candlestick charting with a dynamic exit strategy and a customizable trend filter to deliver clear buy and sell signals. The indicator is designed to improve trend detection and signal reliability by reducing market noise. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
指标
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
指标
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
专家
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
指标
我们的   Basic Support and Resistance   指示器是提高技术分析所需的解决方案。该指标允许您在图表/ MT4版本 功能 斐波那契水平的集成： 可以选择显示斐波那契水平以及支持和阻力水平，我们的指标使您对市场行为和可能的逆转区域有更深入的了解。 性能优化： 只能在每个栏的打开时更新扩展线，我们的指标可确保最佳性能，而无需牺牲支持和阻力级别的准确性。 输入 主设置 Timeframe:   通过此输入，您可以选择在图表上显示较高时间范围的支撑线和阻力线。 Support/Resistance Strength [Number of Bars]:   使用此输入，您可以确定支撑和电阻的强度。数量越高，支持/阻力越强。 Price mode:  此参数允许您选择哪种价格将用于计算支持和电阻水平。它可以是收盘价，最高价格，最低价格等。取决于您的策略和偏好，您可以选择最适合您需求的价格。 显示设置 Display Fibonacci levels:   此参数确定是否将显示斐波那契水平以及图表上的支持和电阻级别。斐波那契水平是技术分析中使用的关键水平，并使用斐
Fvg Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
5 (1)
指标
FVG智能区域 - 免费版 MetaTrader 5 (MT5) 公允价值缺口检测指标   您是否在寻找真正的交易工具，而不仅仅是另一个随机指标？ FVG智能区域 - 免费版通过自动检测公允价值缺口（FVG）并在图表上直接高亮显示高概率交易区域，为您提供专业的市场洞察。   专为以下交易者打造： 聪明资金概念（SMC） ICT交易概念 价格行为 供需分析 机构交易策略 该指标帮助您专注于真正重要的事情：价格可能做出反应的区域。 主要特点： 智能区域检测： 自动检测看涨和看跌缺口 清晰、专业的视觉区域 智能过滤以消除弱相关或不相关的缺口 高级确认： 更高时间框架（HTF）汇合验证 当价格填补时智能移除无效区域 活动区域与已填补区域之间的清晰视觉区分 优化性能： 轻量快速 - 不会拖慢您的图表 兼容所有货币对和时间框架 真实交易条件下的平稳运行 完全自定义： 完全可调整的颜色和视觉风格 完美适用于外汇、黄金（XAUUSD）、指数和加密货币 适合日内交易、波段交易和剥头皮交易
FREE
Supernova Momentums
Yvan Musatov
指标
The Supernova Momentums indicator simplifies the visual perception of the price chart and reduces the time for analysis: if there is no signal, the deal is not opened, and if an opposite signal appears, it is recommended to close the current position. This arrow indicator is designed to determine the trend. Supernova Momentums implements a trend trading strategy, filters out market noise, and includes all the necessary features in one tool. Its work is based on automatically determining the cu
AW Candle Patterns
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT4 version -> HERE  / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mode
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
指标
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
指标
本指标可以让您享受两个最流行的产品来分析在感兴趣的价位的请求量和市场成交量: 真实市场深度图表 真实报价足迹成交量图表 本产品结合两个指标的效力，并以单个文件提供。 反危机出售。今日低价。赶紧! 真实的 COMBO 市场深度功能和报价成交量图表，完全等同于原始指标。您将享受这两款产品结合为单一超级指标的力量！下面是您将得到的功能： 真实市场深度图表 股民专用工具现已在 MetaTrader 5 上可用。 真实市场深度图表 指标在图表上以直方条的形式显示可视化的市场深度，并在实时模式下刷新。 利用 真实市场深度图表 指标您可以正确评估市场请求并从图表上看到大的市场。这可以 100% 的精确剥头皮和设置持仓止损。 指标以两种相应颜色的水平直方条形式显示买和卖的请求 (买-卖)。价格图表上给定级别的显示条和它们的长度与请求的交易量相应。此外, 它指示买卖请求的最大交易量。 此指标显示买卖请求总数量作为堆积面积图。这可以评估当经过下一价位时将会执行的请求总量。买卖请求总数量也显示在图表上。 省缺, 指标显示在图表背景上, 且它不会干扰任何其它指标。当使用指标交易时, 建议使用实际交易量。 本
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
指标
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Smart SD Rectangle Tool
Liam Alex Thomas Webb
指标
智能供需矩形工具指标是您在MT5上的终极伙伴，可即时可视化关键供需数据——就在您需要的区域，实时呈现。 该工具会自动在您的区域上覆盖丰富、可操作的数据，例如区域分类、点差距离、强度和区域大小——整洁地定位在每个区域内部。无需杂乱，无需猜测——只有清晰、动态的洞察力来支持您的决策。 为交易者打造，精准驱动。 无论您是进行日内超短线交易还是分析日线图上的关键区域，该指标都能将您手动绘制的区域瞬间转变为智能区域——立即提升图表的信息价值，而不干扰您的工作流程。 功能一览 自动水平检测 即时识别图表上的所有区域。 无需手动标记，即可将其分类为供需区域。 丰富、实时指标 显示： • 区域大小 • 当前价格的实时点差距离 • 区域强度评分 • 区域存在时间（区域年龄） 实时更新 数据随价格变动实时刷新。 智能刷新间隔确保即使在较低时间框架下，图表性能依然流畅。 可定制显示 调整标签字体、大小、颜色和定位。 智能自动标签：包含手动覆盖选项 跨市场适用 兼容MetaTrader 5上的所有外汇对、主要商品和加密货币工具。 交易者为何喜爱它 一站式区域洞察：一目了然查看供需标识、
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
指标
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (30)
指标
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
该产品的买家也购买
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
指标
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
指标
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
指标
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
指标
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
指标
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
指标
描述 ICSM（脉冲-修正SCOB映射器）是一个分析价格走势并识别有效脉冲、修正和SCOB（单蜡烛订单块）的指标。它是一个强大的工具，可以与任何类型的技术分析一起使用，因为它灵活、信息丰富、易于使用，并且能显著提高交易者对最具流动性的兴趣区域的认识。 设置 常规 | 视觉 颜色主题 — 定义ICSM的颜色主题。 SCOB | 视觉 显示SCOB — 启用/禁用SCOB； 标记SCOB — 代表SCOB表示的样式选项列表； SCOB颜色 — 定义SCOB的颜色； ICM | 视觉 显示ICM线 — 启用/禁用ICM（脉冲-修正映射器）线； 显示IC趋势 — 通过图表底部的彩色分隔线启用/禁用脉冲-修正趋势的可视化； 线条颜色 — 定义ICM线的颜色； 线条样式 — 定义ICM线的样式； 警报 ICM — 启用/禁用突破ICM线的警报； SCOB — 启用/禁用SCOB创建的警报； ICM+SCOB — 启用/禁用在单个脉冲/修正结束时出现SCOB的警报，该SCOB抓取ICM线的流动性。 ICM+SCOB（同一蜡烛） — 启用/禁用在抓取ICM线流动性
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
IQ FX Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
指标
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods. It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download the   Metatrader 4 Version
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
指标
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
指标
Elliot Waves Analyzer Pro calculates Elliot Waves to Help Identify Trend direction and Entry Levels. Mainly for Swing Trading Strategies. Usually one would open a Position in trend direction for Wave 3 or a Correction for Wave C . This Indicator draws Target Levels for the current and next wave. Most important Rules for Elliot Wave Analysis are verified by the Indicator.  The Pro version analyzes Multiple Timeframes and shows the Subwaves and Target-Levels.   For an Overview  " Elliot Waves Anal
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
指标
MetaForecast能够根据价格数据中的谐波来预测和可视化任何市场的未来走势。虽然市场不总是可预测的，但如果价格中存在模式，MetaForecast可以尽可能准确地预测未来。与其他类似产品相比，MetaForecast通过分析市场趋势可以生成更精确的结果。 输入参数 Past size (过去的尺寸) 指定MetaForecast用于创建生成未来预测模型的柱数量。该模型以一条黄色线绘制在所选柱上。 Future size (未来的尺寸) 指定应预测的未来柱数量。预测的未来以粉色线表示，并在其上绘制了蓝色回归线。 Degree (程度) 此输入确定了MetaForecast将在市场上进行的分析级别。 Degree 描述  0 对于程度0，建议使用较大的值来设置“过去的尺寸”输入，以覆盖价格中的所有高峰、低谷和细节。  1 (建议的) 对于程度1，MetaForecast可以理解趋势，并通过较小的“过去的尺寸”生成更好的结果。  2 对于程度2，除了趋势，MetaForecast还可以识别反转点。对于大于1的程度，必须使用较高的“细节”和“噪音减少”输入值。  大于2 不建议使用大于
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
指标
Professional Scalping Indicator for XAUUSD and Major Forex Pairs Orderflow Scalp Pro delivers institutional-grade trading intelligence through advanced volume analysis, dynamic VWAP calculations, and precision arrow signals. This complete trading system transforms complex market data into clear, actionable signals for consistent profitability on 3-4 minute timeframes. Three Powerful Components in One System Volume Profile HeatMap Transform your charts into institutional-grade order flow analysis
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
指标
This Indicator creates a heatmap based on depth of market of the current symbol or another symbol. Other symbol is useful when you trade futures market and a contract has 'mini' and 'full' split. For example, in Brazil (B3 - BMF&Bovespa), WDO and DOL are future Forex contract of BRL/USD (where 1 DOL = 5 WDO) and big banks work mostly with DOL (where liquidity is important). Please use with M1 timeframe , objects are too small to be displayed at higher timeframes (MT5 limit). The number of level
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
指标
“ Dynamic Scalper System MT5 ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同
Imbalance DOM Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
指标
Imbalance DOM Pro：通过订单簿不平衡提升您的交易 您在MT5上有订单簿的访问权限吗？想将您的交易提升到一个新水平吗？ 如果您是依靠订单流来做决策的交易员，Imbalance DOM Pro可以改变您的分析方式。专为短线交易员和剖析订单流的交易员设计，它能识别订单簿中的不平衡，揭示出宝贵的机会，让您能够快速精确地进行交易。 抓住小幅价格波动中的机会 Imbalance DOM Pro是那些希望捕捉细微价格波动的交易员的理想工具。凭借先进的计算，指标能解读订单簿中的不平衡，为快速的进出提供重要的见解。 重要提示：请确认MT5上是否提供订单簿的访问权限 在使用Imbalance DOM Pro之前，请确保您的经纪商提供MT5上的订单簿访问权限。该指标依赖这些实时数据，因为MT5不存储订单簿的历史数据。因此，Imbalance DOM Pro只能实时工作，提供市场上买卖订单的即时解读。 Imbalance DOM Pro的优势 通过特定颜色进行订单簿的高级分析 Imbalance DOM Pro通过颜色编码简化了订单流的解读： 绿色： 买单。
Divergence In Chaos Environment
Arief
指标
获取 免费 AUX 指标和 EA 支持   直接下载 — 点击这里 [ D.I.C.E ] The DICE Indicator   Divergence in Chaos Environment 是一款专为使用艾略特波浪理论并结合混沌交易技术的交易者设计的 MT5 专用工具。它识别价格行为中的隐藏和常规背离，并与比尔·威廉姆斯所描述的混沌市场环境同步。 主要特征 艾略特波浪背离检测：检测符合波浪结构的看涨和看跌背离，以提高波浪计数精度。 混沌技术集成：与混沌交易策略相结合，确保信号与 AO 指标和市场结构一致。 多时间框架扫描：跨不同时间框架分析背离以确认动能变化和趋势耗尽。 可视化警报和对象：图表中清晰的箭头、线条和标记，便于快速识别。 自适应市场读取：自动适应混沌市场条件，过滤噪音并保留有效信号。 突破回调入场技术：使用简单的斐波那契回撤和枢轴点的常见交易方法。 优势 结合背离信号与波浪进程，提高入场精度。 利用 AO 混沌背离逻辑确认可能的第 3–5 波完成。 提前识别反转或延续区域，降低风险。 实时自动发现修正区，低风险高回报。 通过清晰的视觉确认增强交易信心。
MT5 Forecast System
Peter Maggen
指标
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
指标
FRONTIER PIVOTS - Geometric Levels Indicator This indicator plots support and resistance levels/ranges on the chart using mathematical calculations. It helps traders identify potential price reaction zones based on geometric patterns. Main Features: Automatically calculates and displays key price levels Plots both support and resistance lines Uses daily price data for level calculation Clean visual presentation with different colors for different level types No repainting - levels remain static
Volume Spread Analysis MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (3)
指标
The Volume Spread Analysis indicator is based on the original Volume Spread Analysis method. It was designed for quick and easy recognition of VSA patterns. Even though this indicator looks very simple, it is the most sophisticated tool we've ever made. It is a really powerful analytical tool that generates very reliable trading signals. Because it is very user-friendly and understandable, it is suitable for every type of trader, regardless of his experience. What is VSA? VSA - Volume Spread A
Gold 100 Pip Signals
Allen Mwaniki Mwangi
指标
100PIPSsignals — 黄金 (M1) 快速 EMA 交叉系统 一款轻量级 EMA 交叉指标，专为 1 分钟图上的黄金差价合约设计。它用清晰的箭头和金色圆圈标记低风险入场点，通过可配置的最低点差目标来验证走势，并可发送警报/通知。 工作原理（简单） 该指标使用两条指数移动平均线（快速 EMA 和中速 EMA）。 当快速 EMA 向上穿越中速 EMA 时，会出现买入信号箭头；当快速 EMA 向下穿越中速 EMA 时，会出现卖出箭头。 下一个柱状图的开盘价会显示一个金色圆圈，指示实际建议的入场价格。 该指标通过检查入场后的价格走势来验证每个信号：在有效期内未达到可配置的最低点差目标的信号将被移除。已验证的交易会在图表上标注点差收益。 将其用于 XAU（黄金）差价合约 (CFD)，1 分钟时间周期，并在交易前通过检查更高时间周期来确认信号。 主要特点 专为黄金（CFD/金属）设计 — 针对 1 分钟时间周期进行了优化。 信号由快速 EMA / 中速 EMA 交叉生成。 向上箭头 = 买入信号，向下箭头 = 卖出信号。 金色圆圈标记实际入场点（下一个开启的柱线）。
TPTSyncX
Arief
指标
获取免费的 AUX 指标、EA 支持和完整指南，请访问 – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 发现趋势。读取模式。把握入场时机。 三步只需30秒！轻松交易 — 无需分析，您的智能助手已准备好简化您的工作流程 不再因图表信息过载而困扰。 通过智能趋势偏向检测自信交易。 兼容所有货币、加密货币、股票、贵金属、指数及任意时间框架。 只需点击并执行 — 就这么简单。 非常适合希望快速清晰交易的忙碌交易者。 TPTSyncX 是一款强大的全能 MetaTrader 5 指标，可无缝同步 趋势、图形模式 与 K线触发 分析，并以清晰智能的可视化系统呈现。专为追求清晰度、精确性和速度的交易者设计，它通过结合价格行为、结构模式和市场时机工具，帮助识别高概率交易机会。 主要功能： 智能可视化显示： 自动绘制价格结构模式，并清晰标注高点高 (HH)、低点高 (HL)、高点低 (LH) 与低点低 (LL) 于图表上 — 实时展现市场结构变化与潜在反转区域，对识别趋势转换与价格突破至关重要。 动态移动平均线： 根据所选目标K线范围自动调整周期，适用于短线剥
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
指标
This indicator uses support and resistance, volume and some special formula to calculate the volume to filter the candles. If the volume reaches a specific value, And at the same time, Candle breaks the support/resistance line, There would be a signal and we can enter the market. Signals appear when the current candle closes. then you can enter the trade when a new candle appears. Please don't forget to follow your money management plan. MT4 Version Support/Resistance Breakout MT4 :   https:/
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
指标
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
指标
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
The iChannels
BeeXXI Corporation
5 (2)
指标
Ultra-fast recognition of parabolic channels (as well as linear, horizontal and wavy channels) throughout the depth of history, creating a hierarchy of channels. Required setting: Max bars in chart: Unlimited This indicator is designed primarily for algorithmic trading, but can also be used for manual trading.  This indicator will have a very active evolution in the near future and detailed descriptions on how to apply to create robots
TrendHarmony MTF Trend Phase Level Visualizer MT5
Andras Salamon
指标
TREND HARMONY MT5 – Multi Timeframe Trend and Phase and Pullback Level Visualizer indicator for Metatrader5 The TREND HARMONY indicator automates deep trend analysis and generates visualizations for you. Take control of your trades by eliminating uncertainty! Revolutionize your trading experience with precision and insight through the TREND HARMONY Multi Timeframe indicator – your ultimate MT5 trend visualization indicator. [  Features and Manual   | MT4 version |   All Products   ] Are you tir
作者的更多信息
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
指标
基于微观结构与物理场论的AI自适应市场全息系统指标 摘要 ： 本文旨在探讨一种新型金融市场分析工具——“微观结构引力价格回归AI自适应系统（Micro gravity regression AIselfregulation system）”的构建原理与实现机制。该系统融合了市场微观结构（Market Microstructure）理论、经典力学中的弹性与引力模型、信息熵理论以及自适应人工智能算法。通过对Tick级数据的实时聚合、吸收密度的物理建模以及基于熵的动态衰减机制，该系统试图构建一个能够量化市场“质量”、“张力”与“状态”的动态物理场，为高频与波段交易提供可视化的决策支持。 1. 引言 (Introduction) 传统技术指标（如MA, RSI）多基于收盘价的线性处理，往往滞后且难以捕捉价格内部的博弈细节。随着高频交易的发展，基于订单流（Order Flow）和微观结构的数据变得至关重要。本研究提出的MicroStructure HUD系统，不再单纯视价格为数字序列，而是将其视为具有“质量”和“能量”的物理实体，通过模拟物理场中的引力中心（Center of Mass, CoM
ProQuant Probability Map
Jingfeng Luo
指标
ProQuant 概率地图：洞察未来的双重量化预测系统 告别盲目猜测，让历史数据为您导航。 ProQuant 概率地图 (Probability Map) 是一款专为 MetaTrader 5 设计的高级量化辅助工具。它不依赖传统的滞后指标（如 RSI 或 MACD），而是通过 实时计算价格的历史分布概率 ，直接在图表右侧绘制出未来价格可能的“落点热力图”。 v7 版本引入了独创的**“趋势企稳智能修正”**算法，能够在趋势末端自动调整反转概率，助您在震荡与趋势之间游刃有余。 核心功能与独家优势 1. 双重预测视窗 (Dual-Horizon Prediction) 市场是多维的，我们也应该是。本指标同时运行两套核心算法： 短期视窗（Short） ：基于近 60 根 K 线分析，预测未来 5 根 K 线的微观走势，精准捕捉剥头皮与日内波动机会。 长期视窗（Long） ：基于近 120 根 K 线分析，预测未来 20 根 K 线的宏观方向，助您把握主趋势，过滤短期噪音。 视觉直观：图表右侧动态延展的长短两条概率带，让您一眼看穿多空力量对比。 2. 智能企稳分析
Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel
Jingfeng Luo
专家
Dom Book   HeatMAP Lightning Trading Panel 专业级微观结构闪电交易面板 · 用户使用说明书 重要提醒： 1、由于这是一个基于EA的热力图、足迹图和DOM交易面板工具，所有他的演示版并不能正常工作，他只在正式环境中正常工作！ 2、 启用高性能模式后，程序将操作和数据获取分离，实现多线程运行，互不影响，彻底解决在网络情况不好时，DOM操作的卡顿问题。高性能模式需要下载单独的服务程序，免费下载地址： https://www.mql5.com/zh/market/product/159595?source=Site +Market+MT5+Search+Rating006%3abinancedata 1. 产品摘要：赋予您透视市场的 “ 上帝视角 ” 告别盲目看 K 线猜涨跌，直接看穿主力资金的排兵布阵！ Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel   是一款专为 职业剥头皮（ Scalpers ） 、 日内交易员 及 量化盘手 打造的机构级 MT5 交易终端。它打破了传统 MT5 只能看历史价格的局限，通过独创
Dom HeatMAP Lightning Trading Panel
Jingfeng Luo
实用工具
Dom Book   HeatMAP Lightning Trading Panel   专业级微观结构闪电交易面板 · 用户使用说明书 重要提醒： 1、由于这是一个基于EA的热力图、足迹图和DOM交易面板工具，所有他的演示版并不能正常工作，他只在正式环境中正常工作！ 2、 启用高性能模式后，程序将操作和数据获取分离，实现多线程运行，互不影响，彻底解决在网络情况不好时，DOM操作的卡顿问题。高性能模式需要下载单独的服务程序，免费下载地址： https://www.mql5.com/zh/market/product/159595?source=Site +Market+MT5+Search+Rating006%3abinancedata 1. 产品摘要：赋予您透视市场的 “ 上帝视角 ” 告别盲目看 K 线猜涨跌，直接看穿主力资金的排兵布阵！ Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel   是一款专为   职业剥头皮（ Scalpers ）   、   日内交易员   及   量化盘手   打造的机构级 MT5 交易终端。它打破了传统 MT5 只
BinanceData
Jingfeng Luo
程序库
本服务程序下载后，将作为 Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel 的服务支持程序使用。请您先将下载的文件拖拽至 MT5 数据目录下的对应服务文件夹（ `MQL5\Services`）内，并确认文件已成功放置。随后，双击运行启动服务，系统将自动加载相关组件并初始化服务环境。 具体操作位置详见截图：按照截图所示流程完成启动后，Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel 的主界面将正常显示，此时您即可启用其全部功能，体验高效、流畅的 DOM 闪电交易服务，包括实时深度图热力图监控和快速订单执行等核心特性。 请注意，为保障交易系统稳定运行，务必确保该服务程序中设置的交易对、您在 MT5 平台中所选的交易对，以及在 Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel 参数配置中所选的交易对三者完全一致。若出现不一致，可能导致行情数据推送错误、订单执行异常或资产计算偏差等问题，请务必在每次启动前进行核对。
FREE
筛选:
labtrade
301
labtrade 2025.12.22 18:06 
 

Great indicator, and very supportive developer who implements updates and improvements quickly. Recommended :-)

Jingfeng Luo
425
来自开发人员的回复 Jingfeng Luo 2025.12.23 12:44
thank you ,hope you enjoy it ,if you have any ideas about this indicator ,just text me bro .
Robert Čučun
23
Robert Čučun 2025.12.21 19:14 
 

Great work!!!! I recommend thank you for your support

Jingfeng Luo
425
来自开发人员的回复 Jingfeng Luo 2025.12.22 00:59
thank you ,hope you enjoy it ,if you have any ideas about this indicator ,just text me bro .
floriano12
36
floriano12 2025.12.14 11:58 
 

I recommend this indicator for its functionality and reliability. The user support is excellent, and thank you very much.

Jingfeng Luo
425
来自开发人员的回复 Jingfeng Luo 2025.12.14 12:00
thank you ,hope you enjoy it ,if you have any ideas about this indicator ,just text me bro .
回复评论