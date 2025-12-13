Micro gravity regression AIselfregulation system

AI Adaptive Market Holographic System Indicator basierend auf Mikrostruktur und Feldtheorie

Zusammenfassung:

In diesem Beitrag werden die Konstruktionsprinzipien und der Implementierungsmechanismus eines neuartigen Finanzmarktanalysewerkzeugs untersucht - das KI-Selbstregulierungssystem mit Mikrogravitationsregression. Dieses System vereint die Theorie der Marktmikrostruktur, die klassische Mechanik (Elastizitäts- und Gravitationsmodelle), die Theorie der Informationsentropie und adaptive KI-Algorithmen. Durch die Aggregation von Daten auf Tick-Ebene in Echtzeit, die physikalische Modellierung der Absorptionsdichte und die Verwendung eines auf Entropie basierenden dynamischen Zerfallsmechanismus versucht das System, ein dynamisches physikalisches Feld aufzubauen, das in der Lage ist, die "Masse", die "Spannung" und den "Zustand" des Marktes zu quantifizieren und eine visualisierte Entscheidungshilfe für den Hochfrequenz- und Swing-Handel zu bieten.

1. Einführung

Traditionelle technische Indikatoren (wie z.B. MA, RSI) basieren meist auf der linearen Verarbeitung von Schlusskursen, was oft zu Verzögerungen und Schwierigkeiten bei der Erfassung der internen Spieldetails des Preises führt. Mit der Entwicklung des Hochfrequenzhandels sind Daten, die auf Orderflow und Mikrostruktur basieren, entscheidend geworden. Das in dieser Studie vorgeschlagene MicroStructure HUD-System betrachtet den Preis nicht mehr nur als eine numerische Sequenz, sondern als eine physikalische Einheit mit "Masse" und "Energie". Durch die Simulation des Massenmittelpunkts (Center of Mass, CoM) in einem physikalischen Feld und der elastischen Spannung nach dem Hooke'schen Gesetz werden die inneren Antriebskräfte der Preisbewegung sichtbar.

2. Implementierungslogik und Prozess

Die Kerncode-Implementierung dieses Systems kann in vier gekoppelte Module zerlegt werden: die Datenaggregationsschicht, die physikalische Berechnungsschicht, die entropiegewichtete adaptive Schicht und die KI-Lernschicht.

2.1 Datenaggregationsschicht: Fußabdruck-Aggregation

  • Logik: Das System fängt zunächst jeden Tick (Preisänderung) auf dem Markt in Echtzeit über die Funktion UpdateFootprintData ab.

  • Prozess:

    • Binning: Der Preisraum wird in mehrere diskrete Preisstufen (Bins) entsprechend einem GlobalStep (z.B. 0,5 oder 1,0 Punkte) unterteilt.

    • Identifizierung der Flussrichtung: Durch den Vergleich der Preisänderung zwischen dem aktuellen Tick und dem vorherigen Tick wird ermittelt, ob es sich um einen aktiven Kauf oder einen aktiven Verkauf handelt.

    • Kumulation: Innerhalb der BarFP-Struktur jeder Kerze akkumuliert das System dynamisch das Volumen (Ticks), das Kauf- und Verkaufsvolumen für jedes Preisniveau.

  • Zweck: Umwandlung von Zeitreihendaten in räumliche Verteilungsdaten, um die "materielle Basis" des Marktes zu konstruieren.

2.2 Physikalische Berechnungsschicht: Masse und Absorptionsdichte (Physics Engine & Absorption)

  • Logik: Ausgehend von der Hypothese "Volumen gleich Masse" berechnet das System den Massenschwerpunkt des Marktes. Version 16.0 führt das Konzept der "Absorptionsdichte" ein.

  • Prozess:

    • Dichtegewichtung: In CalculatePhysics ist die Masse nicht mehr nur das Volumen. Das System berechnet das Kauf/Verkaufs-Ungleichgewicht:

      $$Ungleichgewicht = \frac{|Kauf - Verkauf|}{Gesamt}$$
      $$DichteFaktor = 1.0 + Ungleichgewicht \mal (Zugewinn - 1.0)$$

    • Wissenschaftliche Grundlage: Je intensiver der Kampf zwischen Bullen und Bären ist (hohes Ungleichgewicht), desto größer ist die "Dichte" an diesem Preisknotenpunkt, der eine solidere Unterstützung/Widerstand bildet.

    • Zeitlicher Verfall: Es wird ein Zerfallsfaktor ( decay_factor ) eingeführt; Daten, die weiter vom aktuellen Zeitpunkt entfernt sind, tragen weniger Masse bei($Weight = Decay^{Distance}$).

    • Berechnung des Massenschwerpunkts (CoM):

      $$CoM = \frac{\sum (Price_i \times Mass_i)}{\sum Mass_i}$$

    • Spannungsberechnung: Auf der Grundlage des Hooke'schen Gesetzes berechnet das System die Rückstellkraft (Tension), die durch die Abweichung des aktuellen Preises von der CoM entsteht.

      $$Spannung = (Preis - CoM) \mal K_{Elastizität}$$

2.3 Entropie-gewichtete adaptive Schicht: Dynamischer Speicher (Entropie & dynamischer Zerfall)

  • Logik: Der Marktzustand wechselt zwischen geordnet (Trend) und ungeordnet (Oszillation). Das System verwendet CalculateEfficiency zur Berechnung der Efficiency Ratio (ER) als Proxy-Indikator für "Negative Entropie".

  • Umsetzung:

    • Wenn ER hoch ist (offensichtlicher Trend), erhöht das System den Abklingkoeffizienten (z. B. 0,99) und verlagert den Schwerpunkt vom Kurzzeitgedächtnis auf das Langzeitgedächtnis, da Trends Trägheit haben.

    • Ist ER niedrig (Marktchaos), verringert das System den Abklingkoeffizienten (z. B. 0,80) und beschleunigt das Vergessen historischer Daten, um sich an schnelle Veränderungen anzupassen.

2.4 AI-Lernschicht: Auto-Repair von Parametern (Aktives KI-Lernen)

  • Logik: Durch die TrainModel-Funktion verfügt das System über die Fähigkeit zur Selbstreflexion.

  • Prozess:

    • Vorhersage: Aufzeichnung historischer Hochspannungszustände ( Tension Alert ).

    • Validierung: Überprüft nach $N$ Perioden, ob sich der Kurs wie erwartet umgedreht hat (Rückkehr zum Schwerpunkt).

    • Belohnung/Bestrafung:

      • Wenn die Vorhersage erfolgreich ist (hohe Spannung führt zur Umkehr), werden die aktuellen Parameter verstärkt.

      • Wenn die Vorhersage fehlschlägt (der Preis bricht nach der Hochspannung weiter durch), wird der Elastizitätskoeffizient $K$ verringert (was bedeutet, dass der Markt seine ursprünglichen Beschränkungen durchbrochen hat und in ein neues Gleichgewicht eingetreten ist), oder die Parameter werden bestraft.

    • Vergessen: Die Parameterkorrekturen fallen im Laufe der Zeit auf natürliche Weise auf die Ausgangswerte zurück, um eine Überanpassung zu verhindern.

3. Wissenschaftliche Grundlage

3.1 Marktmikrostrukturtheorie

Die Bin-Struktur im Code entspricht direkt dem Limit Order Book (LOB) und dem Trade Flow in der Mikrostrukturtheorie.

  • Absorption: Die Praxis der Erhöhung des Massengewichts über das Ungleichgewicht im Code simuliert wissenschaftlich das Phänomen der "Absorption". Wenn eine große Anzahl von Market Orders ein bestimmtes Preisniveau angreift, der Preis sich aber nicht bewegt, bedeutet dies, dass die Limit Orders die gesamte Liquidität absorbiert haben. Im physikalischen Modell äußert sich dies in einer extremen "Dichte" an dieser Stelle, die ein Eindringen erschwert (eine hohe Masse führt zu einer starken CoM-Traktion).

3.2 Statistische Mechanik und Mittelwertumkehr

  • Massenschwerpunkt (CoM): Repräsentiert den "fairen Wert" oder die "Konsenszone" des Marktes. Nach der statistischen Mechanik neigen Teilchen (Preise) immer dazu, sich im Zustand der geringsten Energie (nahe dem Massenschwerpunkt) zu verteilen.

  • Anspannung: Quantifiziert den Grad der Preisabweichung vom Konsens. Eine übermäßige Abweichung führt zu einem Anstieg der potenziellen Energie des Systems, was wiederum eine umgekehrte Rückstellkraft erzeugt. Wenn Tension > AlertThreshold ist, bedeutet dies, dass sich der Markt in einem instabilen Zustand befindet und die Wahrscheinlichkeit einer Mean Reversion oder eines Phasenübergangs (Breakout) extrem hoch ist.

3.3 Informationsentropie und adaptive Systeme

Die im Code referenzierte InpDynamicDecay-Logik basiert auf der Kybernetik.

  • Zustand mit niedriger Entropie (Trend): Hohe Informationsübertragungseffizienz; historische Preise haben eine starke richtungsweisende Bedeutung für die Zukunft, so dass das System das Gedächtnis erweitert (High Decay).

  • Zustand mit hoher Entropie (Oszillation): Der Markt ist voller Rauschen; historische Informationen werden schnell ungültig, daher verkürzt das System den Speicher (Low Decay). Dieses Design löst das Problem der Anpassungsfähigkeit traditioneller Indikatoren mit "festen Parametern" unter verschiedenen Marktbedingungen.

4. Analyse und Schlussfolgerung

4.1 Visuelle Analyse: Oranger Kern & Roter Alarm

  • Orangefarbene Blöcke (Kernunterstützung): In der Visualisierung stellen die orangefarbenen Bereiche, die durch die Codelogik phy_grid[i].state == "Core" identifiziert werden, Zonen mit hoher Dichte und großer Masse dar. Es handelt sich um Verteidigungslinien, die durch den tatsächlichen Kapitaleinsatz von Bullen und Bären gebildet werden und als starke Unterstützungs-/Widerstandsniveaus im Handel dienen.

  • Rote Verbindungslinien (Stressalarm): Wenn sich die Spannungslinie rot färbt (Spannung > 8,0), zeigt dies an, dass der Preis wie ein Gummiband bis an seine Grenzen gedehnt ist. An diesem Punkt sollte man nicht dem Trend hinterherlaufen, sondern nach Umkehrsignalen Ausschau halten.

4.2 Beschränkungen und Vorteile des Modells

  • Vorteile: Dieses Modell löst sich vollständig von den nachlaufenden MA-Algorithmen und modelliert direkt auf der Grundlage der physikalischen Eigenschaften von Transaktionen. Die Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandslinien erfolgt mit physikalischer Präzision. Die Einführung des AI-Moduls verleiht ihm rudimentäre "evolutionäre" Fähigkeiten.

  • Beschränkungen: Bei Ereignissen mit hoher Volatilität können physikalische Gesetze vorübergehend versagen (z. B. Kurslücken, die dem Gravitationsfeld entkommen). Daher wird InpTensionAlert als Phasenübergangswarnung in den Code aufgenommen.

4.3 Schlussfolgerung

Das "Micro gravity regression AI self-regulation system" ist nicht nur ein Indikator, sondern ein physikalisches Simulationssystem, das auf dem vierdimensionalen Raum von Preis-Volumen-Zeit-Entropie basiert. Durch die mehrschichtige Analyse der Codelogik sehen wir, dass es die "Dichte" von Mikrodaten nutzt, um ein Gravitationsfeld aufzubauen, die "Entropie" zur Regulierung der Zeitwahrnehmung und die "KI" zur Korrektur physikalischer Konstanten. Diese interdisziplinäre Verschmelzung bietet eine völlig neue analytische Perspektive für den quantitativen Handel auf der Grundlage erster Prinzipien.

Schlüsselwörter: Marktmikrostruktur, Massenzentrum, Algorithmischer Handel, Adaptives System, MQL5


Empfohlene Produkte
SLS Tutelege
Hope Salang
Indikatoren
Produktname: SavasaLaS Tutelage | Pro Preis-Aktions-Kompass Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie zu handeln mit Confluence. SavasaLaS Tutelage ist nicht nur ein Indikator, sondern ein komplettes Handelssystem für den ernsthaften Price Action Trader. Es eliminiert Chart-Rauschen, indem es die drei Säulen des institutionellen Handels strikt durchsetzt: Marktstruktur , Trendrichtung und Candlestick-Verifizierung . Im Gegensatz zu Standard-Indikatoren, die Ihren Chart mit schwachen Signalen überflut
FREE
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[ MT4 Version ] [ Kill Zones ] [ SMT Divergenzen ] Wie man mit Orderblöcken handelt: Klicken Sie hier Leistung der Benutzeroberfläche : Während der Tests im Strategietester kann es zu Verzögerungen in der Benutzeroberfläche kommen. Seien Sie versichert, dass dieses Problem nur in der Testumgebung auftritt und keinen Einfluss auf die Leistung des Indikators im Live-Handel hat. Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit dem Order Blocks ICT Multi TF-Indikator, einem hochmodernen Tool, das Ihre Hande
Hydra Trend Rider MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Hydra Trend Rider ist ein nicht nachzeichnender Trendindikator für mehrere Zeitrahmen, der präzise Kauf-/Verkaufssignale und Echtzeitwarnungen für Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit liefert. Mit seiner farbkodierten Trendlinie, dem anpassbaren Dashboard und den mobilen Benachrichtigungen ist er perfekt für Händler, die Klarheit, Vertrauen und Konsistenz im Trendhandel suchen. Laden Sie die Metatrader 4-Version herunter Lesen Sie das Benutzerhandbuch des Indikators hier. HURRY! Preiserhö
XFlow
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
XFlow zeigt einen expandierenden Preiskanal, der hilft, den Trend und die Momente seiner Umkehrung zu bestimmen. Wird auch bei der Begleitung von Trades verwendet, um Take-Profit/Stop-Loss und Mittelwerte festzulegen. Es hat praktisch keine Parameter und ist sehr einfach zu bedienen - geben Sie einfach den für Sie wichtigen Moment der Geschichte an und der Indikator berechnet den Preiskanal. ANGEZEIGTE LINIEN ROTATE ist eine dicke, durchgezogene Linie. Das Zentrum der allgemeinen Rotation des P
CChart
Rong Bin Su
Indikatoren
Überblick In der schnelllebigen Welt der Devisen- und Finanzmärkte sind schnelle Reaktionen und präzise Entscheidungen von entscheidender Bedeutung. Das Standard-MetaTrader 5-Terminal unterstützt jedoch nur ein Minimum an 1-Minuten-Charts, was die Sensibilität des Händlers für Marktschwankungen einschränkt. Um dieses Problem zu lösen, führen wir den Second-Level Chart Candlestick Indicator ein, der es Ihnen ermöglicht, die Marktdynamik von 1 Sekunde bis 30 Sekunden mühelos in einem Sub-Chart zu
Impulse fractals indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Impulsfraktal-Indikator - ist ein gegen den Trend gerichtetes komplexes Marktfraktalmuster. Der Markt erzeugt einen Bullen/Bären-Impuls, der Trend beginnt, Fraktale auf der impulsiven Welle sind ein aggressives Pullback-Signal. Der Kaufpfeil wird gezeichnet, wenn der Markt bärisch ist und sein Impuls ein Aufwärtsfraktal zeigt, und der Verkaufspfeil wird gezeichnet, wenn der Markt bullisch ist und sein Impuls ein Abwärtsfraktal zeigt. Die einstellbaren Eingaben des Hauptindikators : impulsePerio
Oneiroi
Oleksandr Powchan
5 (1)
Experten
Oneiroi handelt hart mit überverkauften und überkauften Bedingungen. Auf M15 können Sie eine sehr hohe Trefferquote erzielen. Das System handelt nicht viel, weil die Erfüllung der drei Bedingungen ziemlich schwer ist. Es funktioniert mit jedem Paar und jedem Broker, aber einige sind besser als andere. Der EA funktioniert auch auf kleinen Konten, aber ich würde dringend empfehlen, ein 100kcent-Konto zu verwenden. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, viel profitabler und viel stressfreier zu sei
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experten
Disclaimer:   Bedenken Sie, dass saisonale Muster nicht immer zuverlässig sind. Deshalb ist ein durchdachtes Risikomanagement entscheidend, um Verluste zu minimieren. Saisonale Muster in der Finanzwelt sind wie ein gut gehütetes Geheimnis, das erfolgreiche Investoren für ihren Vorteil nutzen.  Diese Muster sind wiederkehrende Preisbewegungen, die in bestimmten Zeiträumen oder um besondere Ereignisse auftreten. Hier sind einige Beispiele und Hinweise zur optimalen Nutzung dieser Muster: Beispiel
Dragon Bands Z
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Dragon Bands Z: Visueller Trendanalyse-Indikator Dragon Bands Z ist ein Indikator, der entwickelt wurde, um die Chart-Lektüre durch die visuelle Konsolidierung mehrerer technischer Quellen zu vereinfachen. Sein Ziel ist es, eine klare Indikation der Marktrichtung und ihrer Stärke zu liefern, ohne dass Charts mit zahlreichen einzelnen Indikatoren überladen werden. Der Indikator verwendet eine hybride Farbfüllung , um die Preisaktion in vier primäre visuelle Zustände zu übersetzen: Grün: Zeigt ein
Sormed Trend Indicator
Andrey Sorokin
Indikatoren
Der Sormed-Indikator nutzt fortschrittliche Algorithmen, um die fraktalen Strukturen des Marktes und die Preisvolatilität genau zu analysieren, um starke Aufwärts- und Abwärtstrendlinien zu zeichnen und gleichzeitig irreführende Einstiegssignale effektiv zu vermeiden. Sormed: Ihr ultimativer All-in-One-Handelsvorteil. Mit unseren dynamischen Einblicken in komplexe Fraktale, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und die Marktvolatilität identifiziert Sormed präzise optimale Kauf- (blau)
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Experten
Professioneller Handelsexperte, der speziell für den Handel mit Bitcoin auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde und sich auf die Stärke des Bollinger Bands Indikators verlässt, um die Marktvolatilität mit hoher Genauigkeit auszunutzen. Wichtigste Vorteile: - Arbeitet effizient auf einem 15-minütigen Zeitrahmen (M15). - Intelligenter Einstieg, wenn der Preis die Bollinger-Bänder durchdringt. - Ein Dashboard, das den aktuellen Saldo, den P/L der offenen Position und den P/L der heutige
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Xau Marti MT5
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Holen Sie sich den EA kostenlos Melden Sie sich einfach an und nutzen Sie meinen Broker. Broker Link : https://fbs.partners ?ibl=684451&ibp=26113188 Setfile Hier : https://drive.google.com/file/d/1ZKvGf5KaUTZvrt2YE98a18sp7nzGUpVf/view?usp=sharing MT4 Version Hier : https://www.mql5.com/en/market/product/136465 XAU Marti Die clevere Wahl für Gold- & Forex-Trader - Gewinnpotenzial! Warum dieser EA sich abhebt: RSI-POWERED ENTRIES - Kombiniert die Zuverlässigkeit von RSI-Indikatoren mit
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
Indikatoren
Einführung in den Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator bezieht sich auf einen technischen Indikator, der die fraktale Geometrie des Finanzmarktes nutzt. Fractal Pattern Scanner ist ein fortschrittlicher Fraktalindikator, der nach umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich der fraktalen Geometrie auf dem Finanzmarkt die neueste Handelstechnologie bietet. Das wichtigste Merkmal von Fractal Pattern Scanner ist die Fähigkeit, die Wahrscheinlichkeit des Wendepunkts sowie die T
EYeQ Indicator
Amos Chacha
Indikatoren
EYeQ Indicator ist ein leistungsstarkes Tool, um Einstiegssignale für STEP INDEX, VOLATILITY 10, 25,50,75 100, BOOM und CRUSH anzubieten. Es ist effektiver zum Fangen von SPIKES auf BOOM und CRUSH 300, 500 und 1000. Der EYeQ-Indikator analysiert Märkte über mehrere Zeiträume hinweg und findet basierend auf Trends die am besten geeigneten Einstiegspunkte. Sie müssen nur die Desktop-Benachrichtigungen einschalten, damit Sie benachrichtigt werden können, wenn Signale freigegeben werden. Erlauben
Volume Spread Pattern Indicator MT5
Young Ho Seo
Indikatoren
Einführung Dieser Indikator erkennt Volumen-Spread-Muster für Kauf- und Verkaufsgelegenheiten. Die Muster umfassen Nachfrage- und Angebotsmuster, die Sie für den Handel verwenden können. Diese Muster sind jedoch am besten geeignet, um die Nachfragezone (=Kumulierungsbereich) und die Angebotszone (=Verteilungsbereich) zu erkennen. Das Nachfragemuster zeigt im Allgemeinen eine potenzielle Kaufgelegenheit an. Das Angebotsmuster deutet im Allgemeinen auf eine potenzielle Verkaufsgelegenheit hin. Es
GuardianTrader Bot
Pedram Feizmirza
Experten
Guardian Trader ist ein fortschrittlicher, trendfolgender Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die frühesten Korrekturmöglichkeiten in trendmärkten zu erkennen. Aufgebaut um ein professionelles Money-Management-System, liefert er nachhaltiges Wachstum, konsistente Ergebnisse und robusten Schutz Ihres Trading-Kapitals. Präzise Trend-Einstiege Guardian Trader identifiziert Markttrends und führt Trades nur an den optimalsten Pullback-Punkten aus – für maximale Genauigkeit und minimierte unnötig
Channels Universal
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Channel Universal weiß, wie man einen Forex-Kanal richtig aufbaut und bildet eine klassische Handelsstrategie, die einfach auszuführen ist und daher auch für Anfänger zugänglich ist. Preiskanäle funktionieren bei allen Handelsaktiva und Zeitrahmen gleichermaßen gut, sie können sowohl unabhängig als auch mit zusätzlicher Bestätigung durch Oszillatoren und Marktvolumen verwendet werden. Wenn Sie sich den Kurs ansehen und versuchen, die einfachsten visuellen Muster zu erkennen, werden Sie sofort
Trend forecast EA Automation trading GOLD
Anggrid Masamran
Experten
Trend analytische Daten für die Vorhersage eines Preises zu machen, um zu bestellen. Diese EA verwenden Daten in der Vergangenheit zu analysieren, finden Sie einen Trend auf dem Diagramm und hat Bedingung, um Ordnung zu machen. Lange Zeit zu laufen EA Handel. Diese EA bestätigen nicht das gleiche mit einem anderen EA in diesem Wort! EA schafft eine Linie für max Preiszone, min Preiszone, Preisgestaltung und zeigen Trendlinie und Preisvorhersage. Verwenden Sie eine analytische Daten zu helfen, um
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indikatoren
Definition : TPO ist eine Time Price Opportunity. Anstelle von Balken oder Kerzen mit einem Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs wird jeder "Balken" in einem Marktprofil durch horizontale Balken gegen den Preis dargestellt. Mit anderen Worten: Zeit-Preis-Chance-Profile (TPO) sind Histogramme, die zeigen, wie viel Zeit bei jedem Preis innerhalb der Profilspanne verbracht wurde. Mit Hilfe eines TPO-Charts können Sie den Umfang der Handelsaktivität auf der Grundlage der Zeit für jedes Prei
Ladder Trend
Chao Wang Pan
Experten
Strategische Beschreibung: Diese EA ist ein Trend-EA, der einfachste Weg zum Aufschwung ist, um Verluste rechtzeitig zu kürzen, um Gewinne zu erzielen, und die wichtigsten Transaktionen dieser EA sind EUROD und XAUUSD. Parametereinstellungen: Transaction: EA funktioniert nur, wenn Transaction=true. Lots: Die Auftragsnummer lautet: 10. 10000USD für die Auftragsbearbeitung 1 Standard: 0, 1 USD für die nächsten 10, 1 USD. Maxi_point: Maximale Differenz. Hier sehen Sie die Anzahl der Dezimalstellen
Volatilities Scalper
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Volatilities Scalper ist ein EA, der auf den Hochs/Tiefs einer Kerze basiert. Er verwendet viele Indikatoren, um einen genauen Einstieg zu erhalten, und sichert ab, wenn der Preis in die entgegengesetzte Richtung ging. Siehe die Parameter unten und verwenden Sie bitte nicht die Standardeinstellungen. Fühlen Sie sich frei, auch zu optimieren, damit Sie seine Fähigkeiten auf dem Live-Markt sehen können. Für Volatilitätsindex 75 verwenden Sie die Einstellungen unten: Autolots :0.0000001 SL : Wahlw
GridMaster Infinite
Krzysztof Sitko
Experten
GridMaster INFINITE VERWANDELTE $100.000 IN $1.071.180,27 (BACKTEST 2020-2025) GridMaster INFINITE ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das auf Stabilität und Wachstum ausgelegt ist. Im Gegensatz zu zufälligen Grid-Bots verwendet dieser EA eine Multi-Indikator-Konfluenz-Strategie, um Trades mit Präzision einzugehen, und nutzt einen Smart-Grid-Mechanismus nur als Recovery-Tool. WICHTIG - LEISTUNGSDATEN: Die angezeigten Screenshots zeigen die Ergebnisse eines Strategie-Tester-Ba
Ignition
Dansie Software Limited
Experten
Überblick über die Strategie Der Ignition EA versucht, das plötzliche Momentum auszunutzen, wenn das Ignition-Muster erkannt wird. Der letzte Balken des Zündmusters hat einen kleinen Eröffnungsdocht, einen sehr kleinen oder gar keinen Schlussdocht, ist groß im Vergleich zu den letzten Balken und muss am unteren Ende der aktuellen Handelsspanne beginnen (für eine bullische Zündung). Schnelles Testen Verwenden Sie das Symbol EURUSD, den Zeitrahmen M2, und entfernen Sie das GBPUSD-Symbol aus de
One Bar Breakout System
Stefan Warratz
Experten
Das One Bar Breaout EA System ist eine Breakout Strategy die viel Potenzial hat aufgrund der hohen Gewinnmargen. Es ist so konzipiert, dass es versucht den stärksten Trend am Tag mitzunehmen und durch Innovative Trailing-Methoden den Profit maximal ausreizt. Dadurch kann Sie in kurzer Zeit viel Gewinn bringen, auch bei geringer Winrate. Einmal richtig eingestellt, kann es über Monate profitabel laufen. Am besten funktioniert dies bei großen Märkten wie ES (US500), NQ ( NAS100) oder Rohstoffen w
Mr Bitcoin AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Trader, ich habe dieses Tool mit echten Ergebnissen sorgfältig entwickelt, ein Tool, das auf mehreren meiner früheren KI-Strategien basiert. Mr Bitcoin AI basiert auf der Durchführung von Kauf- und Verkaufsvorgängen von Finanzanlagen in sehr kurzen Zeiträumen, um aus kleinen Preisschwankungen Gewinne zu erzielen. Bei der Anwendung auf Bitcoin verwendet ein Scalper künstliche Intelligenz und Algorithmen des maschinellen Lernens, um große Mengen von Kryptowährungsmarktdaten zu analysieren
Quantum Dynamic Volatility Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indikatoren
Haben Sie sich jemals gefragt, warum so viele Devisenhändler in schwachen Positionen auf der falschen Seite des Marktes gefangen sind? Eine der einfachsten Möglichkeiten, wie die Market Maker dies tun, ist die Nutzung der Volatilität. Ein Währungspaar bewegt sich plötzlich, oft aufgrund von Nachrichten oder Wirtschaftsdaten. Die Händler steigen ein, weil sie sich schnelle und einfache Gewinne erhoffen, aber die Bewegung geht plötzlich in die entgegengesetzte Richtung. Dies geschieht in allen Zei
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Ershov 38 parrots MT5
Aleksei Ershov
Indikatoren
Der Indikator dient dazu, Positionen auf dem Markt rechtzeitig zu schließen. Zum Beispiel: Gewinne vorzeitig mitzunehmen, wenn der Preis TakeProfit nicht erreicht hat und der Markt eine Wende vollzieht. Der Indikator analysiert das Momentum, nicht den Trend. Er gibt keine Auskunft über den Trend. Der Indikator ist gut geeignet, um Divergenzen zu finden. Der Ershov 38 Parrots-Indikator passt sich dynamisch an den Markt an und erkennt Kursbewegungsimpulse von mittlerer und hoher Amplitude. Auf kl
Hammer Star
Arkadii Zagorulko
Indikatoren
Hammer & Star Bar Indikator für MT5 Erkennen Sie schnell Schlüssel-Reversal-Muster wie Hammer und Star Bar für optimale Einstiege. Funktionen: Hoch/Tief-Erkennung der letzten X Bars Anpassbares Schatten-Körper-Verhältnis Gegenüberliegende Schattenbestätigung Push-Benachrichtigungen & Chart-Meldungen Empfohlener TF: H4 Vorteile: Für Anfänger und erfahrene Trader Vollständig anpassbar Kein Repainting , zuverlässige Signale Steigern Sie Ihr Trading mit dem Hammer & Star Bar Indikator für MT5!
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indikatoren
MonsterDash Harmonics Indicator ist ein Dashboard für harmonische Muster. Es erkennt alle wichtigen Muster. MonsterDash ist ein Dashboard, das alle erkannten Muster für alle Symbole und (fast) alle Zeitrahmen in einem sortierbaren und scrollbaren Format anzeigt. Benutzer können ihre eigenen benutzerdefinierten Muster hinzufügen. MonsterDash kann Charts mit den gefundenen Mustern öffnen und aktualisieren . Einstellungen Die Standardeinstellungen von MonsterDash sind in den meisten Fällen gut gen
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indikatoren
BESCHREIBUNG ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) ist ein Indikator, der die Preisbewegung analysiert und gültige Impulse, Korrekturen und SCOBs (Single Candle Order Block) identifiziert. Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das mit jeder Art von technischer Analyse verwendet werden kann, da es flexibel, informativ und einfach zu bedienen ist und das Bewusstsein des Händlers für die liquidesten Interessenzonen erheblich verbessert. EINSTELLUNGEN Allgemein | Visuals Farbthema — definiert d
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indikatoren
Für die Preisentwicklung gibt es viele Gründe, und diese können von einem Marktteilnehmer zum anderen variieren: Software, private und institutionelle Händler tragen gleichzeitig zur Preisbildung bei, was eine Vorhersage sehr schwierig macht. Es gibt jedoch messbare Faktoren, die den Preis an einen zugrunde liegenden Trend binden, der mit der physischen Realität, die der finanzielle Vermögenswert darstellt, übereinstimmt: Dies sind die makroökonomischen Indikatoren. Großanleger nutzen diese Inf
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indikatoren
Hinweis: Dieser Indikator ist für METATRADER4, wenn Sie die Version für METATRADER5 wünschen, ist dies der Link: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND von Anfang an, er macht nie Fehler. Die Gewissheit, einen neuen TREND zu erkennen, ist unbezahlbar. BESCHREIBUNG TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND im Keim, dieser Indikator untersucht die Volatilität, die Volumina und das Momentum, um den Moment zu identifizieren, in dem es z
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indikatoren
Elliot Waves Analyzer Pro berechnet Elliot Waves, um die Trendrichtung und Einstiegslevels zu identifizieren. Hauptsächlich für Swing-Trading-Strategien. Normalerweise würde man eine Position in Trendrichtung für Welle 3 oder eine Korrektur für Welle C eröffnen. Dieser Indikator zeichnet die Zielniveaus für die aktuelle und die nächste Welle. Die wichtigsten Regeln der Elliot-Wellen-Analyse werden durch den Indikator verifiziert. Die Pro-Version analysiert mehrere Timeframes und zeigt die Subwav
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst mit dem Devisenhandel beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter und nicht härter zu handeln. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikatoren und k
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator erstellt eine Heatmap basierend auf der Markttiefe des aktuellen Symbols oder eines anderen Symbols. Ein anderes Symbol ist nützlich, wenn Sie mit Terminkontrakten handeln und ein Kontrakt in "Mini" und "Full" aufgeteilt ist. In Brasilien (B3 - BMF&Bovespa) zum Beispiel sind WDO und DOL Devisenterminkontrakte von BRL/USD (wobei 1 DOL = 5 WDO) und große Banken arbeiten hauptsächlich mit DOL (wo Liquidität wichtig ist). Bitte verwenden Sie den M1-Zeitrahmen , da die Objekte zu kl
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indikatoren
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link zu EURUSD Only Free Version --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, Dies ist eine traditionelle GANN & FIBONACCI Strategie, die auf der Erkennung einer impulsiven Bewegung in die Gegenrichtung basiert. Dies wird als Breakout bezeichnet. Im Moment des Ausbr
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indikatoren
FRONTIER PIVOTS - Geometrischer Niveaustufenanzeiger Dieser Indikator stellt mit Hilfe mathematischer Berechnungen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus/-bereiche auf dem Chart dar. Er hilft Händlern, potenzielle Preisreaktionszonen auf der Grundlage geometrischer Muster zu identifizieren. Hauptmerkmale: Berechnet und zeigt automatisch die wichtigsten Kursniveaus an Zeichnet sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandslinien Verwendet tägliche Kursdaten zur Berechnung der Niveaus Saubere visuell
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indikatoren
Professioneller Scalping-Indikator für XAUUSD und wichtige Devisenpaare Orderflow Scalp Pro liefert institutionelle Handelsintelligenz durch fortschrittliche Volumenanalyse, dynamische VWAP-Berechnungen und präzise Pfeilsignale. Dieses komplette Handelssystem verwandelt komplexe Marktdaten in klare, umsetzbare Signale für beständige Rentabilität auf Zeitrahmen von 3-4 Minuten. Drei leistungsstarke Komponenten in einem System Volumen-Profil-HeatMap Verwandeln Sie Ihre Charts in eine Orderflow-Ana
MR Reversal Patterns 5
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Indikatoren
Im Handelssystem "Masters of Risk" bezieht sich eines der wichtigsten Konzepte auf Orte, an denen die Märkte ihre Richtung ändern. Dabei handelt es sich um eine Änderung der Prioritäten und eine Verletzung der Trendstruktur an den Extremen des Marktes, wo angeblich Stop-Losses von "intelligenten" Teilnehmern, die sich außerhalb der Grenzen der Volumenakkumulation befinden, vorhanden sind oder sein würden. Aus diesem Grund nennen wir sie "Reversal Patterns" - Orte mit viel Gewicht für den Beginn
Volume Spread Analysis MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (3)
Indikatoren
Der Volume Spread Analysis Indikator basiert auf der ursprünglichen Volume Spread Analysis Methode. Er wurde für die schnelle und einfache Erkennung von VSA-Mustern entwickelt. Obwohl dieser Indikator sehr einfach aussieht, ist er das anspruchsvollste Tool, das wir je entwickelt haben. Es handelt sich um ein wirklich leistungsstarkes Analysetool, das sehr zuverlässige Handelssignale erzeugt. Da es sehr benutzerfreundlich und verständlich ist, eignet es sich für jeden Händlertyp, unabhängig von s
Gold 100 Pip Signals
Allen Mwaniki Mwangi
Indikatoren
100PIPSsignals – Schnelles EMA-Crossover-System für Gold (M1) Ein einfacher EMA-Crossover-Indikator für Gold-CFDs im 1-Minuten-Chart. Er markiert risikoarme Einstiegspunkte mit klaren Pfeilen und goldenen Kreisen, validiert Bewegungen anhand eines konfigurierbaren Mindest-Pip-Ziels und kann Warnmeldungen/Benachrichtigungen senden. Funktionsweise (einfach): Der Indikator verwendet zwei exponentielle gleitende Durchschnitte (schneller EMA und mittlerer EMA). Wenn der schnelle EMA den mittleren
TPTSyncX
Arief
Indikatoren
Holen Sie sich den KOSTENLOSEN AUX-Indikator, EA-Support und die vollständige Anleitung, bitte besuchen Sie – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Erkenne den Trend. Lies das Muster. Timing den Einstieg. 3 Schritte in unter 30 Sekunden! Handeln Sie mühelos — keine Analyse erforderlich, Ihr intelligenter Assistent ist bereit, Ihren Workflow zu vereinfachen Keine Überlastung mehr durch Charts. Handeln Sie mit Vertrauen dank intelligenter Bias-Erkennung. Kompatibel mit allen Währungen, Krypt
IQ Star Lines MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Zum ersten Mal auf dem MetaTrader: IQ Star Lines - ein origineller Indikator auf Basis der vedischen Astrologie. IQ Star Lines, ein einzigartiger astrologischer Indikator, der ausschließlich auf Berechnungen der vedischen Ast rologie basiert, wird zum ersten Mal auf Metatrader veröffentlicht . Dieses einzigartige Tool zeichnet dynamische planetarische Gitternetzlinien, die auf Echtzeit-Sternen, Konstellationen und Himmelsbewegungen basieren, und ermöglicht es Ihnen, die Kraft des Kosmos direkt a
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Indikatoren
Bill Williams Advanced ist für die automatische Chartanalyse nach dem System "Profitunity" von Bill Williams konzipiert. Der Indikator analysiert vier Zeitrahmen auf einmal. Manual (Be sure to read before purchasing) Vorteile 1. Analysiert den Chart nach dem "Profitunity"-System von Bill Williams. Die Signale werden in einer Tabelle in der Ecke des Bildschirms und auf dem Kurschart angezeigt. 2. Findet alle bekannten AO- und AC-Signale, sowie Zonensignale. Ausgestattet mit einem Trendfilter auf
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet Unterstützung und Widerstand, Volumen und einige spezielle Formel, um das Volumen zu berechnen, um die Kerzen zu filtern. Wenn das Volumen einen bestimmten Wert erreicht, Und zur gleichen Zeit, Kerze bricht die Unterstützung/Widerstand-Linie, Es wäre ein Signal und wir können den Markt betreten. Die Signale erscheinen, wenn die aktuelle Kerze geschlossen wird. Sie können dann in den Handel einsteigen, wenn eine neue Kerze erscheint. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Ge
Weitere Produkte dieses Autors
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indikatoren
FOOTPRINTORDERFLOW: Der maßgebliche Leitfaden ( Dieser Indikator ist auch mit Wirtschaftsanbietern kompatibel, die keine DOM-Daten und BID/ASK-Daten anbieten, er unterstützt auch verschiedene Devisengeschäfte ) 1. Überblick FOOTPRINTORDERFLOW ist ein fortschrittliches Orderflow-Analysetool , das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu traditionellen Candlestick-Charts, die nur OHLC (Open, High, Low, Close) anzeigen, analysiert dieser Indikator die Tick-Daten in Echtzeit, um die
BinanceData
Jingfeng Luo
Bibliotheken
Nach dem Herunterladen dieses Serviceprogramms wird es als Service-Support-Programm für Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel verwendet. Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel Download-Link：https://www.mql5.com/zh/market/product/159414?source=Site+Market+MT5+Search+Rating006%3aDom+BookHeatMAP+Lightning+Trading+Panel Ziehen Sie die heruntergeladene Datei zunächst per Drag & Drop in den entsprechenden Service-Ordner (`MQL5 Services`) im MT5-Datenverzeichnis und bestätigen Sie, dass die Datei
FREE
ProQuant Probability Map
Jingfeng Luo
Indikatoren
ProQuant-Wahrscheinlichkeitskarte: Ein Dual-Quant-Vorhersagesystem zur Navigation in der Zukunft Verabschieden Sie sich vom blinden Raten. Lassen Sie historische Daten Ihren Kompass sein. Die ProQuant Probability Map ist ein fortschrittliches quantitatives Tool, das exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen nachlaufenden Indikatoren (wie RSI oder MACD) berechnet es die Wahrscheinlichkeit historischer Kursverteilungen in Echtzeit und projiziert direkt eine "Heatmap
Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel
Jingfeng Luo
Experten
Dom Book HeatMAP Lightning Trading Panel Professional-Grade Microstructure Lightning Trading Panel - Benutzerhandbuch Wichtiger Hinweis: 1、Da es sich um ein auf EA basierendes Heatmap-, Footprint-Map- und DOM-Trading-Panel-Tool handelt, kann die Demoversion nicht richtig funktionieren und funktioniert nur in einer Live-Umgebung! 2、Die Aktivierung des High-Performance-Modus trennt Programmoperationen und Datenabrufe und ermöglicht einen Multithreading-Betrieb ohne Interferenzen, wodurch Verzöger
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension