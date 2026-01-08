Orderflow Smart Flip



- Einblicke in institutionelle Fußabdrücke, Erfassung von Stornierungen, datengesteuerte Gestaltung jeder Linie.

Produkt-Einführung

Verabschieden Sie sich vom Rätselraten. Umarmen Sie die Datenwahrheit.

Orderflow Smart Flip ist nicht nur ein weiteres Zeichenwerkzeug, sondern ein System zur Analyse des institutionellen Verhaltens, das auf mikroskopischen Daten auf Tick-Ebene basiert. Wie ein Röntgengerät für den Markt durchdringt es die Oberfläche der Candlesticks. Durch die Berechnung der Volumenakkumulation und des Order-Ungleichgewichts Tick für Tick in Echtzeit identifiziert es automatisch wichtige Preisniveaus, auf denen institutionelle Anleger ihre Positionen verteidigen(Unterstützungsniveau, Widerstandsniveau).

Er sagt Ihnen nicht nur, wo sich Unterstützung und Widerstand befinden, sondern verfügt auch über einen proprietären "Smart Flip"-Algorithmus. Wenn ein wichtiges Niveau tatsächlich durchbrochen wird, ändert der Indikator automatisch die Farbe der Linie und verlängert sie, um zu signalisieren, dass sich der ehemalige Widerstand in eine starke Unterstützung verwandelt hat (S/R Flip).

In Kombination mit den exklusiven Funktionen "Fakeout Filtering" und "Absorption Detection" hilft er Ihnen, die große Mehrheit der Marktstörungen, Bullen- und Bärenfallen herauszufiltern.

Schauen Sie nicht nur auf den Chart, sondern verstehen Sie das Geld hinter dem Chart.

Highlights der Hauptfunktionen

Automatische Identifizierung von institutionellen Schlüssellevels Auf der Grundlage von Tick-Daten berechnet der Indikator dynamisch das lokale Durchschnittsvolumen. Er erfasst automatisch "Big Order Nodes", bei denen das Handelsvolumen um ein Vielfaches höher ist als der Durchschnitt. Nur mit echtem Geld errichtete Mauern stellen echte Unterstützung und Widerstand dar. Smart S/R Flip (Unterstützungs-/Widerstandsumkehr) Dynamische Zustandsmaschine : Keine toten statischen Linien mehr! Wenn der Preis unter der Linie liegt, wird sie als Rot (Widerstand) angezeigt. Sobald die Linie stark durchbrochen und stabilisiert ist, verwandelt sie sich sofort in Gold (Unterstützung) und zeigt damit genau die Möglichkeiten für einen Pullback an.

Volumen-Schwellenwerte: Eingebauter Abstufungsmechanismus. Nur wenn ein starker Widerstand (mit massivem Volumenumsatz) durchbrochen wird, wird ein Flip-Signal ausgelöst. Schwache und ungültige Linien werden automatisch aussortiert. Fakeout-Filtersystem Live Edge-Schutz : Wenn eine Kerze ein wichtiges Niveau durchbricht, wird der Indikator dies nicht sofort als Umkehrsignal interpretieren. Stattdessen wird eine "Beobachtungsperiode" eingeleitet (Standard: 3 Bars).

Bestätigung des Schlusskurses: Wenn der Kurs lediglich eine Spitze durchläuft (Docht) und das Niveau schnell wieder erreicht, wertet der Indikator dies als "Test" und nicht als "Ausbruch". Die Farbe der Linie bleibt unverändert und hilft Ihnen, "Liquidity Hunts" zu vermeiden. Volumenakkumulation in Echtzeit Snowball-Datenaufzeichnung: Die Textbeschriftungen auf den Linien zeigen nicht nur das Volumen zum Zeitpunkt der Erstellung, sondern auch das kumulative Echtzeit-Volumen dieser Preiszone während ihrer gesamten Lebensdauer. Wenn das Niveau wiederholt getestet wird, sehen Sie, wie die Volumendaten wachsen und so die "Dicke" des Niveaus visuell darstellen. Erkennung von Absorption Wenn massive aggressive Kaufaufträge ein Widerstandsniveau angreifen, der Preis aber nicht steigt (der Schlusskurs kann nicht durchbrechen), markiert der Indikator die Stelle mit Cyan Borders und Dots. Dies deutet darauf hin, dass die Verkäufer den Kaufdruck durch Limit-Orders passiv "absorbieren" - ein hervorragendes Umkehrsignal. Visuelle Rauschunterdrückung & Layer-Management Auto-Fade : Sobald ein Schlüsselniveau vollständig entkräftet ist, wird die Opazität der Linie automatisch um 50 % reduziert. Sie bleibt als historische Referenz erhalten, lenkt aber nicht von der aktuellen Marktsicht ab.

Intelligente Umgehung: Die Textbeschriftungen berechnen automatisch die Mittelpositionen und erkennen auf intelligente Weise Überschneidungen, um ein sauberes und übersichtliches Diagramm zu gewährleisten.

Parameterleitfaden und Konfiguration

Die Parameter sind in fünf Abschnitte unterteilt, um den Anforderungen von hochfrequentem Scalping bis hin zum Swing-Trading gerecht zu werden.

1. Kernstrategie

Bestimmt, "welche Linien gezeichnet werden".

InpVolMultiplier (Voreinstellung: 2.0) : Empfindlichkeitsschalter . Bedeutung : Eine Linie wird nur erzeugt, wenn das Volumen zu einem bestimmten Preis > (Lokales Durchschnittsvolumen x dieser Multiplikator) ist. Verwendung : Niedrigere Werte = mehr Linien (für Scalping); Höhere Werte (z.B. 3.0+) = nur Hauptlevels (für Swing).

InpLocalAvgRange (Voreinstellung: 5) : Adaptiver Bereich . Bedeutung : Die Anzahl der Bars vor und nach dem aktuellen Bar, die zur Berechnung des durchschnittlichen Volumens verwendet werden. Verwendung : Standardwert beibehalten. Sie gewährleistet eine genaue Identifizierung von relativ großen Aufträgen sowohl während ruhiger Sitzungen (Asien) als auch während aktiver Sitzungen (USA).

InpDetectAbsorb (Voreinstellung: true) : Absorptionserkennungsschalter . Wenn dieser Schalter aktiviert ist, werden fehlgeschlagene Angriffe mit hohem Volumen mit cyanfarbenen Punkten und Rändern hervorgehoben.



2. Flip-Filterung

Legt fest, "welche Zeilen für den S/R-Austausch in Frage kommen".

InpEnableFlip (Voreinstellung: true) : Kernschalter . Wenn aktiviert, wird Widerstand zu Unterstützung und Unterstützung zu Widerstand.

InpFlipVolMultiplier (Voreinstellung: 4.0) : Flip-Schwellenwert . Wichtig : Um ein unübersichtliches Diagramm zu vermeiden, wird empfohlen, diesen Wert höher als InpVolMultiplier zu setzen. Logik : Nur bei sehr starkem Widerstand (z.B. wenn das Volumen das Vierfache des Durchschnitts beträgt) wird bei einem Ausbruch eine Flip-Linie erzeugt. Ein schwacher Widerstand bricht bei einem Ausbruch einfach ab.



3. Ausbruchs-Bestätigung

Legt fest, wie man zwischen einem echten Breakout und einem Fakeout unterscheidet.

InpBreakoutConfirmBars (Voreinstellung: 3) : Bestätigungszeitraum . Bedeutung : Nachdem der Kurs eine Linie überquert hat, darf er für die nächsten 3 Takte nicht zurückkehren, um als echter Breakout bestätigt zu werden und einen Farbwechsel auszulösen. Verwendung : Setzen Sie den Wert 0 für einen sofortigen Farbwechsel (hohes Risiko); setzen Sie den Wert 2-4 für den robusten Modus.

InpUseVolFilter (Voreinstellung: true) : Volumen-Filter . Bedeutung : Wenn der Ausbruch bei geringem Volumen erfolgt, wird er als Fakeout behandelt, und die Linie ändert ihre Farbe nicht.



4. Farben & Stil

InpColorSup / InpColorRes : Farben für die ursprüngliche Unterstützung (grün) und den Widerstand (rot).

InpColorFlipBuy (Voreinstellung: Gold) : Widerstand wird zu Unterstützung . Eine goldene Linie bedeutet eine Kaufgelegenheit bei einem Pullback nach einem Durchbruch der Hauptkraft.

InpColorFlipSell (Voreinstellung: Dunkelorange) : Aus Unterstützung wurde Widerstand .

InpOpacity (Voreinstellung: 160) : Deckkraft für aktive Linien.

InpOpacityBroken (Voreinstellung: 40): Deckkraft für ungültige Linien. Unterbrochene Linien werden sehr schwach und dienen nur als Historie.

5. Allgemeine Konfigurationsbeispiele

Szenario A: Intraday Scalping

Ziel : Mehr Mikro-Strukturen sehen, schnelle Reaktion.

Konfig : InpVolMultiplier = 1,5 InpFlipVolMultiplikator = 2,5 InpBreakoutConfirmBars = 1 (Schnelle Bestätigung)



Szenario B: Swing Trading (empfohlene Voreinstellung)

Ziel : Rauschen filtern, Pullbacks in großen Trends abfangen.

Konfig : InpVolMultiplier = 2.5 InpFlipVolMultiplier = 5.0 (Nur starke Flips) InpBreakoutConfirmBars = 3



Wie man den Chart liest

Grüner durchgehender Balken: Starke Unterstützung unter dem aktuellen Kurs. Handeln: Suchen Sie nach Long-Positionen bei Pullbacks. Roter durchgezogener Balken: Starker Widerstand oberhalb des aktuellen Kurses. Handeln: Suchen Sie nach Short-Einstiegen bei Erholungen. Goldener Balken (Flip Buy): Goldene Gelegenheit. Der ursprüngliche rote Widerstand wurde durch eine solide zinsbullische Kerze durchbrochen und bestätigt, ohne zurückzufallen. Er verwandelt sich in Gold.

Bedeutet: Die Bullen sind extrem stark. Ein Pullback in die Gold-Zone ist ein sehr wahrscheinlicher Trendfolge-Kaufpunkt. Cyan Dot/Rand (Absorption): Der Kurs berührt eine Linie und eine Cyan-Markierung erscheint.

Bedeutung: Wenn die Absorption am Widerstand erscheint, ist mit einem Rückgang zu rechnen. Erscheint die Absorption an der Unterstützung, ist ein Anstieg zu erwarten. Textbeschriftungen: Vol: 5000 : Das in dieser Preiszone gehandelte kumulative Volumen beträgt 5000 Lots.

Delta: 800 : (Aggressiver Kauf - Aggressiver Verkauf) = 800, was auf starken Kaufdruck hinweist.

Installation & Hinweise