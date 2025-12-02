FootprintOrderflow

📘 FootprintOrderflow权威指南 （本指标还适配不提供DOM数据和BID/ASK数据的经济商）



1. 指标核心理念

Footprint orderflow 是一款基于 订单流（Order Flow） 理论的高级图表工具。与传统的 K 线图只展示 OHLC（开高低收）不同，足迹图通过实时解析 Tick 数据，剖析每根 K 线内部的微观结构。

它能告诉你：

谁在主导？ （买方还是卖方）

哪里成交量最大？ （机构主要筹码交换区）

价格是否被认可？ （停留时间与价值区域）

趋势是否竭尽？ （通过背离信号）

关键背离是否需要提醒？（通过背离的信号发送MT5弹窗警告，并推送通知到手机）

2. 图表界面深度解析

2.1 基础足迹图 (Standard View)

在普通模式下，K 线被拆解为一个个价格格子（Bin）：

左侧数字 (Bid/Sell) ：代表主动卖出成交量（市价卖单撞击买一价）。

右侧数字 (Ask/Buy) ：代表主动买入成交量（市价买单撞击卖一价）。

背景热力图 ：颜色越深（或亮度越高），代表该价位的总成交量越大，直观展示流动性聚集区。

失衡高亮 (Imbalance) ： 定义 ：当 对角线方向 的力量对比悬殊时（例如：当前价位的买入量 vs 上一价位的卖出量）。 表现 ：如果比例超过设定的阈值（默认 3:1），数字背景会变为青色（买方失衡）或黄色（卖方失衡）。 含义 ：代表一方具有压倒性的进攻意愿。



2.2 显微镜模式 (Microscope Mode) - 核心功能

开启此模式后，K 线宽度会自动放大（默认 4 倍，用于清晰展示足迹图更微观数据结构），展示更深层的数据：

左侧柱状图： 展示该价位的总成交量或 Delta 值（可配置）。

用于快速识别筹码堆积的形状（如 P 形、b 形分布）。 右侧柱状图： 展示价格在该价位的 停留时间 (Duration) 。

时间 = 接受度。价格停留越久，说明市场对该价格的认可度越高。 核心数字区与 Delta 柱： 除了买卖数字外，中间有一条细微的横向柱状图。

向右绿色 ：正 Delta（净买入）。

向左红色 ：负 Delta（净卖出）。

DM 标识：标记该 K 线内 Delta 绝对值最大的价位，通常是多空博弈最激烈的点。

3. 智能总结看板 (Summary Box)

在显微镜模式下，每根 K 线底部悬浮着一个半透明数据面板，这是进行决策的核心依据：

数据项 说明 交易含义 时间区间 显示 K 线的起止时间（电脑本地时间）。 方便复盘回溯。 OHLC 开/高/低/收价格。 基础数据参照。 Vol / Delta 总成交量及净买卖差值（含占比）。 正 Delta 代表买方总体占优，负则反之。 Max/Min Delta 盘中累计 Delta 的最高和最低点。 重要：如果收盘 Delta 为正，但 Min Delta 曾非常大，说明多头成功逆转了空头打压。 VPOC 成交量控制点 (Volume Point of Control)。 K 线内筹码最集中的价格，也是短线的“引力中心”。 TPOC 时间控制点 (Time Point of Control)。 价格停留最久的位置，代表最公允价值。 DM 最大 Delta 价格。 进攻方投入兵力最多的位置。 VAH / VAL 价值区域高点/低点 (70% 区域)。 支撑阻力：回踩 VAL 不破是多头信号，跌破则转空。 Imbalance 买方/卖方失衡的总次数。 失衡次数越多，趋势动能越强。 Alerts (警示) 显示 Delta、VPOC、TPOC 的背离状态。 黄色高亮文字代表出现异常信号，需警惕反转。

4. 深度解读：背离与市场情绪

背离（Divergence）是订单流交易中最具价值的反转信号。指标会自动检测以下情况：

4.1 Delta 背离 (Delta Divergence)

现象 ： 看涨背离 ：K 线是阴线（价格下跌），但 Delta 为正（净买入）。 看跌背离 ：K 线是阳线（价格上涨），但 Delta 为负（净卖出）。

市场情绪 ： 吸收 (Absorption) ：看跌背离意味着虽然大家在疯狂买入（正 Delta），但价格跌了。这说明有更强大的“限价卖单（Iceberg Orders）”吸收了所有买盘，并主动向下压价。这是强烈的反转信号。



4.2 VPOC/TPOC 位置背离 (Structural Divergence)

指标会根据 POC 在 K 线中的相对位置（Top/Bottom）来判断趋势的健康度。

阳线高位背离 (Bullish Top Divergence) ： 现象 ：大阳线收盘，但 VPOC 或 TPOC 留在了 K 线底部。 情绪 ：价格虽然涨上去了，但成交量没有跟上。这通常是“空头回补”或“散户追涨”造成的，缺乏机构在高位的认可，属于 弱势上涨 ，容易回落。

阳线低位背离 (Bullish Bottom Divergence) ： 现象 ：K 线收阳，VPOC 位于底部（开盘价附近）。 情绪 ：底部有坚实支撑，买方在底部完成了大量换手后推升价格。这是 健康的上涨 结构。

阴线低位背离 (Bearish Bottom Divergence) ： 现象 ：大阴线收盘，但 VPOC/TPOC 在顶部。 情绪 ：高位放量下跌，但低位无量，属于 弱势下跌 （可能是洗盘）。



总结框提示示例：

VPOC Status: ⚠️ Bull Top Div (黄色高亮) -> 警惕阳线诱多，高位无量。

4.3 交易量突增 (Volume Burst)

现象 ：当前 K 线成交量是前两根平均值的 2 倍以上。

情绪 ： 突破时 ：代表真突破，动能强劲。 趋势末端 ：如果在长趋势后出现巨量 K 线但滞涨，往往是 高潮耗尽 (Climax) 信号，预示反转。



5. 参数配置指南

在加载指标时，建议关注以下核心参数：

核心设置 (Core Settings)

InpPriceStep (价格步长) ： 最关键参数 。 定义每个格子聚合多少个点。 外汇 (EURUSD) ：建议 0.00005 (5点) 或 0.00010 (10点)。太小会导致格子太多太碎，太大看不清细节。 黄金 (XAUUSD) ：建议 0.1 (1美分) 或 0.5 。 股指 (US30/NAS100) ：建议 1.0 或 5.0 。

InpMaxBarsToDraw：历史 K 线绘制数量。建议 200-300 ，设置过大会导致加载变慢。

显微镜模式 (Microscope Mode)

InpMicroscopeMode ： true 开启放大及总结框功能。

InpMicroZoomScale ：放大系数。默认为 4.5 （即 450% 宽度）。如果您觉得图表太宽，可调小至 3.0 ；如果文字重叠，可调大至 5.0 或 6.0 。

InpMicroscopeTextMode ： Percentage ：显示占比（%），适合看分布结构。 Value Coefficient ：显示价值系数（当前量/平均量），大于 1 代表活跃。



颜色与通知 (Colors & Alerts)

InpImbalanceRatio ：失衡比例，通常设为 3.0 (即 3倍差异)。

InpColorHighlight ：总结框中背离警示文字的颜色（默认黄色），建议选醒目颜色。

InpAlert...：按需开启各类背离的弹窗或手机推送报警。

6. 快速安装与使用步骤

下载footprintorderflow指标。 拖拽指标到图表上。 重要：初次加载时，图表会显示“正在同步历史 (计算实际交易量)...”。这是指标在下载高精度的 Tick 数据，请耐心等待几秒至几分钟（取决于网速和历史数据量）。 加载完成后，建议使用鼠标滚轮配合 Ctrl 键调整图表高度，以获得最佳视觉效果。

风险提示：足迹图揭示的是过去的微观结构，虽然能极大提高胜率，但没有任何指标能 100% 预测未来。建议结合大周期趋势及自身交易系统使用。