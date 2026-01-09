OrderFlow Bubbles Pro (OFB-Pro)( Indikator für die Überwachung großer Orderblasen )



Schauen Sie in die Mikro-Welt der Candlesticks wie ein institutioneller Trader。





Wichtiger Hinweis: Wenn Sie den Indikator im Strategietester testen, verwenden Sie einen der folgenden Modi

Jeder Tick

Jeder Tick basierend auf echten Ticks

5-Minuten-OHLC

Kernwert

Hören Sie auf, mit Standard-Candlesticks zu raten. Order Flow Delta Pro bringt eine professionelle Orderflow-Analyse auf ATAS/Bookmap-Niveau auf die MT5-Plattform. Es ist nicht nur ein Indikator, sondern auch Ihr Radar, um Smart Money zu verfolgen. Durch die Aggregation von Tick-Daten in Echtzeit erfasst es präzise Kauf-/Verkaufs-Ungleichgewichte und institutionelle Kontrollpunkte.

Vier Hauptvorteile

1. Röntgenblick

Schauen Sie nicht nur auf die Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse. Die aggressiven Kauf- und Verkaufsaufträge innerhalb jeder Kerze werden als Blasen visualisiert. Erkennen Sie sofort, ob eine Bewegung ein starker bullischer Angriff oder eine bärische Falle ist.

2. Erfassen Sie "Ungleichgewicht"

Der exklusive Imbalance-Algorithmus hebt automatisch kritische Kursniveaus hervor, bei denen eine signifikante Diskrepanz (z.B. 300% Unterschied) zwischen Käufern und Verkäufern besteht. Wenn ein Imbalance-Ring auftaucht, signalisiert er eine aggressive Akkumulation oder Verteilung durch intelligentes Geld und bietet Einstiegssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit.

3. Dynamische POC-Trendlinie (Smart POC)

Berechnet und verbindet automatisch den Point of Control (POC) - das Preisniveau mit dem maximalen Volumen - für jede Kerze. Diese goldene "Value Pivot Line" zeigt nicht nur die Verschiebung des Marktschwerpunkts an, sondern dient auch als stärkste dynamische Unterstützung und Widerstand für den Intraday-Handel.

4. Smart Money-Warnungen in Echtzeit

Sie müssen nicht den ganzen Tag auf den Bildschirm starren. Wenn großes Kapital eingreift oder ein abnormales Volumen auftritt, sendet das System Echtzeitwarnungen über MT5-Popups und mobile Benachrichtigungen, damit Sie keinen Volatilitätsausbruch verpassen.

Teil 2: Benutzerhandbuch

1. Visueller Leitfaden

Blasen: Zeigt Volumendaten für eine bestimmte Kursstufe an. Farbige Füllung: Stellt das positive oder negative Delta dar (Aggressive Buy - Aggressive Sell). Grün zeigt die Dominanz der Käufer an; Rot zeigt eine Dominanz der Verkäufer an. Blasengröße: Entspricht der Volumengröße; größeres Volumen erzeugt größere Blasen.

Ungleichgewichts-Ringe: Cyanfarbener Ring: Ungleichgewicht beim Kauf (aggressives Kaufverhalten) - Das Kaufvolumen übersteigt das Verkaufsvolumen bei weitem. Magentafarbener Ring: Ungleichgewicht beim Verkauf (aggressives Verkaufen) - Das Verkaufsvolumen übersteigt bei weitem das Kaufvolumen.

POC-Linie: Eine durchgezogene goldene Linie, die die Kursniveaus mit der höchsten Volumendichte in jeder Kerze verbindet und die kurzfristige Trendrichtung anzeigt.

2. Parameter-Leitfaden

Um die beste Erfahrung zu machen, passen Sie bitte die folgenden Kernparameter entsprechend der Volatilität des Vermögenswertes an:

A. Blasen-Kern

Blasen-Datentyp ( InpBubbleData ): Empfohlen: VOL_DELTA . Dies zeigt am intuitivsten das Nettoergebnis des Bullen/Bären-Kampfes.

Schwellenwert ( InpThreshold ): Schwellenwert für die Filterung. Empfohlen: Setzen Sie den Wert auf 50-100 für Gold/Öl, 20-50 für Devisenpaare. Blasen unterhalb dieses Wertes werden ausgeblendet, um das Diagramm sauber zu halten.

Max/Min-Durchmesser ( InpMaxDiaBars ): Der maximale/minimale Durchmesser der Blasen. Stellen Sie diesen Wert ein, um zu verhindern, dass die Blasen die Candlesticks verdecken.

B. Ungleichgewicht

Ungleichgewicht anzeigen ( InpShowImbalance): Wenn diese Option aktiviert ist, werden Ungleichgewichtspunkte mit einem äußeren Ring markiert.

Ungleichgewichtsverhältnis ( InpImbalanceRatio ): Standardwert ist 3,0 (300%). Bedeutet: Wenn das aggressive Kaufvolumen das Dreifache des aggressiven Verkaufsvolumens beträgt, wird es als Kauf-Ungleichgewicht markiert. Höhere Werte liefern präzisere, aber weniger Signale.



C. Datenquelle & Historie

Historische Stunden ( InpHistoryHours ): Dauer der Last der Historie. Der Standardwert ist 24 Stunden. Da das Tick-Datenvolumen sehr groß ist, sollten Sie diesen Wert nicht zu hoch wählen, um schnelle Ladegeschwindigkeiten zu gewährleisten.

Automatischer Preisschritt ( InpAutoPriceStep ): Äußerst empfehlenswert. Der Indikator berechnet automatisch die Preisschrittgröße für die Blasenaggregation, um sich an unterschiedliche Volatilitätszyklen anzupassen.

D. Warnmeldungen

Präfix der Warnmeldung ( InpAlertMsg ): Standard ist "Main capital intervention". Sie können diese Meldung individuell anpassen.

3. FAQ