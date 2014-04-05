ProQuant-Wahrscheinlichkeitskarte: Ein Dual-Quant-Vorhersagesystem zur Navigation in der Zukunft

Verabschieden Sie sich vom blinden Raten. Lassen Sie historische Daten Ihren Kompass sein.

Die ProQuant Probability Map ist ein fortschrittliches quantitatives Tool, das exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen nachlaufenden Indikatoren (wie RSI oder MACD) berechnet es die Wahrscheinlichkeit historischer Kursverteilungen in Echtzeit und projiziert direkt eine "Heatmap" potenzieller zukünftiger Kursniveaus auf die rechte Seite Ihres Charts.

Version 7 führt unseren proprietären "Smart Trend Stabilization"-Algorithmus ein, der die Umkehrwahrscheinlichkeiten in der Nähe von Trenderschöpfungspunkten automatisch anpasst und Ihnen dabei hilft, mühelos zwischen trendbildenden und trendlosen Märkten zu navigieren.

Kernfunktionen & exklusive Vorteile

1) Dual-Horizon Prediction Windows Der Markt ist mehrdimensional, und Ihre Tools sollten es auch sein. Dieser Indikator führt zwei Kernalgorithmen gleichzeitig aus:

Kurzfristiges Fenster: Analysiert die letzten 60 Takte, um Mikrobewegungen für die nächsten 5 Takte vorherzusagen - perfekt für Scalping und das Erfassen von Intraday-Volatilität.

Langfristiges Fenster: Analysiert die letzten 120 Takte, um die Makrorichtung für die nächsten 20 Takte zu prognostizieren - hilft Ihnen, den Haupttrend zu erkennen und kurzfristige Störungen herauszufiltern.

Visuelle Intuition: Dynamisch sich ausdehnende Wahrscheinlichkeitsbänder (kurz und lang) ermöglichen es Ihnen, das Bull/Bear-Gleichgewicht auf einen Blick zu erkennen.

2. Intelligente Trendstabilisierung (exklusiv für Version 7) Die Seele der Version 7. Der Indikator verfügt über eine eingebaute Linear Regression Slope & Volatility Analysis Engine:

Wenn das System erkennt, dass ein Trend eine "Stabilisierung nach einem Anstieg" oder eine "Volatilitätskonvergenz" durchläuft, löst es automatisch eine Pullback-Korrektur aus.

Das bedeutet, dass es dem Trend folgt, wenn das Momentum stark ist, Sie aber vor einer erhöhten Umkehrwahrscheinlichkeit (Pullback) warnt, wenn der Trend erschöpft ist, und Sie so vor dem Risiko einer Jagd nach Höchstständen schützt.

3. Asymmetrische Volatilitätsmodellierung Die Kurse steigen und fallen oft mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Dieser Indikator geht nicht mehr von der Standard-Normalverteilung aus, sondern berechnet die Aufwärts- und Abwärtsimpulsstärken getrennt.

Die Höhe des generierten Wahrscheinlichkeitsrasters (Bins) wird dynamisch angepasst und passt sich so perfekt der aktuellen wahren Volatilität (ATR) des Marktes an.

4) Automatisches Support & Resistance System (Dynamic S/R) Kein manuelles Zeichnen erforderlich. Der Indikator führt automatisch Backtests historischer Daten durch, um die wichtigsten Niveaus hervorzuheben:

Durchgehende Linien: Wichtige historische Unterstützungen/Widerstände.

Gestrichelte Linien: Kleinere Unterstützungen/Widerstände.

Rosa/Grüne gepunktete Linien: Speziell berechnete 38% Fibonacci Retracement Levels - wichtige sekundäre Umkehrpunkte, die häufig von institutionellen Händlern anvisiert werden.

(5) Wahrscheinlichkeits-Momentum-Fluss Sehen Sie nicht nur statische Wahrscheinlichkeiten - sehen Sie, wie sie sich ändern!

Die ↑ ↓ Pfeile in Echtzeit zeigen an, ob die Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Richtung steigt oder sinkt.

Beispiel: Wenn ein Aufwärtstrendbereich "↑↑" anzeigt, bedeutet dies, dass der statistische Vorteil für eine Long-Position schnell wächst.

Handelsstrategien

Zusammenfluss der Trends: Wenn die maximalen Wahrscheinlichkeitszonen (die längsten Balken) der "Kurzfristigen" und "Langfristigen" Prognosen übereinstimmen, handelt es sich um ein Einstiegssignal mit hoher Gewinnwahrscheinlichkeit .

Fortsetzung des Pullbacks: Achten Sie auf die 38%-Sekundärunterstützung (markiert durch kleine Pfeile). Kombinieren Sie dies mit einem steigenden Signal auf der kurzfristigen Wahrscheinlichkeitskarte, um einen präzisen Einstieg in den Trend-Pullback zu finden.

Defensives Setup: Verwenden Sie die Ränder der History Box als logische Stop-Loss-Referenzen und die am weitesten entfernten Wahrscheinlichkeitsbereiche als Take-Profit-Ziele.

Vollständig anpassbare Parameter

Anpassbare Analysezeiträume (kurze/lange Balkenanzahl).

Anpassbare Farbthemen, perfekt für helle oder dunkle Charts.

Umschaltbare Optionen für die Stabilisierungskorrektur und die Sichtbarkeit des historischen Backtests.

ProQuant Probability Map - Umwandlung von Marktunsicherheit in sichtbare mathematische Wahrscheinlichkeiten. Laden Sie jetzt herunter und erleben Sie einen Marktüberblick auf institutionellem Niveau!